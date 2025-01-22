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Зри в корень: «Что случилось осенью» — душевная драма провокатора на пенсии

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22 января 2025
Сейчас, посетив кинотеатр, можно узнать «Что случилось осенью»: в прокат выходит новая работа Франсуа Озона, которая уже побывала на фестивалях в Торонто и Сан-Себастьяне (призы за сценарий и роль второго плана — у Пьера Лоттена). Алексей Филиппов размышляет, как режиссер бунтарь встречает осень патриарха.


Зри в корень: «Что случилось осенью» — душевная драма провокатора на пенсии

«Что случилось осенью» начинается подле католического храма: бабушка — божий одуванчик Мишель (Элен Венсан), миновав надпись «Свобода, равенство, братство», приходит на службу, где пастор африканских кровей рассказывает о Марии Магдалине. Как та омыла ноги Христа и вытерла собственными волосами, пока «более праведные» люди стояли в стороне и кривили нос при виде секс-работницы. Эту мораль Франсуа Озон, когда-то умеренно задиравший французское общество, пронесет через весь фильм, раскрыв на более мирских примерах. Люди заслуживают второй шанс — или как минимум презумпцию невиновности, если рядом снова приключилась беда.

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Мишель ведет неспешную жизнь в бургундской деревне: ухаживает за садом, много слушает телевизор, где без конца рассказывают о погоде, ходит по грибы с подругой Мари-Клод (Жозиан Баласко), возит её в тюрьму на свидания с непутевым сыном Винсентом (Пьер Лоттен) и засыпает в одинокой постели за чтением книги. Украшением грядки с рутиной должен стать визит дочери Валери (Людивин Санье), которая привезет на каникулы сына — пай-мальчика Луку (Гарлан Эрлос). Мишель их очень ждет и выражает нетерпение в обилии мелких вопросов во время звонка.

Зри в корень: «Что случилось осенью» — душевная драма провокатора на пенсии

Семейная встреча проходит без намека на тепло: наследница ругается по телефону с почти бывшим мужем, недобро зыркает на мать, подарившую ей квартиру в Париже, и просит записать на нее еще и бургундский дом, который ей не нравится, но «всё-таки недвижимость». По роковой случайности Валери чуть первая не уходит из жизни, отравившись блюдом с грибами, которые Мишель собрала намедни. Пенсионерка в ужасе, а дочь уверена, что родительница желала ей смерти, поэтому сразу ретируется, конечно, прихватив Луку.

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В действительности напряжение между ними не связано ни с едой, ни с телефонной настырностью, ни с конкретной ссорой. Когда-то давно Мишель занималась секс-работой в Париже, чтобы в одиночку прокормить дочь, а Валери ей «этого не простила» — и до сих пор винит во всех бедах. На контрасте Винсент, которого судьба помотала неслабо, поддерживает и любит Мари-Клод, прошедшую тот же путь, что и подруга. Мужчине тоже необходим второй шанс, чтобы встроиться в общество после срока: найти хотя бы какую-то работу или даже открыть собственный бар. С этим ему поможет Мишель, продолжающая сомневаться, не нарочно ли она отравила дочь. Когда Валери умрет при загадочных обстоятельствах, в сюжете повиснет еще один знак вопроса: был ли там злой умысел человека с запятнанным прошлым, или нет?

Зри в корень: «Что случилось осенью» — душевная драма провокатора на пенсии

В течение XXI века Франсуа Озон всё реже подтверждал ареол скандальности: последнее десятилетие режиссер, когда-то записанный во французский новый экстрим за «Крысятник», выглядит всё безобиднее и гуманнее. Базированным и в меру буржуазным. Что, разумеется, не значит, якобы такие фильмы и режиссеры не нужны: пускай «Что случилось осенью» несколько топчется на тропе «позвоните родителям» — им-то его теперь можно показывать вполне безбоязненно. Или смотреть внимательно, чтобы не закончить, как Валери, чью жизнь отравило неприятие и непонимание матери, передавшееся по социальному мицелию. Озон, конечно, играет краплеными, заранее выписывая дочь Мишель как ершистую и неблагодарную даму. И всё же без воли к перемене участи ничего, кажется, действительно не преобразится.

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В этом смысле новый Озон напоминает одновременно сказки с моралью Эрика Ромера и социальные притчи Кшиштофа Кесьлёвского. Символично, что Венсан играла журналистку в «Три цвета: Синий», где героиня Бинош переживала утрату супруга. «Что случилось осенью» напоминает всю трилогию в миниатюре, только проводницей выступает женщина в возрасте — редкая фигура в мировом кинематографе. Жаль, конечно, что она становится иллюстрацией режиссерского тезиса — отголоском Марии Магдалины века спустя — в истории о том, что людей, как и грибы, нужно изучать внимательнее, не полагаясь на беглый взгляд. На шляпку надейся, а сам не плошай.

«Что случилось осенью» в кинотеатрах с 23 января.

«Что случилось осенью». Трейлер с английскими субтитрами

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№ 1
Sveta_21Ermolova   22.01.2025 - 20:47
Мишель походу не хватало этого сумасшедшего драйва и мистики "на пенсии", вот и пустилась во все тяжкие)) читать далее>>
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КрысятникТри цвета: СинийЧто случилось осенью

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Зри в корень: «Что случилось осенью» — душевная драма провокатора на пенсии фотографии
Зри в корень: «Что случилось осенью» — душевная драма провокатора на пенсии фотографии
Зри в корень: «Что случилось осенью» — душевная драма провокатора на пенсии фотографии
Зри в корень: «Что случилось осенью» — душевная драма провокатора на пенсии фотографии
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