Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

А не спеть ли мне песню о любви? «Голубая луна» Ричарда Линклейтера — меланхоличный гимн дружбе

Рецензии на фильмы >>
26 ноября 2025
В мировой онлайн-прокат вышла «Голубая Луна» Ричарда Линклейтераеще один американский фильм, премьера которого состоялась на Берлинском МКФ. Меланхоличный линклейтеровский пафос, полный светлой печали, сделал эту работу одним из фаворитов конкурса смотра, растопившим сердца критиков в заснеженной немецкой столице. Как режиссер подошел к истории легендарного поэта-песенника, рассказывает Дарья Тарасова.

А не спеть ли мне песню о любви? «Голубая луна» Ричарда Линклейтера — меланхоличный гимн дружбе
фото: Sabrina Lantos / Sony Pictures Classics

В ноябре 1943-го года поэт-песенник Лоренц Харт (Итан Хоук) упадет где-то на промозглых улицах Нью-Йорка из-за алкогольной интоксикации и трагически погибнет. Пока же приземистый мужчина тоскует в баре неподалеку от театра, где состоялась премьера «Оклахомы!», мюзикла, сочиненного композитором Ричардом Роджерсом (Эндрю Скотт). Тот давно работает с Хартом, на их общем счету не один шлягер, в том числе и вынесенная в заголовок «Голубая луна». Однако в этот раз композитор написал музыку к текстам соперника Харта Оскара Хаммерштейна (Саймон Делани) — и публике материал пришелся очень по вкусу. Отвлечь поэта от завистливых мыслей может разве что Элизабет (Маргарет Куэлли) — 20-летняя девушка, к которой Харт питает то ли романтические, то ли платонические чувства. Она вот-вот перешагнет порог бара, где после премьеры окажутся и Роджерс с Хаммерштейном.

Американский режиссер — мастер мамблкорного жанра. У него, казалось бы, пустые разговоры ненавязчиво увлекают зрителя, а после, в самом финале, ошпаривают оголенной сентиментальностью. Такова, например, трилогия «Перед…», где главную роль также исполнил давний друг постановщика Итан Хоук. «Луна» почти полностью построена на монологах Харта, обращенных то к бармену Эдди (Бобби Каннавале), то к отпремьерившимся коллегам, то к угловатой в движениях и речи Элизабет. Свою уязвимость поэт прячет за наигранной утонченностью и остроумием, отчего в его словах часто звучат едкие комментарии что об эпохе, что о соотечественниках — тем самым в ленте создается характерный антураж безрадостных 1940-х.

А не спеть ли мне песню о любви? «Голубая луна» Ричарда Линклейтера — меланхоличный гимн дружбе
фото: Sony Pictures Classics

Над скриптом, так точно ухватившим характер Харта, трудился Роберт Каплоу, написавший для Линклейтера комедийную драму «Я и Орсон Уэллс». Сценарная основа стала богатым подспорьем для одного из лучших перформансов в карьере Хоука: загримированный почти до неузнаваемости, он создает на экране образ ранимого творца, который всеми силами пытается защитить самолюбие, но каждый раз, зря надеясь на мягкость окружающих, сам же ранит его.

Центральным мотивом фильма стала тема любви — но не романтической, а дружеской, платонической, которая роднит Харта и с Роджерсом, всё еще надеющимся на творческое будущее дуэта, и с заглядывающейся на ровесников Элизабет, и даже с барменом, наливающим ему одну стопку за другой. В одной из сцен к песеннику подходит начинающий драматург и просит совета — на что ветеран музыкальной сцены говорит, что любовным историям стоит предпочитать истории о дружбе. Под конец вечера Харт всё же остается за стойкой один: Элизабет уезжает на следующую вечеринку — к отправившемуся в следующий бар Роджерсу.

А не спеть ли мне песню о любви? «Голубая луна» Ричарда Линклейтера — меланхоличный гимн дружбе
фото: Sony Pictures Classics

В одном из монологов герой Хоука отмечает: ему часто кажется, что вся жизнь — буквально театр, он — главный герой, а люди вокруг — вечно куда-то стремящиеся статисты. Перенимая эту мысль и подбивая под нее форму, Линклейтер создает проникновенную историю об одном вечере из жизни человека покинутого, но держащегося за надежду на близость с окружающими. Статисты Роджерс-Элизабет-Хаммерштейн-Эдди калейдоскопом сменяются на фоне, вроде бы составляя персонажу компанию, но на деле следующие своим целям и амбициям. На ум приходят фотографии с длинной выдержкой, где посреди размытой толпы стоит недвигающийся человек, — так, судя по всему, и ощущает себя Харт.

Линклейтер, впрочем, не был собой, если бы не добавил в эту почти трагическую историю проблески надежды. Фильм открывается смертью поэта, а завершают его поясняющие титры о подробностях гибели. Эпилог, дополненный фотографиями прототипов, заявлен на столь светлой ноте, что волей-неволей думаешь: Харт искал друга и, хоть сам не нашел, нам завещал.

версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Лидия Мартин   26.11.2025 - 13:45
Мне нравится, что фильм начинается с конца — с гибели героя. Такой ход сразу задает особый тон: мы знаем финал, но наблюдаем за тем, как герой к нему идет. Это как читать книгу, зная последнюю страницу... читать далее>>
№ 2
Тульский парень   22.02.2025 - 17:10
Что значит кино не укладывается в тематическую канву. А 2025 год, год чего? Какой канвы? Обычный год, туда всегда заносило стремные фильмы. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   21.02.2025 - 22:44
Очень драматичный фильм, местами смотреть нудно, так действие разворачивается буквально вокруг одного человека на протяжении одного вечера. Переживания, эмоции, мысли - кто любит психологи, тому "Голубая... читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Я бы тебя пнула, если бы могла»: Бич материнства на большом экране
«Куда ты пропала, Бернадетт?»: Бесподобная миссис Фокс
«Я не киллер»: Убийца под прикрытием
Фильмы Ричарда Линклейтера, Мишеля Франко и Раду Жуде попали в основной конкурс Берлинале
«Пассажиры ночи»: Шарлотта Генсбур в стиле ретро
«Свет» Тома Тыквера откроет юбилейный Берлинале
Тодд Хэйнс назначен председателем жюри 75-го Берлинале
12 разгневанных мужчин: Президенты Соединенных Штатов и фильмы о них
«Другой человек»: Красота налицо
Темница плоти: «Одержимая» — ужас духовных скреп, которые вгоняют в тело
«Кукушка»: Дорогая, нам подменили детей
ИИ устал нас любить: «Марс Экспресс» — оригинальный французский киберпанк неземной красоты
Зои Дойч сделала прическу Джин Сиберг для фильма Ричарда Линклейтера про «новую волну»
Триумф похитителей тел: фильмы Берлинале-2024, которые стоит запомнить
«Дагомея» Мати Диоп: Бесценное право голоса
«Золотого медведя» 74-го Берлинале вручили документальному фильму «Дагомея»
Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России
Горный лук с ароматным сердцем: 10 фильмов из Центральной Азии
Педро Альмодовару и Спайку Ли вручат почетные призы фестиваля в Торонто
«Страна Саша»: Там, где живут краши
Объявлены лауреаты 73-го Берлинского кинофестиваля
Фильмы Малики Мусаевой и Виталия Манского покажут на Берлинале
Пол Мескал заменил Блейка Дженнера в мюзикле Ричарда Линклейтера «Весело мы катимся»
Наши демоны и деревянные игрушки: 15 лучших фильмов 2022 года
Кристен Стюарт возглавит жюри 73-го Берлинского международного кинофестиваля
На Берлинале впервые вручат награду за лучший сериал
Марк Эйдельштейн: «Мне хочется все время ходить по грани»
Берлинале-2022: Без любви, но с решительностью
«Золотой медведь» Берлинале достался драме Карлы Симон Пипо «Алькаррас»
Российский «Трэп» стал лучшим фильмом Berlinale Shorts
Ваш билет: Роли поездов в истории кино
Писатель, феминист и критик моногамии: За что мы любим Итана Хоука
Ричард Линклейтер снимает для Netflix мультфильм про полёт на Луну
«Елена» Звягинцева внесена в список лучших фильмов десятилетия по версии Rolling Stone
«Матиас и Максим»: В любом месте веселее вместе
Ричард Линклейтер потратит 20 лет на адаптацию мюзикла
Пятый «Рэмбо», «Щегол» и ещё 15 фильмов сентября
«Пора остановиться»: Кейт Бланшетт о завершении карьеры в кино
Кейт Бланшетт исчезает в новом фильме Ричарда Линклейтера
Поиск по меткам
Берлинале-2025Берлинский кинофестивальДарья Тарасова
персоны
Саймон ДеланиБобби КаннавалеРоберт КаплоуМаргарет КуоллиРичард ЛинклейтерЭндрю СкоттИтан Хоук
фильмы
Голубая лунаПеред рассветомЯ и Орсон Уэллс

фотографии >>
А не спеть ли мне песню о любви? «Голубая луна» Ричарда Линклейтера — меланхоличный гимн дружбе фотографии
А не спеть ли мне песню о любви? «Голубая луна» Ричарда Линклейтера — меланхоличный гимн дружбе фотографии
А не спеть ли мне песню о любви? «Голубая луна» Ричарда Линклейтера — меланхоличный гимн дружбе фотографии
А не спеть ли мне песню о любви? «Голубая луна» Ричарда Линклейтера — меланхоличный гимн дружбе фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Всеволод Шиловский
25 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Шиловский.
Дхармендра
24 ноября ушёл из жизни актёр Дхармендра.
Лилия Юдина
23 ноября ушла из жизни актриса Лилия Юдина.
Валентина Шарыкина
23 ноября ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина.
Удо Кир
23 ноября ушёл из жизни актёр Удо Кир.

День рождения >>

Максим Аверин
Мария Иванова
Марина Куделинская
Тамта Лано
Антон Макарский
Илья Оболонков
Кирилл Рубцов
Инна Хотеенкова
Тамара Шакирова
Анри Видаль
Фрэнсис Ди
Кшиштоф Кершновский
Сирил Кьюсак
Дебора Секко
Питер Фачинелли
Казимеж Юноша-Стемповский
все родившиеся 26 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Стометровка
драма, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Астронавт
триллер
США, 2025
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Мэри Сью против всех
боевик, комедия, триллер
США, 2025
Неаполь — Нью-Йорк
драма
Италия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»
Интервью
Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»
Креативный продюсер и сценарист «Невероятных приключений Шурика» – об оммаже не только фильмам Гайдая, но и «Форресту Гампу», отношении к хейту и режиссерских амбициях
3 комментария
Кино-театр.ру в Telegram