Шепоты и блики: «Твой цвет» — нежное аниме о том, что зажигает сердца рок-тихонь

Не уходи безропотно во тьму: обзор «Формы голоса» Наоко Ямады

Читать Не уходи безропотно во тьму: обзор «Формы голоса» Наоко Ямады

«Повесть о доме Тайра» — современная классика по мотивам предания

Читать «Повесть о доме Тайра» — современная классика по мотивам предания