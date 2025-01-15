Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Носферату»: Икона стиля, гравюра похоти

Рецензии на фильмы >>
15 января 2025
В международном прокате воцарился «Носферату» — готический хоррор Роберта Эггерса, который успел прослыть не только мастером ужасов, но и знатоком аутентичных декораций. Путешествие в Трансильванию и обратно пережил Алексей Филиппов, оценивший связь премьеры с фильмом Мурнау, роль Депп и режиссерские находки.

«Носферату»: Икона стиля, гравюра похоти

1830-е, портовый немецкий город Висборг. Молодожены Хуттер, Эллен (Лили-Роуз Депп) и Томас (Николас Холт), ютятся в небольшой квартирке, незримо переполненной их чаяниями и фантазиями. Супруг, трудящийся в риэлторской конторе герра Кнока (Саймон Макберни), мечтает о солидной продаже, которая позволит выбраться из нищеты. Жена, преследуемая кошмарами, будто бы хочет лишь того, чтобы возлюбленный оставался рядом. Его же как на зло ждет коммандировка в Трансильванию: некто Орлок (Билл Скарсгард), граф из древнего европейского рода, желает приобрести в Висборге поместье. Дурные предчувствия не подводят Эллен: предпочитающий сумрак аристократ оказывается вампиром, который привезет в тихий городок не только злато, но и чуму. Впрочем, молодую женщину пугает не черная смерть, и так маячащая во снах.

Смотреть онлайн Классический «Носферату» Мурнау
Сюжет о непрошенном визите древнейшего кровососа в гости к молодоженам прекрасно известен под именем «Дракула», но также существует и в неакредитованной версии «Носферату». Немецким продюсерам не удалось договориться с вдовой Брэма Стокера, поэтому в ленте Фридриха Вильгельма Мурнау изменены названия локаций и имена, как, впрочем, и некоторые сюжетные линии. От иска фильм это не спасло — большинство копий даже вроде как сожгли, — но хоррор, напитанный немецким экспрессионизмом, всё же вошел в историю. Вернер Херцог даже называл его главным шедевром национального кинематографа и снял в 1978 году ремейк с Клаусом Кински и Изабель Аджани.

«Носферату»: Икона стиля, гравюра похоти

Все эти подробности в меру увлекательны, но запросто могут исказить восприятие «Носферату» Роберта Эггерса. Тысячи вампиров, не обязательно наследующих кровопийце Стокера, ежегодно возникают на большом и малом экранах, обращая внимание зрителей на вопросы классового неравенства, духовных поисков, сексуальной идентичности, различных зависимостей и не только. Всё, что скрывается в тени, луч проектора выпустит на свободу — и именно энигматичность, неуловимость образов Мурнау, вероятно, обеспечили фильму долголетие.

Слушать Подкаст о творчестве Роберта Эггерса
Общий подход Эггерса к материалу вряд ли можно назвать удивительным. Снова вечные сумерки на подступах к XX веку, которого режиссер боится как огня: действие «Ведьмы» происходило в 1630-х, «Маяка» — в 1890-х, «Варяга» — в 895-м. Снова работа над хрестоматийными сценами с фирменной жаждой аутентичности, что на выходе дает тональность more dark, more realistic. Снова Уиллем Дефо во второстепенной роли того, кто может отторгнуть рацио: эксцентричного профессора Франца, помешавшегося на алхимии. Даже муляж пениса очередного Скарсгарда на месте — в «Варяге» им щеголял старший брат Александр.

«Носферату»: Икона стиля, гравюра похоти

Если постановщиков, не слишком заинтересованных в самовыражении, принято называть ремесленниками, то уроженец Нью-Гэмпшира — виртуозный столяр. Каждый эпизод — в особенности декор — скрупулезно вытесаны, но зачастую режиссер как будто забывает, для чего возвел декорацию. Разве что уверенно держит рамку: половина фильмов Эггерса строго посвящены темной маскулинности, а вторая — такой же феминности (в этом смысле «Носферату» идейный сиквел «Ведьмы», где героиня Аня Тейлор-Джой открывала запретную сексуальность). Симптоматично, что некогда большая надежда американского хоррора в качестве рабочих инструментов жанра может предложить лишь полдюжины джампскейров за два часа.

Читать Северный поток: «Варяг» — скандинавский эпос о Гамлете
Ключевые режиссерские находки буквально и фигурально запрятаны в сумраке — именно к тьме обращается Эллен в самом начале фильма. Вернее, она надеется, что откликнется святой дух, но является Орлок — воплощение той бездны, которая готова посмотреть в ответ. Именно героине Депп в «Носферату» уделено ключевое внимание: больше она не жертвенная невеста, дева в беде или реинкарнация вампирской любви. Обычная женщина, вянущая среди чем-то занятых мужчин, — почти сэдком «Эллен и вампирята». Сначала — детство под надзором отстраненного родителям (мать умерла), когда и произошел близкий контакт со тьмой, похожий то ли на экстаз, то ли на эпилептический приступ. Затем — «счастливый брак», когда подростковый «недуг» отступил, но подкрались новые ужасы: мужьи коммандировки, мысли о ребенке. Особенно в соседстве с зажиточными Хардингами (Аарон Тейлор-Джонсон и Эмма Коррин), которые растят пару кубриковских дочерей и ждут, возможно, сына. Примечательно, что у Мурнау они были братом и сестрой.

«Носферату»: Икона стиля, гравюра похоти

Свежему «Носферату», хоть в нем и критикуется обманчивое стремление людей к рациональности, катастрофически не хватает загадки, интриги, хотя бы облачка мистики. После эффектного пролога, чья монтажная конвульсия напоминает о фильмах начала XX века, Эггерс переключился с метафизического на осязаемое, погружаясь в оттенки сумрака и попытки всякий кадр уподобить гравюре или хотя бы живописному полотну. И хотя основное шоу с разлагающимся казаком-вурдалаком закономерно меркнет на фоне душевной драмы, режиссер явственно отодвигает её в угол кадра. Стоны и гримасы Депп, разноображивающие неумолимое течение знакомого сюжета, лишь подчеркивают, как в этом мире недостает не то что плотских, но хоть каких-то чувств. Автора такое стилистическое противоречие ничуть не смущает. Никому не избежать судьбы: ни героине, ищущей смысл вне гендерной роли, ни режиссеру, которого в потустороннем интересует лишь сорт древесины.

«Носферату». Тизер-трейлер с английскими субтитрами

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Кукушка-кукушка, сколько мне выть осталось? Хорроры 2024 года, которые могут вас впечатлить
Не все чащи одинаково болезны: 7 хорроров об ужасе, затаившемся в лесу
«Время — деньги, но не пространство»: свободная камера и пластичные декорации гения Мурнау
«Маяк»: Сатанинское танго, или хоррор о бездне вины
Дракула: Мертвый и вечный
Поиск по меткам
Алексей ФилипповвампирыремейкХоррор
персоны
Изабель АджаниЛили-Роуз ДеппУиллем ДефоКлаус КинскиЭмма КорринСтэнли КубрикСаймон МакБерниФридрих Вильгельм МурнауАлександр СкарсгордБилл СкарсгордАня Тейлор-ДжойАарон Тейлор-ДжонсонВернер ХерцогНиколас ХолтРоберт Эггерс
фильмы
ВарягВедьмаДракулаМаякНосфератуНосферату, симфония ужасаНосферату: Призрак ночиСияние

фотографии >>
«Носферату»: Икона стиля, гравюра похоти фотографии
«Носферату»: Икона стиля, гравюра похоти фотографии
«Носферату»: Икона стиля, гравюра похоти фотографии
«Носферату»: Икона стиля, гравюра похоти фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Всеволод Немоляев
15 января ушёл из жизни артист, театральный режиссёр Всеволод Немоляев.
Равшан Джураев
15 января ушёл из жизни актёр Равшан Джураев.
Олег Бойко
12 января ушёл из жизни актёр Олег Бойко.
Сергей Зиновьев
12 января ушёл из жизни актёр Сергей Зиновьев.

День рождения >>

Евгений Весник
Екатерина Волкова (II)
Александр Ефимов
Евгений Лебедев
Анастасия Панина
Дмитрий Ратомский
Мария Скуратова (II)
Дмитрий Шаракоис
Александр Яковлев
Иван Босильчич
Маргерита Буй
Ральф Герфорт
Реджина Кинг
Джеймс Незбитт
Мария Шелл
Джесси Шрам
все родившиеся 15 января >>

Афиша кино >>

Ветер крепчает
биография, драма, исторический фильм
Япония, 2013
Четыре четверти
мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2024
Лучше всех
комедия
Франция, 2024
Клаустрофобы: Хижина в лесу
боевик, мистика, фильм ужасов, фэнтези
Индонезия, 2023
Плохая девочка
триллер, эротика
Нидерланды, США, 2024
Большой пернатый побег
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Таиланд, Китай, 2024
Мой друг панда
фильм о животных
Южная Корея, 2024
Питомец Юрского периода. Возвращение домой
научная фантастика, приключения, семейное кино
США, 2024
Пранкеры
комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2022
Сверхъестественное. Разлом времени
боевик, научная фантастика, приключения
Таиланд, 2024
Аларум
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2025
Шаман
мистика, фильм ужасов
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram