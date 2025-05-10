На бога надейся: «Конклав» — очень ватиканский детектив с «Оскаром» за сценарий

Намедни в Ватикане определились с новым Папой Римским — им стал кардинал из Чикаго Роберт Фрэнсис Прево, взявший имя Лев XIV. Возможно, избрание первого американца-понтифика — повод вспомнить «Молодого Папу» (герой Джуда Лоу тоже из США), однако последние две недели все, конечно, вспоминали «Конклав». Конечно, реальные события разворачивались не так драматично (недаром фильм получил «Оскар» за лучший сценарий), однако те кардиналы, для кого процедура была в новинку, ознакомились с хитом наградного сезона, чтобы узнать, что же их ждет. Предлагаем и мы вспомнить об этом политическом детективе Эдварда Бергера, который два года назад собрал четыре «Оскара» за военную драму «На западном фронте без перемен».
В Ватикане, этой Мекке католического мира, в скромном номере Каза Санта Марта, во сне умирает Папа Римский. Пока его дух совершает переход от Церкви Воинственной к Церкви Торжествующей, тело становится свидетелем самой прозаической борьбы за власть. Высшие должностные лица католицизма, хлопотливо отправляющие формальности, собираются у смертного одра Папы, чтобы тут же, не мешкая, начать собственную избирательную кампанию. До конклава — кардинальского собора, на котором избираются Папы — всего несколько недель. В назначенный срок со всего мира в Ватикан стекаются князья церкви, легко различимые по ярко алым биреттам. Здесь их встречает декан коллегии кардиналов Лоуренс (Рэйф Файнс
) — человек сердечный, рефлексирующий, а значит глубоко уставший от Ватикана с его постоянными интригами и внутривидовой борьбой. По иронии, на конклаве ему придется управляться именно с ними.
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«Конклав» Эдварда Бергера
Среди сотни кардиналов еще до начала голосования выделяются четверо лидеров конкурирующих фракций. Друг Лоуренса американский либерал Беллини (Стэнли Туччи
) — усиленно изображающий из себя святую простоту бывший госсекретарь. Оппонирующий ему реакционер Тедеско (Серджо Кастеллитто
), видящий выход из кризиса Церкви в возвращении к забытым традициям (забавно, что, несмотря на его громогласный национализм, его фамилия переводится с итальянского как «немец»). Еще один консерватор — пышущий энергией нигерийский кардинал Адейеми (Лусиан Мсамати
). И, наконец, законченный до неопределенности центрист Трамбле (Джон Литгоу
) — камерарий святого престола, самый удобный и ловкий кандидат из всех.
С самых первых кадров Бергер дает понять, что перед нами политический детектив. Герметичные кадры первых сцен следуют по пятам за Лоуренсом, бредущим к Каза Санта Марта под отрывистую и настороженную струнную музыку Фолькера Бертельмана
. Комната почившего Папы опечатывается, напоминая о типичном для детективах тропе о месте преступления. В тех же первых сценах скрыты и кое-какие другие намеки. Беллини вскользь упоминает, что Папа любил шахматы и всякий раз побеждал его, предвидя его действия на много шагов вперед. Осознанием этой несложной истины бедняга Лоуренс будет занят большую часть сюжета. Отказ принять его отставку с поста декана, тайное посвящение в сан кардинала Кабула Бенитеса (Карлос Диес
), чудесным образом появившегося на конклаве в последний момент, и предполагаемое низложение Трамбле — всё это было частью мастер-плана покойного Папы.
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«Конклав» подчинен этой жесткой причинно-следственной логике детектива, в которой почти нет места интуиции или Святому Духу. К образу Лоуренса добавлена призванная придать ему объем деталь. В последнее время он страдает от духовной бессонницы, не позволяющей ему почувствовать во время молитвы присутствие бога. Но одиссея Лоуренса в его поисках лишена всякого мистицизма и подменена картезианским расследованием прошлых грехов кандидатов на престол. Восстановленная связь с богом оказывается не более, чем вознаграждением за прохождение квеста.
Бергер — если не считать нескольких фактических расхождений, вроде фамилии и национальности Лоуренса, превращенного в британца — вполне точно следует тексту и духу короткого романа Ричарда Харриса
, чьи произведения в последние годы частенько экранизируются (см. «Офицер и шпион
», «Призрак
»). В «Конклаве» Харрис, бывший долгие годы журналистом, собирает громаду диковинной фактуры и делающих ему честь его дотошности деталей, превращая их в нехитрый детектив с элементами репортажа. Он отказывается от дешевых спекуляций и теорий заговора (приветы Дэну Брауну
) в пользу политических аллюзий и пропаганды либерального курса (тема положения женщин в католицизме оказывается одной из центральных).
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Фильм «Офицер и шпион» по произведению Ричарда Харриса
Бергер, к сожалению, от себя к этой сумме ничего не добавляет. Выступая не более, чем добросовестным переводчиком, он, если цитировать Эко, говорит «почти то же самое». Он аккуратно переносит все пресловутости оригинала, а общие места, коих у Харриса немало, утолщает лобовыми метафорами. Если Харрис намекает на закрытость Церкви, на ее отрешенность от мира (мысль не самая свежая), то Бергер забивает досками окна в Сикстинской капелле, только чтобы эффектнее их снести в кульминационный момент и пролить свет на пороки Церкви. Таких плоских и нарочитых визуальных решений в фильме полно. Только изредка постановщик позволяет себе иронизировать. Мертвая процедуральность конклава вступает в контрапункт с разговорами о божественном, а десакрализирующая прозаичность кардинальских дел — с их высоким промыслом. Но и здесь Бергер аккуратен и до неприличия почтителен — ироничных до степени амбивалентности шуток о природе веры в духе «Молодого Папы
» ждать не стоит.
Вслед за Харрисом Бергер повторяет и некоторые банальности, делая вид, что совершает открытие. Вроде параллели между конклавом и выборами в современных демократиях. В контексте истории Ватикана, в которой нашлось место печально известной семье Борджиа, сравнения с противостоянием американских демократов и республиканцев звучат забавно, а грехи Адейеми и Трамбле и вовсе выглядят детскими шалостями.
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Святость — не тупость: обзор сериала «Молодой папа»
«Конклав» — не только не религиозное кино в своей сущности, но даже не кино о религии по форме. Бергер поставил академичный, но одномерный детектив, не выходящий за рамки жанра, и по-настоящему здорово выбрал актеров. Оскаровские номинации Файнса и Изабеллы Росселлини
, сыгравшей небольшую, но яркую роль сестры Агнессы, кажутся вполне заслуженными. Но скромность авторского замысла и невыразительность его художественной реализации выглядит не сопоставимой со званием одного из лучших фильмов года. Из четырех кандидатов на священный престол «Конклав» больше всего напоминает Трамбле — симпатичного и безликого одновременно.
Смотрите «Конклав» в онлайн-кинотеатрах с 27 февраля.
«Конклав»
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