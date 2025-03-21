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«Пальма 2»: В семье не без медведя

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21 марта 2025
В российский прокат вышел фильм «Пальма 2» – продолжение семейного хита 2021 года, основанного на реальной истории, когда собака ждала в аэропорту своего хозяина на протяжении нескольких месяцев. Вторая «Пальма» также отталкивается от подлинного сюжета – летчика Андрея Иванова, который несколько лет назад подобрал маленького медвежонка и ухаживает за ним по сей день.

Фото со съемок фильма Пальма 2

Одного из ключевых героев первой «Пальмы» – летчика Вячеслава Лазарева (Виктор Добронравов) – отстраняют от больших полетов и отправляют в тайгу работать на маленьком винтовом Ан-2. Теперь уже настоящая семья Лазарева – жена Нина (Валерия Федорович) со своим папой Тихоновым (Владимир Ильин), сын Коля (Леонид Басов) и, конечно, овчарка Пальма – естественно, отправляются в небольшой таежный поселок вместе с ним. И очень скоро обретают, на первый взгляд, свое тихое семейное счастье. Только сам летчик продолжает мечтать о вызове в Москву и со скепсисом относится к ежедневным сельскохозяйственным задачам в духе перевозки продовольствия или женщины и ее кур из пункта «А» в пункт «Б». Пока неожиданно не находит в кабине своего «кукурузника» настоящего медведя. Точнее, медвежонка, сбежавшего от местных браконьеров.

Возглавляет нелегальных ловцов представителей фауны жесткий Иван Фролов (Сергей Гилев), воспитывающий дочь Дашу (Таисья Калинина) по законам тайги, где ты или охотник, или добыча, другого не дано. Сама Даша при этом явно тянется к животным и с интересом наблюдает за работой местного ветеринара, подлечивающего травмированных в лесу, в основном, диких зверей. Хотя папа и заставляет ее ежедневно боксировать и настраивать прицел.

Фото со съемок фильма Пальма 2

Семьи Лазаревых и Фроловых находятся будто бы по разные стороны непроходимой тайги, но проблемы по большому счету у них одинаковые. Вторая «Пальма», снятая уже не Александром Домогаровым-младшим (на сиквеле он был сценаристом, креативным продюсером и участвовал в монтаже), а его однокурсником и другом Владимиром Кондауровым (он занимался как раз монтажом первой части, причем прямо на площадке) продолжает вечную для отечественных семей тему неумения проговаривать свои общие травмы, обиды и беспокойства, но артикулирует их еще более внятно, чем оригинальный фильм.

Как и в первой «Пальме», Лазарев поначалу не может подобрать нужные слова для искреннего разговора со своей семьей, но в сиквеле раскрытию человеческих эмоций и искренности помогает уже не только по-прежнему легендарная актриса-овчарка в роли Пальмы, но и не менее удивительный по своей актерской игре медвежонок, которого в фильме (как и в реальной истории) зовут Мансур. Животные, как и всегда это бывает в кино, задают свой градус трогательности и милоты, в отдельные моменты вполне естественным образом переигрывая людей, однако вторая «Пальма», как было и в оригинале, не строится исключительно на такой зрительской манипуляции. Более того, сиквел оказывается жестче вовсе не из-за присутствия в кадре дикого, хотя и маленького зверя (и не только его – в одной из финальных сцен участвуют десятки животных), а за счет сюжетной и характерной составляющей героев.

«Пальма 2»: В семье не без медведя

Каждый из персонажей первой части по-своему вырос. Физически – мальчик Коля, которого играет не растерявший детского обаяния и ставший благородным красавцем-подростком Леонид Басов. Духовно – раньше только действовавший по закрепленным в уставе правилам начальник службы безопасности авиакомпании Голиков, прошедший через ретрит и открывший для себя общение с природой. Наконец Игорю Хрипунову в образе нового, просветленного Голикова удалось сыграть глубокую, несмотря на комедийную составляющую, роль в кино.

История новых героев – не только медвежонка Мансура, но главным образом отца и дочери Фроловых – добавляет трогательной «Пальме» не совсем характерные для семейного кино темы нелегальной охоты (в кадре убийств животных, естественно, не происходит) и жесткого воспитания, используя при этом самые популярные амплуа артистов: Гилев в образе мрачного злодея и Таисья Калинина, играющая очередную жертву. Однако и их характеры создатели второй «Пальмы» делают объемно и точно за счет общей трагедии, с которой когда-то столкнулись Фроловы. Но настоящих злодеев, как и свойственно рассчитанному на разновозрастную аудиторию кино, здесь все-таки не найти. Каждая несчастливая семья здесь, по заветам Толстого, несчастлива по-своему. Главное – вовремя проговорить свое несчастье, что можно сделать и без помощи милого медвежонка или мудрой овчарки.

«Пальма 2» в кинотеатрах с 20 марта.

«Пальма-2». Трейлер №2

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обсуждение >>
№ 3
Тульский парень   23.03.2025 - 17:31
Пальму 1 как бы посмотреть)) Не ту на байки времени. Пока руки дойдут эти еще склепают. читать далее>>
№ 2
Яна (Барнаул)   22.03.2025 - 19:28
Посмотрели сегодня фильм в кинотеатре - интересный, динамичный, подходит и взрослым и детям. Фильм высокого качества, затрагивает не самую маленькую проблему - это браконьерство, и охоту на диких зверей... читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   21.03.2025 - 21:01
Надеюсь киношные живодеры не сильно замучали медвежонка. Не пришлось лапы привязывать чтобы снять в нужной позе. читать далее>>
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