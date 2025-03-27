«Электрический штат»: Спасение рядового робота

На Netflix вышел «Электрический штат» Энтони и Джо Руссо — один из самых дорогих проектов стриминга, где человеческие роли исполнили Милли Бобби Браун и Крис Пратт, а кучу разномастных роботов озвучили известные актеры. С учетом всех выходных данных – от ретро-футуристического сеттинга до гуманистического месседжа – заявка у фильма марвеловского масштаба. На деле же «Электрический штат» оказывается в большей степени мыльным пузырем – такого унылого апокалипсиса врагу не пожелаешь.
Альтернативные 90-е в США стали эрой масштабной роботизации: умные машины упростили быт, став неотъемлемой частью жизни. Однажды железки взбунтовались – и кровопролитная война длилась несколько лет, завершившись победой человека. В разгар противостояния ученый Итан Скейт (Стэнли Туччи
) изобрел шлем–нейрокастер, который позволил людям на расстоянии управлять антропоморфными боевыми дронами. Поверженных роботов согнали в резервацию, а люди стали использовать нейрокастеры в мирных целях — в основном для того, чтобы сбегать от реальности, не вставая с дивана.
Читать
Идентификация Гослинга: рецензия на «Серого человека» Руссо
Школьница Мишель Грин (Милли Бобби Браун
) в это страшное время осталась сиротой. Родители и младший брат Кристофер (Вуди Норман
) погибли не на войне, а в автомобильной катастрофе. С тех пор девочка скитается по приемным семьям — очередным пристанищем становится дом Теда (Джейсон Александер
), еще одного шлемозависимого человека. Он и не замечает, когда на пороге объявляется настоящий робот в виде мультяшного персонажа Космо, которого обожал брат Мишель. Тот заявляет, что он и есть Кристофер, точнее — носит в себе частичку его сознания. Убедившись, что это правда, героиня отправляется на поиски младшего Грина в ту самую зону отчуждения, где обитают проигравшие битву с человечеством репликанты.
По пути девочка находит союзников: помимо Космо (Алан Тьюдик
), команду по спасению Кристофера — да и, как выяснится позже, целого мира от обезумевшего ученого Скейта — пополнит ветеран робовойны Китс (Крис Пратт
), выходивший Мишель с братом после аварии доктор Кларк (Ке Хюи Куан
) и несколько списанных в утиль машин (озвученных Вуди Харрельсоном
, Брайаном Коксом
, Энтони Маки
), уставших от угнетения и бессмысленной жизни за каменной стеной. Противостоят разношерстной команде боевые боты под предводительством сомневающегося полковника Маршалла (Джанкарло Эспозито
). Привыкший беспрекословно выполнять указания, он впервые воочию убедится, что некоторые роботы человечнее людей. И задумается.
Читать
Зимой и летом — конец света: новейшие постапокалиптические сериалы
То, что проект дорогой, видно невооруженным глазом: каждый робот продуман до мельчайших деталей и нарисован филигранно — так что батальные сцены выглядят масштабно и живописно, как и полагается двухчасовому блокбастеру. Остальное откровенно провисает, начиная уже с невнятных персонажей-людей, чьи исполнители будто застряли в предыдущих ролях и толком не понимают, стоит ли играть что-то новое в большом проекте Netflix.
Крис Пратт — по традиции весельчак, балагур и просто «страж галактики
». Милли Бобби Браун – всё еще школьница, будто продюсеры до сих пор не знают, что делает с неизбежным взрослением девочки из «Очень странных дел
», и безопасности ради маринуют актрису в амплуа несовершеннолетней. Даже злодей Стенли Туччи получился весьма беззубым, словно тому на самом деле уже лень бороться за власть. Любая попытка выжать слезу и поддать драмы выглядит натужной, философия — диванной, отношения — хотя это, наверно, и уместно в фильме про роботов — механическими. Формально авторы запускают сразу несколько мелодраматических линий: от семейной истории Мишель и Кристофера до трогательной дружбы Китса с роботом-ремонтников Херманом (Маки).
Читать
Не понравилось в армии – попробуй тюрьму: обзор «По наклонной» Руссо
«Электрический штат» — тоже своего рода нейрокастер, этакий шлем для эскапизма, с помощью которого можно скоротать вечер вдали от актуальных тем и насущных вопросов. Его оторванность от реальности и утешительна, и вместе с тем неуместна, отчего всё происходящее в кадре кажется искусственнее любого ИИ. Казалось бы, у фильма есть все составляющие успеха: от бюджета до популярного ностальгического сеттинга и любимых актеров — но чуда не происходит. Альтернативная история оказывается намного дальше от реальности, чем роботы — от людей.
«Электрический штат». Трейлер №2 на английском языке
обсуждение >>