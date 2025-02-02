Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Не верь в хюгге: «Девушка с иглой» — эффектный скандинавский фильм, претендующий на «Оскар»

Рецензии на фильмы >>
2 февраля 2025
В международный цифровой прокат вышла «Девушка с иглой» Магнуса фон Хорна — фильм, наделавший шуму на Каннском кинофестивале, а теперь претендующий на «Оскар» за лучший иностранный фильм. Алексей Филиппов погрузился в мрачную атмосферу начала XX века, чтобы разобраться, чем шокирует и завораживает эта скандинавская драма.

Не верь в хюгге: «Девушка с иглой» — эффектный скандинавский фильм, претендующий на «Оскар»

Примерно 1918 год. Первая мировая близится к завершению. В Копенгагене — столице выбравшей нейтралитет Дании — работает швеей Каролина (Виктория Кармен Сонне). Супруг Петер (Бесир Зечири) пропал без вести, получив ранение на фронте; возможно, воевал за Германию как уроженец Ютландии. Из прежней квартиры выселяют за долги, в новой (за 15 крон в неделю) протекает крыша, а нужду предлагают справлять в ведро. Надежду на лучшую жизнь дарит служебный роман с управляющим фабрики — статным хромоногим Йоргеном (Хоаким Фьелструп). Вскоре Каролина беременеет и уже рассчитывает на свадьбу, но снова водоворот неудач тянет её на дно: сначала объявляется Петер, скрывающий под маской обезображенное ранением лицо, затем баронесса (Бенедикте Хансен), мать Йоргена, запрещает отпрыску жениться на простолюдинке. Тогда-то отчаявшаяся женщина и знакомится со строгой Дагмар Оверблю (Трине Дюрхольм), которая обещает пристроить ребенка, как только Каролина выносит дочь. У той, разумеется, тоже есть страшные тайны.

Читать Темница плоти: рецензию на созвучный фильм «Одержимая»
Не считая гипнотической прелюдии, собирающей воедино гримасы всех персонажей, «Девушка с иглой» начинается и заканчивается сценой умывания. Каролина нервозно скоблит руки, протирает шею и освежает подмышки, будто стремясь от чего-то очиститься. Можно подумать, что от тяжелых мыслей или жестоких деяний — хотя «Водой грехов не смоешь», как писали Стругацкие в «Трудно быть Богом». В действительности дурных поступков за женщиной (поначалу) не водится — просто добрая, как вскоре выяснится, душа отягощена бренным телом. Его нужно мыть и кормить, содержать в тепле и наряжать — фабрика, где работает Каролина, занимается пошивом военной униформы, пока на нее был повышенный спрос.

Не верь в хюгге: «Девушка с иглой» — эффектный скандинавский фильм, претендующий на «Оскар»

Шведский режиссер Магнус фон Хорн вновь исследует нетерпимость к плоти: пять лет назад он снял «Красотку» — сдержанную версию «Субстанции», где показаны метания фитнес-блогерки (Магдалена Колесник), зажатой между объективацией и диктатурой лайков, социальными ожиданиями и жаждой человеческого тепла. В новом фильме, покорившем зрителей Каннского фестиваля (пускай и без наград), картина еще мрачнее. Беременная небогатая женщина оказывается в одном ряду с цирковыми «фриками» и ветеранами, чьи глубокие раны, физические и душевные, оставляют общество равнодушным, словно обычная травма на производстве. Многие солдаты Первой мировой войны столкнулись с тем, что их служба на родине оказалась никому не нужна.

Читать Чудовище убила красота: рецензия на «Субстанцию», номинированную на 5 «Оскаров»
Фабричный первый акт подчеркивает утилитарное отношение к физической оболочке: так в фильме Ларисы Садиловой «С любовью, Лиля» куриные тушки на птицефабрике рифмовались с незавидной долей героини и вообще местных жительниц. Каролина же, по фон Хорну, подобна игле, которая может сломаться о грубый материал кителя. Нужно быть осторожнее, ворчит начальник, но вообще её легко заменить — нет недостатка в желающих заработать хоть что-то. Впрочем, название отсылает не к профессии девушки, но металлическому стержню, которым она пробует сделать в бане аборт, где и знакомится с деловитой Овербю и её дочерью Эреной (Ава Нокс Мартин). В действительности у Дагмар — возможно, крупнейшей серийной убийцы Дании — был еще и сын, но его режиссер с соавторкой Лине Лангебек Кнудсен решили вынести за скобки, чтобы не перегружать историю.

Не верь в хюгге: «Девушка с иглой» — эффектный скандинавский фильм, претендующий на «Оскар»

Мир фильма и так наваливается на смотрящих плотной, местами как в «Трудно быть Богом» Германа, визуализацией безнадеги. Отстраненный черно-белый видеоряд с глубокими, иногда до бездны, тенями у каннской публики вызвал ассоциации с немецким экспрессионизмом, хотя для послевоенной Дании, где уже задавал тон Карл Теодор Дрейер, подобная контузия мировоссприятия, вероятно, была не так актуальна. Вдобавок фон Хорн игнорирует фирменные черты направления, вроде диких ракурсов, будничной сюрреальности и субъективной камеры.

Слушать Подкаст об инди-драме «Никогда, редко, иногда, всегда»
В те редкие моменты, когда многообещающий оператор Михал ДымекНастоящая боль») отступает от хирургической строгости, крупным планом возникает глаз Каролины, а не ракурс её субъективного взгляда. Если пропустить очевидные аналогии, вроде Дрейера и Бергмана (зловещий «хоровод» лиц напоминает вступление к «Персоне»), то оптика фильма близка к апокалиптическому кинематографу Белы Тарра. В его «Гармонии Веркмейстера» камера столь же завороженно взглядывалась в зрачок кита, пока мир вокруг мчался в тартарары. «Девушка с иглой» куда более сдержанное и эмпатичное высказывание — недаром режиссер именует его «сказкой для взрослых», а самое жуткое оставляет за кадром (хотя не обходится без душераздирающих сцен в шапито или ночных кошмарах).

Не верь в хюгге: «Девушка с иглой» — эффектный скандинавский фильм, претендующий на «Оскар»

Адище фон Хорна буднично, как в схожих историях Майка ЛиВера Дрейк») и Кристиана Мунджиу4 месяца, 3 недели и 2 дня»). Оно лишено провокаций фон Триера, с которым шведского режиссера тут же начали сравнивать, и космической поэзии Тарра, хрупкой субъективности «Никогда, редко, иногда, всегда» Элизы Хиттман и болезненного морока недавней «Одержимой», где тандем Фиала-Франц описывал другую ужасающую страницу из быта женщин Скандинавии и Центральной Европы. «Девушка с иглой» умно придумана, но порой излишне рассудочна, а потому неизбежно ведет не к оглушающему многоточию, но подобию хеппи-энда — насколько это возможно в столь мрачных тонах. Как декламирует Овербю, мир ужасен. Особенно когда женщине запрещают распоряжаться своим телом, а любую инаковость гонят с глаз долой. И всё же Дагмар верит, что можно помогать другим, пускай и в извращенном, согласно законам момента, смысле. И это убеждение она передает Каролине, а фон Хорн — всем нам. Кто услышал — молодец.

«Девушка с иглой». Трейлер с английскими субтитрами

версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Тульский парень   2.02.2025 - 17:51
Необычный, что очень любят академики, а еще драма. Самое важное условия для победы. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Эмилия Перес» лидирует по количеству номинаций на «Оскар»
Юра Борисов номинирован на «Золотой глобус»
Детоубийство, сестринство, метаморфозы женского тела: чем запомнился Каннский кинофестиваль — 2024
Гроб, порно, Антихрист: знаковые фильмы румынской новой волны последних лет
Смерть и теплые свитера: 8 ½ скандинавских сериалов, которые стоит посмотреть
Все так в датском королевстве
Поиск по меткам
Алексей ФилипповДатское киноКаннский кинофестивальОскарч/бшведское кино
персоны
Ингмар БергманАлексей ГерманКарл Теодор ДрейерМихал ДымекТрине ДюрхольмМагдалена КолесникМайк ЛиКристиан МунджиуЛариса СадиловаВиктория Кармен СоннеБела ТаррЛарс фон ТриерСеверин ФиалаВероника ФранцБенедикта ХансенЭлиза ХиттманМагнус фон Хорн
фильмы
4 месяца, 3 недели и 2 дняВера ДрейкГармонии ВеркмейстераДевушка с иглойЗОЖНастоящая больНикогда, редко, иногда, всегдаОдержимаяПерсонаС любовью, ЛиляСубстанцияТрудно быть Богом

фотографии >>
Не верь в хюгге: «Девушка с иглой» — эффектный скандинавский фильм, претендующий на «Оскар» фотографии
Не верь в хюгге: «Девушка с иглой» — эффектный скандинавский фильм, претендующий на «Оскар» фотографии
Не верь в хюгге: «Девушка с иглой» — эффектный скандинавский фильм, претендующий на «Оскар» фотографии
Не верь в хюгге: «Девушка с иглой» — эффектный скандинавский фильм, претендующий на «Оскар» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Семёновский
1 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Семёновский.
Виктор Савкин
31 января ушёл из жизни актёр Виктор Савкин.
Сергей Зайцев
31 января ушёл из жизни кинооператор Сергей Зайцев.
Анатолий Зобнин
31 января ушёл из жизни актёр Анатолий Зобнин.

День рождения >>

Алексей Ведерников (II)
Тинатин Далакишвили
Владислав Демченко
Олег Жилин
Татьяна Кузнецова (II)
Людмила Перепёлкина
Евгений Романцов
Андрей Рублёв
Егор Рыбаков
Барбара Зукова
Кристен Риттер
Брент Спайнер
Мишель Сюбор
Майкл Ти Уайсс
Дженнифер Уэстфельдт
Кшиштоф Хамец
все родившиеся 2 февраля >>

Афиша кино >>

Времена года
психологическая драма
Россия, 2023
Ловцы забытых голосов
драма, приключения, фэнтези
Япония, 2011
Дети леса
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австрия, Германия, 2024
Оставь это ветру
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Отравленная любовь
драма, экранизация
Германия, Люксембург, Нидерланды, 2024
Сент-Экзюпери
биография, драма, приключения
Бельгия, Франция, 2024
Вопль
драма, мистика, фильм ужасов
Аргентина, Испания, Франция, 2024
Парни с тату. Прямо в сердце
мелодрама, экранизация
США, 2025
Война и музыка
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2025
Зло: Новая глава
драма, триллер
США, 2024
Знакомство родителей
Россия, 2025
Кровавая луна
Казахстан, Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram