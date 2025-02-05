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Хогвартс для оборотней: «Дети леса» — подростковая сказка с экологическим подтекстом

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5 февраля 2025
6 февраля в прокат выходит приключенческий семейный фильм Дамиана Джона Харпера «Дети леса». Кино основано на одноименной серии книг Кати Брандис, ставших бестселлерами, переведенными на 24 языка. В одной только Германии книга разошлась тиражом в 2,8 миллиона копий! В центре сюжета — подросток-оборотень, который хранит тайну своего происхождения от приемной семьи. Мальчику удается попасть в закрытую школу «Кристалл» для таких же, как он. Там Карагу предстоит найти друзей, обрести настоящего себя и справиться с испытаниями. Рассказываем, какой получилась история про необычных детей и поиск баланса между миром людей и животных.

Хогвартс для оборотней: «Дети леса» — подростковая сказка с экологическим подтекстом

У главного героя здесь не только два имени, но и две семьи. Для приемных мамы и папы он — простой мальчик Джей, а для родных родителей-пум — оборотень Караг (Эмиль Шериф). От животных он сбежал вопреки отцовским предостережениям о том, что люди — крайне жестокие создания. Любопытный подросток захотел познать человеческое общество. Теперь герой уже не может найти родную семью, а приемная не способна понять его полностью. Свою врожденную способность герой не может контролировать, а потому истинная сущность вырывается в моменты раздражения и злости, прямо как магия из «мальчика, который выжил».

Но в окружении таких же, как он, Караг учится правильно перевоплощаться и обретает друзей, правда, травоядных. А со стаей волков сразу же завязывается вражда. Как только мальчики появляются в кадре вместе, раздается угрожающее рычание, за чем следуют и драки за честь, и совместная чистка картошки в качестве наказания. Внешность молодых актеров любопытно коррелирует с их животными сущностями. Неуклюжий, но крепкого телосложения Брэндон (Йохан фон Эрлих) оказывается зубром, а юркая и рыжеволосая Холли (Лилли Фальк) – белкой. Но внимание лучше всего умеют привлекать котики, поэтому домашнее животное появляется и здесь: в образе мальчика, постоянно спящего или лениво переворачивающего странички книжки где-то вдали от бурных действий. Невольно зритель задается вопросом: а каким животным мог бы стать он?

Хогвартс для оборотней: «Дети леса» — подростковая сказка с экологическим подтекстом

Поразмышлять об этом едва ли будет любопытно кому-то кроме семей с детьми. Предсказуемость сюжетных поворотов и наивность поступков героев, которые делятся здесь на «своих» и «врагов», делают фильм чрезмерно простым. Девочка, поначалу избегавшая Карага, в конце идет с ним за руку, и в школу после приключений они возвращаются, естественно, друзьями и абсолютными героями. Да и сленговые фразочки по типу «жесткача выдал» или «хватит чиллить» вряд ли приглянутся кому-то помимо подростков. Некоторые сцены выглядят даже несколько карикатурно: например, занятия, когда дети, собравшись вокруг в обликах животных, слушают орлицу-директрису (Мартина Гедек), но при этом разговаривают на человеческом языке. В памяти всплывают похожие кадры из второй части «Гарфилда»: точно так же весь королевский скотный двор слушал рыжего пройдоху. Однако вполне возможно, что своей открытостью и детским юмором эта история сможет очаровать.

«Дети леса» собирают в себе все черты фильмов про подростков. Главный герой выделяется на фоне остальных и пытается найти свое место в этом противоречивом мире, а в центре сюжета вновь оказывается золотое трио, собранное все по тем же канонам «Гарри Поттера». Уроки перевоплощения забавно напоминают занятия по полетам на метле, а борьба — собрания дуэльного клуба в Хогвартсе. Мы видим привычное противостояние стае «плохишей», выбор окружения и первую влюбленность. К этому добавляется экологический посыл: звери и оборотни ополчаются против человеческих технологий, разрушающих природу. Пока в новостях рассказывают о нападениях животных на людей, маленькая девочка на первых же минутах предполагает: «Может, их просто раздражает, как люди с ними обращаются?»

Хогвартс для оборотней: «Дети леса» — подростковая сказка с экологическим подтекстом

Поэтому выбор между животными и людьми сопряжен с вопросом, на чьей стороне воевать. Помимо экологического аспекта здесь возникают и нравственные дилемы: стоит ли опускаться до применения насилия, если мирные способы борьбы не работают? Если в «Рио 2» спасение лесов Амазонки было показано как подвиг, то здесь под угрозой удара находятся невинные люди. Метания Карага между двумя мирами — главный внутренний конфликт фильма, который нельзя назвать решенным полностью. Поэтому появляется задел на вторую часть: раскроется ли тайна странного поведения животных, поддадутся ли друзья шантажу и сможет ли мальчик вновь обрести настоящую семью и гармонию с собой? Караг мог бы повторить слова своего кинематографического собрата: «я вернусь еще, я это знаю».

Персонаж, который не кажется столь однозначным — это спонсор школы Эндрю Миллинг, герой Оливера Мазуччи. В самом начале перед нами рисуется блестящая картинка влиятельного мужчины как в рекламе автомобилей — герой выходит из электрокара под эпичную музыку. Миллинг принимает участие в судьбе Карага, и не сразу понятно, почему. Кто он — родственник мальчика, альтруист или главный злодей — раскрывается ближе к концу. Однако и Караг не всегда так идеален и прост: огрызается на травоядных друзей, называет подружку «белкой-надоелкой»… Этому подростку еще предстоит разобраться со своими чувствами и реакциями, но очаровательная внешность героя, которого сыграл юный француз Эмиль Шериф, сможет оправдает все его эмоциональные порывы перед юными зрительницами.

Наиболее сильная сторона работы — видеозвуковой ряд фильма, он действительно красиво звучит благодаря уместному саунд-дизайну, а инструментальная музыка и динамичные треки отлично сочетаются с панорамами открывающихся ландшафтов. Они выглядят потрясающе: леса, скалы, горы и небесные просторы, которые патрулируют вороны Сумрак и Тень — все это вдохновляет на путешествия и стимулирует пересмотреть свое отношение к природе. Любуясь ею, невольно приходишь к желанию эту красоту сохранить.

«Дети леса» в кинотеатрах с 6 февраля.

«Дети леса»

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Хогвартс для оборотней: «Дети леса» — подростковая сказка с экологическим подтекстом фотографии
Хогвартс для оборотней: «Дети леса» — подростковая сказка с экологическим подтекстом фотографии
Хогвартс для оборотней: «Дети леса» — подростковая сказка с экологическим подтекстом фотографии
Хогвартс для оборотней: «Дети леса» — подростковая сказка с экологическим подтекстом фотографии
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