Не верь в хюгге: «Девушка с иглой» — эффектный скандинавский фильм, претендующий на «Оскар»

анонс

Бизнес-леди, спасая свою компанию, влюбляется в серфера, спасающего природу

«Оставь это ветру»: Экологичная любовь на турецком побережье

Ломтик жизни старого Тбилиси от автора «Шультеса» и «Брата Дэяна»

Ни дна, ни покрышки: «Снег в моем дворе» — сентиментальное путешествие Бакура Бакурадзе на родину

30 января

«Моди: Три дня на крыльях безумия»: Твори или умри

Джонни Депп снял фильм про Модильяни — и немного про себя