«По любви»: Двое в лифте, не считая еще двоих

анонс

Российское «Черное зеркало» — с чеховскими мотивами и тропическими пейзажами

«On и она»: Юлия Пересильд вступает в абьюзивные отношения с умным домом

Анастасия Талызина и Тарас Шевченко пытаются не повторять опыт родителей

«Знакомство родителей»: Выгодная партия — для музыки и для жизни

9 февраля

Свидание со Сталиным: «Компаньон» — первый хоррор-хит года

Фильм с Софи Тэтчер настолько пытается удивить, что запутывает сам себя