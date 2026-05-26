Прогулки с динозаврами: «Континенталь 25» Раду Жуде — моральный психоз на фоне вины и перестройки

26 мая 2026
В международный цифровой прокат выходит «Континенталь 25» Раду Жуде — выдающегося румынского постановщика, который забрал приз за лучший сценарий на прошедшем Берлинском международном кинофестивале. Чем он радует в этот раз и как полемизирует с Росселлини, Хичкоком и Вендерсом, — засвидетельствовала Дарья Тарасова.

По непримечательному трансильванскому городу Клуж бродит бездомный, чертыхаясь, собирает всё, что плохо лежит, а после тащит к себе в логово — подвал индустриального здания, которое готовится к сносу. На его месте скоро должны возвести бутик-отель «Континенталь», и, чтобы процесс наконец запустился, судебный пристав Орсоля (Эстер Томпа) в очередной раз наведывается к мужчине, чтобы попросить выехать. Она готова оплатить ему приют, обеспечить минимальной занятостью — словом, максимально поспособствовать благополучному переселению. Бездомный наконец соглашается, прося полчаса на сборы. Пока пристав с коллегами курят на улице, он накладывает на себя руки. Юридически никакой вины на Орсоли нет — но совесть её неспокойна. В попытках заглушить этическую коллизию внутри она обращается с исповедью то к подруге, то к коллегам, то к матери, то к священнику, то к бывшему студенту.

Место встречи с румынским кинематографом изменить нельзя — вот и Раду Жуде, завсегдатай немецкого смотра и лауреат «Золотого медведя» за «Неудачный трах, или Безумное порно», привез новую работу в Берлин, где теперь удостоился приза за лучший сценарий. Как и в предыдущих фильмах («Трах», «Не ожидайте слишком много от конца света», «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары»), место центрального персонажа занимает женщина, оказавшаяся в одиночестве против системы. Правда, на сей раз тяжеловесным формальным трюизмам Жуде предпочел аскетичность и сухость, что заметно уже на уровне краткого названия.

Главным вдохновением ему послужил фильм Роберто Росселлини «Европа 51», чей постер можно разглядеть на стене кинотеатра в одной из сцен. В классике неореализма зажиточная героиня Ингрид Бергман находила утешение в филантропии после личной трагедии. Сюжетную канву Жуде в общих чертах сохранил, но, как и следовало ожидать от румына, дидактично вывернул наизнанку. Еще один референс — «Психо» Альфреда Хичкока, у которого «Континенталь» перенял двухчастную структуру: сперва зритель наблюдает за жертвой, после — за убийцей. Вот только так до конца и неясно, кто на самом деле виноват в смерти бездомного: социум или ни на что не влияющая блюстительница его законов?

Одиссея по родным и неблизким, которые должны валидировать чувство вины главной героини, позволяет широкими мазками нарисовать бедственное положение, в котором находится совесть постсоциалистического государства. Многочисленные плакаты, предрекающие скорую застройку и джентрификацию невзрачного городка, бытовой национализм, ксенофобия, дегуманизация, которыми сквозят разговоры с каждым участником виноватых похождений Орсоли, — всё это явно намекает на то, что выкинутому на отшиб бездомному изначально не было бы места в этом обществе. Метафорой тому — абсурдный, но абсолютно реальный парк с механическими динозаврами, куда наведывается сначала самоубийца, а потом и пристав. (Не)естественный отбор решает.

Раду Жуде задается вопросом, насколько долго может хранить в себе чувство вины добропорядочный гражданин. Иммунитетом для Орсоли становятся ежемесячные 2-евровые донаты во всемозможные НКО, а скитания по знакомым выступают дополнительной прививкой от мук совести. Хотя женщина вполне искренне видит в себе виновницу смерти бездомного, пара бокалов вина заставляет её забыть об этом довольно скоро. Так, кажется, происходит всегда, когда трагедия происходит рядом, но не слишком. Дежурные меры в виде безликой поддержки охраняют сон каждого, кому социум велел волноваться об обстановке вокруг.

«Континенталь 25» минималистично снят на айфон: гуляющий фокус и постоянно заваливающаяся экспозиция выдают метод съемки почти с первых минут. Кажется, таким должен быть выразительный в своей невыразительности метод завести разговор о современной бедности и нежелании её замечать. В разговоре с Орсолей подруга вспоминает недавнюю картину Вима Вендерса «Идеальные дни» — упоительно размеренную ленту об уборщике туалетов, которому красота момента ценнее материальной красоты собственной жизни. Отвечая Вендерсу, Жуде завершает ленту галереей обветшалых городских пейзажей — сырых, без какой-либо обработки. Будто говорит: разговор об эмпатии не должен быть полон лоска, всё гораздо прозаичнее, чем нам хотелось бы думать.

«Континенталь-25». Трейлер с английскими субтитрами

обсуждение >>
№ 4
Матвей Брикун   26.05.2026 - 16:49
Обещает быть тяжелым испытанием. Берлинале испытывает на прочность. читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   25.02.2025 - 19:41
... Так румынксий сценарист ещё и награду получил (точно сейчас не могу назвать какую) за эту "мутотень". Ужас просто. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   25.02.2025 - 17:52
... мутотень как раз побеждает. от неё кайфуют все специалисты кинематографа. простому народу зато не посмотришь. вот почему у всех этих победителей нулевые сборы в сравнении с экшеном. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   25.02.2025 - 10:16
Видимо бюджет был заложен мизерный, раз "Континенталь 25" снимали на телефон. Хотя сюжет был бы интересный, а не мутотень о "высокой морали и психологии". читать далее>>
Всего сообщений: 4
