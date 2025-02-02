Не верь в хюгге: «Девушка с иглой» — эффектный скандинавский фильм, претендующий на «Оскар»

В международный цифровой прокат вышла «Девушка с иглой» Магнуса фон Хорна — фильм, наделавший шуму на Каннском кинофестивале, а теперь претендующий на «Оскар» за лучший иностранный фильм. Алексей Филиппов погрузился в мрачную атмосферу начала XX века, чтобы разобраться, чем шокирует и завораживает эта скандинавская драма.
Примерно 1918 год. Первая мировая близится к завершению. В Копенгагене — столице выбравшей нейтралитет Дании — работает швеей Каролина (Виктория Кармен Сонне
). Супруг Петер (Бесир Зечири
) пропал без вести, получив ранение на фронте; возможно, воевал за Германию как уроженец Ютландии. Из прежней квартиры выселяют за долги, в новой (за 15 крон в неделю) протекает крыша, а нужду предлагают справлять в ведро. Надежду на лучшую жизнь дарит служебный роман с управляющим фабрики — статным хромоногим Йоргеном (Хоаким Фьелструп
). Вскоре Каролина беременеет и уже рассчитывает на свадьбу, но снова водоворот неудач тянет её на дно: сначала объявляется Петер, скрывающий под маской обезображенное ранением лицо, затем баронесса (Бенедикте Хансен
), мать Йоргена, запрещает отпрыску жениться на простолюдинке. Тогда-то отчаявшаяся женщина и знакомится со строгой Дагмар Оверблю (Трине Дюрхольм
), которая обещает пристроить ребенка, как только Каролина выносит дочь. У той, разумеется, тоже есть страшные тайны.
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Не считая гипнотической прелюдии, собирающей воедино гримасы всех персонажей, «Девушка с иглой
» начинается и заканчивается сценой умывания. Каролина нервозно скоблит руки, протирает шею и освежает подмышки, будто стремясь от чего-то очиститься. Можно подумать, что от тяжелых мыслей или жестоких деяний — хотя «Водой грехов не смоешь
», как писали Стругацкие в «Трудно быть Богом». В действительности дурных поступков за женщиной (поначалу) не водится — просто добрая, как вскоре выяснится, душа отягощена бренным телом. Его нужно мыть и кормить, содержать в тепле и наряжать — фабрика, где работает Каролина, занимается пошивом военной униформы, пока на нее был повышенный спрос.
Шведский режиссер Магнус фон Хорн
вновь исследует нетерпимость к плоти: пять лет назад он снял «Красотку
» — сдержанную версию «Субстанции
», где показаны метания фитнес-блогерки (Магдалена Колесник
), зажатой между объективацией и диктатурой лайков, социальными ожиданиями и жаждой человеческого тепла. В новом фильме, покорившем зрителей Каннского фестиваля (пускай и без наград), картина еще мрачнее. Беременная небогатая женщина оказывается в одном ряду с цирковыми «фриками» и ветеранами, чьи глубокие раны, физические и душевные, оставляют общество равнодушным, словно обычная травма на производстве. Многие солдаты Первой мировой войны столкнулись с тем, что их служба на родине оказалась никому не нужна.
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Фабричный первый акт подчеркивает утилитарное отношение к физической оболочке: так в фильме Ларисы Садиловой
«С любовью, Лиля
» куриные тушки на птицефабрике рифмовались
с незавидной долей героини и вообще местных жительниц. Каролина же, по фон Хорну, подобна игле, которая может сломаться о грубый материал кителя. Нужно быть осторожнее, ворчит начальник, но вообще её легко заменить — нет недостатка в желающих заработать хоть что-то. Впрочем, название отсылает не к профессии девушки, но металлическому стержню, которым она пробует сделать в бане аборт, где и знакомится с деловитой Овербю и её дочерью Эреной (Ава Нокс Мартин
). В действительности у Дагмар — возможно, крупнейшей
серийной убийцы Дании — был еще и сын, но его режиссер с соавторкой Лине Лангебек Кнудсен
решили вынести за скобки, чтобы не перегружать историю.
Мир фильма и так наваливается на смотрящих плотной, местами как в «Трудно быть Богом
» Германа
, визуализацией безнадеги. Отстраненный черно-белый видеоряд с глубокими, иногда до бездны, тенями у каннской публики вызвал
ассоциации с немецким экспрессионизмом, хотя для послевоенной Дании, где уже задавал тон Карл Теодор Дрейер
, подобная контузия мировоссприятия, вероятно, была не так актуальна. Вдобавок фон Хорн игнорирует фирменные черты направления, вроде диких ракурсов, будничной сюрреальности и субъективной камеры.
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Подкаст об инди-драме «Никогда, редко, иногда, всегда»
В те редкие моменты, когда многообещающий оператор Михал Дымек
(«Настоящая боль
») отступает от хирургической строгости, крупным планом возникает глаз Каролины, а не ракурс её субъективного взгляда. Если пропустить очевидные аналогии, вроде Дрейера и Бергмана
(зловещий «хоровод» лиц напоминает вступление к «Персоне
»), то оптика фильма близка к апокалиптическому кинематографу Белы Тарра
. В его «Гармонии Веркмейстера
» камера столь же завороженно взглядывалась в зрачок кита, пока мир вокруг мчался в тартарары. «Девушка с иглой» куда более сдержанное и эмпатичное высказывание — недаром режиссер именует
его «сказкой для взрослых», а самое жуткое оставляет за кадром (хотя не обходится без душераздирающих сцен в шапито или ночных кошмарах).
Адище фон Хорна буднично, как в схожих историях Майка Ли
(«Вера Дрейк
») и Кристиана Мунджиу
(«4 месяца, 3 недели и 2 дня
»). Оно лишено провокаций фон Триера
, с которым шведского режиссера тут же начали сравнивать, и космической поэзии Тарра, хрупкой субъективности «Никогда, редко, иногда, всегда
» Элизы Хиттман
и болезненного морока недавней «Одержимой
», где тандем Фиала
-Франц
описывал другую ужасающую страницу из быта женщин Скандинавии и Центральной Европы. «Девушка с иглой» умно придумана, но порой излишне рассудочна, а потому неизбежно ведет не к оглушающему многоточию, но подобию хеппи-энда — насколько это возможно в столь мрачных тонах. Как декламирует Овербю, мир ужасен. Особенно когда женщине запрещают распоряжаться своим телом, а любую инаковость гонят с глаз долой. И всё же Дагмар верит, что можно помогать другим, пускай и в извращенном, согласно законам момента, смысле. И это убеждение она передает Каролине, а фон Хорн — всем нам. Кто услышал — молодец.
«Девушка с иглой». Трейлер с английскими субтитрами
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