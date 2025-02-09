Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Знакомство родителей»: Выгодная партия — для музыки и для жизни

Рецензии на фильмы >>
9 февраля 2025
В российском прокате – необычное семейное драмеди «Знакомство родителей», в котором герои Анастасии Талызиной и Тараса Шевченко пытаются выяснить отношения с папами и мамами в исполнении Константина Хабенского, Виктории Толстогановой, Александра Ильина-мл. и Елены Николаевой.

«Знакомство родителей»: Выгодная партия — для музыки и для жизни

Федя (Тарас Шевченко) никогда не знал своих настоящих родителей и вырос в детдоме, но не обычном, а музыкальном. Свою взрослую жизнь он тоже связал с музыкой – для души играет в оркестре, а для заработка открыл с друзьями небольшой музыкальный магазин. С недавних пор у Феди есть и муза – Полина (Анастасия Талызина), с которой он познакомился на концерте, влюбился с первого взгляда и вот решил сделать предложение. Хотя так и не смог рассказать Полине о детдомовском детстве. Девушка, впрочем, тоже хранила от Феди определенные семейные тайны. Молодой жених не был готов откровенничать и для встречи с ее строгими предками придумал на всякий случай легенду о том, как его мама и папа погибли в авиакатастрофе 11 сентября. Но еще больше он не был готов к тому, что родители Полины (Константин Хабенский и Виктория Толстоганова) окажутся почти олигархами, живущими в огромном особняке. А ознакомительный «допрос» с пристрастием устроят за шикарно накрытым столом со свежайшими устрицами и авторитетными друзьями семьи (Олег Тополянский и Виктория Полторак), чей сын – только прилетевший из Лондона будущий дипломат Паша (Роман Васильев) – окажется бывшим Полины.

Партия Паши для Полины, конечно, больше соответствует статусу обеспеченной невесты, чем какой-то детдомовец Федя с никому не понятной генетикой. Чтобы отделаться от неугодного зятя, папа Полины ставит перед ним условие – найти биологических родителей, данные о которых он уже добыл, благодаря своим связям. Так Федя и отправляется на поиски потерянной семьи, которую таковой никогда и не считал, и, кажется, давно уже залечил все детские травмы по этому поводу.

«Знакомство родителей»: Выгодная партия — для музыки и для жизни

Скрываясь за названием типичного ромкома, «Знакомство родителей» на самом деле оказывается небанальной трагикомедией с элементами роуд-муви – не о патетичном обретении корней, какими бы они ни были, а о неожиданном поиске себя и собственного опыта, который порой отличается от прошлых поколений. Тот случай, когда можем не повторять, а хотя бы попытаться научиться на ошибках родителей.

Возможно, именно поэтому режиссер Иван Капитонов в «Знакомстве родителей», как до этого и в «Голове-жестянке» пытается совместить настроение советских трагикомедий о взрослении с современным монтажом, который в «Знакомстве» удается уже более уверенно. Здесь хороши и первые и финальные анимационные вставки, кратко рассказывающие историю Феди, и даже обязательные и не совсем маркировки – от «Пушкин – наше всё», до напоминаний о том, что запрещено российским законодательством.

«Знакомство родителей»: Выгодная партия — для музыки и для жизни

Связь поколений неочевидно подчеркивается и еще не самой заезженной цитатой из «Брата-2» про «конференцию по новым компьютерным технологиям», куда по легенде когда-то отправились родители Феди, и легендарным рингтоном из «Бумера», и эпизодом с участием Константина Мурзенко, который здесь предстает буквально в роли священника, и Юрием Лозой, который хоть и в качестве изображения на подушке, отправляется вместе с Федей в «пусть нелегкий его путь». Отдельным смелым решением можно назвать исполнителя главной роли Тараса Шевченко, до этого снимавшегося в веб-сериале «Френдзона», а тут более чем уверенно чувствующем себя в окружении опытных и медийных артистов.

Капитонов при этом не спекулирует ни на разнице поколений, ни на социальных отличиях между семьями Полины и Феди, каждое обстоятельство здесь работает на раскрытие объема и глубины персонажей – и детей, и родителей. Более того, «Знакомство родителей», на первых порах бойко иронизирующее как раз на тему богатых и бедных, переворачивает этот уже заезженный в отечественных сериалах троп и превращается в серьезный, но не без искренней улыбки, рассказ о прощении и принятии себя и своего прошлого, каким бы оно ни было. Но с обаятельной, а не залакированной розовыми очками надеждой на то, что будущее все-таки может быть хотя бы чуточку лучше.

«Знакомство родителей» в кинотеатрах с 6 февраля.

«Знакомство родителей»

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года
Отцы и деды: Авторские и экспериментальные проекты, поддержанные Министерством Культуры в 2023 году
Поиск по меткам
КомедияМария ТокмашеваРоссийские фильмысемья
персоны
Роман ВасильевАлександр Ильин (младший)Иван КапитоновЮрий ЛозаКонстантин МурзенкоЕлена Николаева (II)Святослав ПодгаевскийВиктория ПолторакАнастасия ТалызинаВиктория ТолстогановаОлег ТополянскийКонстантин ХабенскийТарас Шевченко (III)
фильмы
Брат-2БумерГолова-жестянкаЗнакомство родителейФрендзона

фотографии >>
«Знакомство родителей»: Выгодная партия — для музыки и для жизни фотографии
«Знакомство родителей»: Выгодная партия — для музыки и для жизни фотографии
«Знакомство родителей»: Выгодная партия — для музыки и для жизни фотографии
«Знакомство родителей»: Выгодная партия — для музыки и для жизни фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Олег Стриженов
9 февраля ушёл из жизни актёр Олег Стриженов.
Игорь Кадомцев
8 февраля ушёл из жизни композитор Игорь Кадомцев.
Хусан Мусабаев
8 февраля ушёл из жизни актёр Хусан Мусабаев.
Владимир Подоляк
7 февраля ушёл из жизни актёр Владимир Подоляк.
Анатолий Худолеев
6 февраля ушёл из жизни актёр Анатолий Худолеев.

День рождения >>

Борис Андреев
Антон Багров
Марина Брусникина
Владислав Ветров
Лев Зулькарнаев
Дарья Мельникова
Татьяна Морозова (III)
Елена Николаева (II)
Роман Попов
Маргарита Левиева
Джо Пеши
Джули Уорнер
Миа Фэрроу
Киаран Хайндз
Том Хиддлстон
Чарлз Шонесси
все родившиеся 9 февраля >>

Афиша кино >>

Повелитель: Священное королевство
боевик, мистика, приключения, фэнтези
, 2024
Гранд тур
драма, приключения
Германия, Италия, Китай, Португалия, Франция, Япония, 2024
Пигси: Путешествие сквозь время
комедия, приключения
Тайвань, 2023
Снова наступит рассвет
драма
Исландия, Нидерланды, Франция, Хорватия, 2024
Твой цвет
драма, молодежный фильм, музыкальный фильм, фэнтези
Япония, 2024
ON и Она
мелодрама, научная фантастика
Россия, 2025
Абсолютный хищник
боевик, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2025
Гампи. Собачья жизнь
драма, фильм о животных
Чехия, 2024
Манюня: День рождения Ба
комедия, семейное кино, экранизация
Россия, 2025
По любви
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Рэкетир. Новые времена
драма, криминальный фильм
Казахстан, 2025
Субстанция: Идеал
драма, мелодрама, триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram