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«Электрический штат»: Спасение рядового робота

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27 марта 2025
На Netflix вышел «Электрический штат» Энтони и Джо Руссо — один из самых дорогих проектов стриминга, где человеческие роли исполнили Милли Бобби Браун и Крис Пратт, а кучу разномастных роботов озвучили известные актеры. С учетом всех выходных данных – от ретро-футуристического сеттинга до гуманистического месседжа – заявка у фильма марвеловского масштаба. На деле же «Электрический штат» оказывается в большей степени мыльным пузырем – такого унылого апокалипсиса врагу не пожелаешь.

«Электрический штат»: Спасение рядового робота

Альтернативные 90-е в США стали эрой масштабной роботизации: умные машины упростили быт, став неотъемлемой частью жизни. Однажды железки взбунтовались – и кровопролитная война длилась несколько лет, завершившись победой человека. В разгар противостояния ученый Итан Скейт (Стэнли Туччи) изобрел шлем–нейрокастер, который позволил людям на расстоянии управлять антропоморфными боевыми дронами. Поверженных роботов согнали в резервацию, а люди стали использовать нейрокастеры в мирных целях — в основном для того, чтобы сбегать от реальности, не вставая с дивана.

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Школьница Мишель Грин (Милли Бобби Браун) в это страшное время осталась сиротой. Родители и младший брат Кристофер (Вуди Норман) погибли не на войне, а в автомобильной катастрофе. С тех пор девочка скитается по приемным семьям — очередным пристанищем становится дом Теда (Джейсон Александер), еще одного шлемозависимого человека. Он и не замечает, когда на пороге объявляется настоящий робот в виде мультяшного персонажа Космо, которого обожал брат Мишель. Тот заявляет, что он и есть Кристофер, точнее — носит в себе частичку его сознания. Убедившись, что это правда, героиня отправляется на поиски младшего Грина в ту самую зону отчуждения, где обитают проигравшие битву с человечеством репликанты.

«Электрический штат»: Спасение рядового робота

По пути девочка находит союзников: помимо Космо (Алан Тьюдик), команду по спасению Кристофера — да и, как выяснится позже, целого мира от обезумевшего ученого Скейта — пополнит ветеран робовойны Китс (Крис Пратт), выходивший Мишель с братом после аварии доктор Кларк (Ке Хюи Куан) и несколько списанных в утиль машин (озвученных Вуди Харрельсоном, Брайаном Коксом, Энтони Маки), уставших от угнетения и бессмысленной жизни за каменной стеной. Противостоят разношерстной команде боевые боты под предводительством сомневающегося полковника Маршалла (Джанкарло Эспозито). Привыкший беспрекословно выполнять указания, он впервые воочию убедится, что некоторые роботы человечнее людей. И задумается.

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То, что проект дорогой, видно невооруженным глазом: каждый робот продуман до мельчайших деталей и нарисован филигранно — так что батальные сцены выглядят масштабно и живописно, как и полагается двухчасовому блокбастеру. Остальное откровенно провисает, начиная уже с невнятных персонажей-людей, чьи исполнители будто застряли в предыдущих ролях и толком не понимают, стоит ли играть что-то новое в большом проекте Netflix.

«Электрический штат»: Спасение рядового робота

Крис Пратт — по традиции весельчак, балагур и просто «страж галактики». Милли Бобби Браун – всё еще школьница, будто продюсеры до сих пор не знают, что делает с неизбежным взрослением девочки из «Очень странных дел», и безопасности ради маринуют актрису в амплуа несовершеннолетней. Даже злодей Стенли Туччи получился весьма беззубым, словно тому на самом деле уже лень бороться за власть. Любая попытка выжать слезу и поддать драмы выглядит натужной, философия — диванной, отношения — хотя это, наверно, и уместно в фильме про роботов — механическими. Формально авторы запускают сразу несколько мелодраматических линий: от семейной истории Мишель и Кристофера до трогательной дружбы Китса с роботом-ремонтников Херманом (Маки).

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«Электрический штат» — тоже своего рода нейрокастер, этакий шлем для эскапизма, с помощью которого можно скоротать вечер вдали от актуальных тем и насущных вопросов. Его оторванность от реальности и утешительна, и вместе с тем неуместна, отчего всё происходящее в кадре кажется искусственнее любого ИИ. Казалось бы, у фильма есть все составляющие успеха: от бюджета до популярного ностальгического сеттинга и любимых актеров — но чуда не происходит. Альтернативная история оказывается намного дальше от реальности, чем роботы — от людей.

«Электрический штат». Трейлер №2 на английском языке

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