«Киллер в отставке»: Старикам тут не место

В российский прокат вышла криминальная комедия режиссера Саймона Уэста «Киллер в отставке». Постановщик «Механика», вторых «Неудержимых» и «Несносного мачо» вновь рассказывает историю второго шанса, который на этот раз обретает списанный со счетов киллер в исполнении Кристофа Вальца.
Дэнни Долински (Вальц) к предпенсионному возрасту сделал внушительную карьеру одного из самых четких наемных убийц, работающих вообще без промахов. Однако артрит — в каком-то смысле профессиональная болезнь – заставил сделать небольшую паузу. Долински перенес операцию на правой руке, но от былых привычек и образа жизни не отказался. Он всё так же любит виски, не самую полезную еду, сигареты и красивых женщин. Ну и уверен, что даже после хирургического вмешательства сможет заниматься любимым делом – хотя оружейная отдача всё-таки не идет на пользу только отремонтированной руке.
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Начальница Опал (Энн Акин
) в энтузиазме престарелого киллера не уверена, но и полностью списать его не может, а потому предлагает Дэнни стать напарником талантливого вундеркинда Вильборга (Купер Хоффман
). Тот не ест углеводы, красит ногти и убивает людей буквально не глядя. Причем не только тех, кого «заказали», но и случайно попавших под горячую молодую руку прохожих. Казалось бы, вечный сюжет о мудром наставнике и ретивом ученике не слишком устраивает ни еще энергичного бумера Долински, ни осуждающего его зумера Вильборга. Особенно когда выясняется, что порученное разновозрастному дуэту киллеров задание – хитрая ловушка, спланированная конкурентами.
Начав карьеру постановщика в 1990-х, с захватывающей «Воздушной тюрьмы
», а уже в начале нулевых снявший первую «Лару Крофт
», Саймон Уэст постепенно перешел к комедийным боевикам с явным стремлением стать вторым Гаем Ричи
. Однако ни брутальный Джейсон Стэйтем
в «Механике
», ни команда Сильвестра Сталлоне
во вторых «Неудержимых
» всё-таки не смогли превратить режиссера в полноценного конкурента британского коллеги.
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«Киллером в отставке
» Уэст продолжает линию второго шанса, обязательно связанного с криминальным экшном. Аналогично в «Несносном мачо
» с Антонио Бандерас
играл стареющую рок-звезду. Нынешний фильм практически полностью строится на противостоянии бумеров и зумеров — с их совершенно разным образом жизни, привычками и рабочими целями. Герой Вальца, на харизме которого по большому счету и держится фильм, будто вышел из криминальных боевиков 1990-х – с их неполиткорректностью и не всегда смешными шутками. Вильборг в исполнении Хоффмана отчаянно пытается изобразить новое поколение, порой вставляя едкие комментарии относительно времяпрепровождения опытного киллера Долински. Старикам тут не место даже в такой, вышедшей из тех же 1990-х преступной профессии.
Чтобы хоть как-то сгладить конфликт поколений и не забыть про необходимый сегодня в кино гендерный паритет, к паре разновозрастных убийц создатели «Киллера в отставке» добавляют прекрасную Люси Лью
. Её героиня Аната — давняя подружка Долински, работающая управляющей караоке, а до этого, кажется, занимавшаяся эскортом, хотя, когда они познакомились с Дэнни, такого слова еще никто не знал. Жаль только, что играть Люси Лью здесь особо нечего, несмотря на то, что её персонаж, очевидно, обладает самой объемной историей.
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«Киллер в отставке» в итоге превращается в тот самый олдскульный комедийный боевичок про двух разноплановых мужичков-напарников, которые вершат свои преступления, особо не задумываясь о смыслах бытия. Несмотря на конфликт поколений, изменившееся время и людей (особенно — женщин). В фильме Саймона Уэста ключевым для смысла становится вовсе не престарелый, но вдумчивый киллер, а молодой вундеркинд, палящий не только по заданной мишени, но и на всякий случай по всей остальной массовке, случайно попавшей в объектив.
«Киллер в отставке» в кинотеатрах с 13 марта
.
«Киллер в отставке»
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