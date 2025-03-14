Соль ИИ: «Создай девушку» — «Ох уж эта наука!», если бы её снимал Макото Синкай

В российском прокате идет полнометражное аниме «Создай девушку» — редкий проект, созданный практически одним человеком. Как научная фантастика с элементами романтической комедии, семейной драмы и технологического заговора справляется с амбициями, рассказывает Алексей Филиппов.
Акира Мидзутамэ
— юный инженерный гений, у которого всё ломается: новые роботы выходят из строя, умные самокаты разваливаются прямо во время сборки, а бессмертные искусственные медузы умирают через пару дней. Видя печаль друга, одноклассник Кунито
рекомендует одаренному сверстнику завести девушку — мол, благодаря отношениям прогрессируешь во всех областях жизни. Сам он подрабатывает в кафе и встретил пассию только недавно, но уже оценил чудодейственный эффект романтической связи. Акира понимает совет несколько буквально — и создает гиноида Номер 0
, которая начинает ходить с ним в школу. Взаимодействовать с ней создатель не торопится, будучи уверен, что к научному прорыву его подтолкнет сам факт существования и/о возлюбленной.
«Создай девушку
» — полнометражный дебют независимого аниматора Гэнсё Ясуды
, который ранее выкладывал двухминутные ролики на YouTube-канале, а теперь развернул на полтора часа один из них — «Займитесь любовью» (Make Love
). В индустриальном смысле это большое событие: не каждый день (да и год) в прокате оказывается фильм, отрисованный практически в одиночку: не считая работы со звуком и музыкой, Ясуда всё делал сам — от сценария до раскадровок и CGI. Главным подспорьем в этом самоотверженном акте выступила бесплатная программа Blender — в ней же работал латвийский режиссер Гинтс Зилбалодис
, чей «Поток
» только что взял
«Оскар». В общем, мечта об анимации буквально добралась почти в каждый дом (хотя кропотливой работы никто не отменял).
В конце 90-х похожим образом о себе заявил Макото Синкай
— правда, он в одиночку нарисовал и потом распространял на CD пятиминутный мультфильм «Она и её кот
». Сольные проекты, чей хронометраж превышает час, куда более редкая штука, хотя можно вспомнить «Тамалу 2010
» или «Онгаку
», в работе над которыми дуэту t.o.L
и Кэндзи Иваидзаве
всё-таки помогали единомышленники, или недавнюю
«Безымянную жизнь
», где Рюя Судзуки
отвечал за все компоненты без исключения (продюсером, кстати, выступил Иваидзава). В отличие от низкобюджетного инди-кино, где постановщикам всё же приходится руководить какой-никакой командой, такие мультипликационные проекты можно называть поистине авторскими. Другой вопрос, что творческой монополии порой не хватает совещательного голоса, обратной связи, — и «Создай девушку» ярко иллюстрирует эту проблему.
В отличие от сетевых зарисовок — а Ясуда делал в том числе шортсы
для второй «Моаны
» — большому проекту мало эффектных или эмоциональных образов, спаянных произвольными ассоциациями. Если речь не идет о концептуальных произведениях — вроде насмешливой постмодернистской «Тамалы» или предлагающего как бы животный взгляд «Потока», — то основной груз зрительского внимания будет ложиться на историю. Удивительным образом в сюжетном плане дебютанту оказалось почти нечего добавить к двухминутному прототипу. Разыгранный на серьезных щах ромком с участием ИИ — допустим, вариация мифа о Пигмалионе и Галатее — вырастает даже не из клише о становлении юноши через отношения с девушкой. Режиссер признается, что его вдохновила словесная игра: в японском «встречаться с девушкой» и «создать девушку» звучит
одинаково.
Насколько Акира не понимает, что делать с Ноликом, как её прозвали одноклассники вундеркинда, настолько же неряшливо Ясуда формулирует коллизию, торопясь поскорее заняться чем-то более интересным. Гений разрабатывает самообучающуюся рободевушку, чтобы наконецто перестали ломаться (все!) другие изобретения, — нет ли тут какого-то противоречия? На самом деле сюжетной подпоркой служит линия с покойной матерью — выдающейся ученой, чьи наработки Мидзутамэ расшифровал (опять же — с самокатом не справился, а с ИИ всё получилось). Остросюжетных переживаний в теории добавляет таинственный вор технологий, грубо встроенный в основное повествование: учитывая, что действующих лиц примерно шесть, а взрослых и вовсе двое, интригой это можно назвать с натяжкой. Финальный «твист», предположительно, ломающий зрительские ожидания в духе «Врат Штейна
» или «Девочки-волшебницы Мадоки
», к которым автор питает
особенно теплые чувства после работы в Nitroplus, теряется в неразберихе.
В плане режиссуры и непосредственно визуала Гэнсё Ясуде тоже не хватает сноровки: немногочисленные эффектные приемы он заимствует из собственных коротышей, где они зачастую работали благодаря лаконичному формату или же музыке (как, например, в клипе на песню Can't Be Right
рок-группы ZUTOMAYO). Чардиз персонажей выглядит так, будто персонажей генерировали для миссий в (J)RPG, а наибольшее внимание аниматора приковано к случайным предметам и субъективным ракурсам (их на 90 минут около пяти). Многих шероховатостей наверняка можно было бы избежать при помощи «фокус-группы» — хотя бы единомышленников или друзей, которые
во многом и выручают Акиру в самом мультфильме.
В конце концов, суть подобных сюжетов — от готического «Франкенштейна
» Мэри Шелли
до комедийного «Ох уж эта наука!
» Джона Хьюза
, где два школьника создали «идеальную женщину», — в демонстрации человеческой адаптивности. Другие — монстры ли, или аутсайдеры — оказываются в разных обстоятельствах, исследуют социум и находят способ с ним взаимодействовать (или умирают в попытках). Эволюция Акиры же происходит по щелчку пальцев — ибо она должна произойти (как Номер 0 — любить Мидзутамэ). В общем, не хватает человеческих микросхем, но, может быть, добавится с опытом или следующим обновлением.
«Создай девушку» в кинотеатрах с 13 марта
.
«Создай девушку». Трейлер на японском языке
