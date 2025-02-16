«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»: Как устарела одна из самых известных женщин начала нулевых

На Кинопоиске и зарубежной онлайн-платформе Peacock в День святого Валентина вышел фильм «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» – четвертая часть популярной кинофраншизы про когда-то не смирившуюся с общественными шаблонами, несмотря на воспитание романами Джейн Остин, героиню в исполнении Рене Зеллвегер. Первые две части дневников Бриджит Джонс выходили в начале нулевых, хотя пересматривать их сейчас, конечно, уже не стоит. Как и перечитывать книжки Хелен Филдинг, на которых основана франшиза, пытавшиеся не терять актуальности в «десятых», когда вышли сначала «Без ума от мальчишки», а только потом «Ребенок Бриджит Джонс», по которому сразу же – в 2016-м – сделали фильм. Десятилетняя пауза, увы, не пошла на пользу всем героям и героиням этой истории.
Миссис Дарси (Зеллвегер), а уже не просто Бриджит Джонс, – теперь вдова с двумя детьми-школьниками. Идеальный мистер Дарси (Колин Ферт
) идеально погиб во время гуманитарной миссии в Судане, но Бриджит так и не может пережить эту потерю. В день смерти Дарси она встречается с его семьей, хотя в своей предпочитает отмечать только его день рождения. Бриджит полностью посвятила себя детям, так что классический выход в свет в пижаме теперь случается разве что на школьном дворе. А для присмотра за дочкой и сыночком бывшая мисс Джонс предпочитает использовать своего неудавшегося кавалера Даниэля Кливера (Хью Грант
), который продолжает ухлестывать за молоденькими девчонками в поисках идеальной спутницы жизни, совершенно не уделяя внимания собственному сыну, благополучно выросшему в Италии.
На Бриджит Дарси, несмотря на смену фамилии, по-прежнему оказывает давление общественное мнение. Чтобы окончательно пережить утрату мужа, ей, как и положено в ромкомах начала «нулевых», советуют переспать с кем-то еще. Так что подруга заводит аккаунт Бриджит на сайте знакомств, где к ней тут же набивается в друзья случайно встретившийся в парке молодчик Рокстер (Лео Вудалл
). Он – о боже – младше Бриджит почти в два раза! Поэтому она стесняется признаваться в зародившихся с ним отношениях, хотя не устает написывать ему миллион сообщений, краснеет, когда узнает, что со времен мистера Дарси появилось разнообразие презервативов – цветных, ультратонких и даже ребристых, – и от отчаяния возвращается на работу в телешоу, где никак не реагирует на то, что шеф-редактор (или очень похожий на него мужчина примерно возраста миссис Дарси) не может произнести слово «менопауза». Палки в колеса жизни параллельно вставляет и нудный учитель детей (Чиветель Эджиофор
), который в физику верит больше, чем в рай. И когда Бриджит Джонс была такой религиозной?
Книга Филдинг, которая легла в основу новой «Бриджит Джонс», была написана в 2013 году – кстати, до «Ребенка Бриджит Джонс», который лег в основу выходившей в 2016-м третьей части франшизы. Кажется, это уже стало почти традицией – середину нового десятилетия отмечать новым фильмом про героиню Рене Зеллвегер. Но хотелось бы, чтобы она больше не повторялась.
Появившаяся в самом начале «нулевых» Бриджит Джонс отчасти стала следствием стартовавшего до нее «Секса в большом городе
», подчеркивающего, что жизнь в 30 или около того еще не приговор, и не обязательно выходить замуж до наступления этого возраста. Но там, где возродившийся
уже в 2020-е «Секс в большом городе» попытался учесть ошибки прошлого и не сразу, но хотя бы со второго сезона выстроить адекватное современности восприятие женского возраста, новая «Бриджит Джонс» продолжает работать на тех же паттернах поведения инфантильной, хотя и уже довольно возрастной дамы, не готовой смириться с тем, что она стала старше, родила двоих детей и потеряла мужа. Жизнь миссис Дарси, как когда-то и Бриджит Джонс, укладывается в пижамы, «дульку» на голове и костюмы кроликов из Playboy, над которыми пытаются по возможности лирично шутить создатели новой части франшизы.
Бедный «мальчишка», для привлечения внимания вынесенный в заглавие фильма, является чуть ли не большей функцией, костылем сюжета этого типичного ромкома, давно изжившего себя. И так и не готового адаптироваться к новому времени, где мать школьников, если ей 50 или больше, еще не выглядит старухой, где взрослая женщина не краснеет, покупая презервативы, и где она даже от одиночества не бросается на первого встречного с сайта знакомств. Миссис Дарси все окружающие советуют пережить потерю мистера Дарси, но с фильмом тот случай, когда всем нам нужно пережить потерю не только идеального мужчины со страниц Джейн Остин, но и неидеальной женщины, которой когда-то была Бриджит Джонс.
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«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки». Трейлер на английском языке
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