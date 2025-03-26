Дом, который разрушил Бен: «Тайна в её глазах» — семейный триллер с Дейзи Ридли и Матильдой Лутц

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От Горгоны и Вия до Алисы, Винни-Пуха и всех-всех-всех

Страшно, как в сказке: 10 пугающих историй про мифических и фольклорных персонажей

Михаил Ефремов выйдет на свободу в начале апреля

«Сложный момент для всех сторон»: Никита Ефремов прокомментировал освобождение отца по УДО

Актеры отправятся в 1895 год

Детективный сериал «Злые люди» с Петром Рыковым и Александром Лыковым стартует 27 марта

Интервью

Мария Куликова: «У нас в стране девчата очень сильные, со стержнем»

Популярная актриса – о сериале «Однажды в Залесье», вдохновении детективом с Кейт Уинслет и нехватке комедийных проектов с яркими героинями