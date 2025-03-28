Почему женщины наблюдают: «Девушки на балконе» — экспрессивная черная комедия из Франции

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Звезды «Выжившей» и «Звездных войн» разбираются в архитектуре измены

Дом, который разрушил Бен: «Тайна в её глазах» — семейный триллер с Дейзи Ридли и Матильдой Лутц

21 марта

«Пальма 2»: В семье не без медведя

Продолжение семейного фильма, где трогательных животных, как и семейных неурядиц, становится еще больше