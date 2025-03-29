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Он вам не демон: «Нэчжа побеждает Царя драконов» — феноменальный китайский мультфильм-рекордсмен

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29 марта 2025
В международном прокате гремит «Нэчжа побеждает Царя драконов» — современная фантазия на тему китайского эпоса, чьи сборы уже превысили два миллиарда долларов, оставив позади конкурентов из американских Disney и Pixar. Последний раз такой масштабный интерес к азиатской мультипликации наблюдался четыре года назад, когда самым кассовым аниме стал «Истребитель демонов: Поезд “Бесконечный”» (его, кстати, показывали в России). Однако детище режиссера Ян Юя, выполненное в 3D-формате, явление иного порядка: уже первая часть собрала больше японского хита, а сиквел грозит надолго вписать в историю анимационных рекордов свое имя. В секретах успеха мультфильма о юном демоне разбирался Кирилл Горячок.

Он вам не демон: «Нэчжа побеждает Царя драконов» — феноменальный китайский мультфильм-рекордсмен

В результате катастрофы несносный мальчик Нэчжа и его новый друг Ао Бин стали бесплотными духами. Вернуть прежний облик можно только при помощи нефритового эликсира, который хранится у бессмертного Уляна — лидера небесного культа Чэнг. Друзьям предстоит как можно быстрее пройти все его испытания, чтобы заполучить заветное снадобье. Если Ао Бин не вернется к жизни в ближайшее время, то его отец, король драконов Восточного моря, объявит людям войну.

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Оригинальный «Нэчжа», вышедший в 2019 году, стал настоящим событием в мире китайской анимации. Основанный на национальном эпосе XVI века «Возведение в ранг богов», мультфильм перекладывал знакомые каждому школьнику КНДР мифологические сюжеты о драконах, демонах и людях на современный лад. Разновидность фэнтези — сянься и без того безумно популярна в Поднебесной, но мультфильм задал новые тренды, показав, что национальная индустрия способна тягаться с западными титанами.

Он вам не демон: «Нэчжа побеждает Царя драконов» — феноменальный китайский мультфильм-рекордсмен

Сиквел, который разрабатывался шесть лет, не только закрепил успех, но за месяц с небольшим оказался возведен в ранг самого кассового анимационного фильма в истории кино. На данный момент сборы «Нэчжа 2» составляют более двух миллиардов долларов — для сравнения «Головоломка 2» со второго места отстает почти на 500 миллионов. Большую часть денег мультфильм заработал в домашнем прокате, где его чествуют как одно из главных достижений современной китайской культуры и символ победы над Америкой.

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Несмотря на политическую риторику, преследующую исключительный триумф мультфильма, его никак не назовешь пропагандистским или «заказным». Наоборот, уникальность дилогии об озорном мальчишке-демоне в том, что это чисто авторская анимация. Режиссер Ян Юй, взявший псевдоним Цзяоцзы, много лет жил на мамину пенсию, в надежде однажды стать художником. Оригинальный «Нэчжа» стал его полнометражным дебютом: продюсеры поверили в никому не известного энтузиаста и доверили ему сделать фильм на основе национальных мифов и легенд. В истории протагониста нетрудно увидеть переклички с жизнью режиссера. Нэчжа было предсказано, что он принесет миру разрушение, но в конце первой части он решает переписать судьбу и найти призвание. Так же и Ян Юй, окончивший медицинский факультет, предпочел до конца следовать за мечтой, а не чахнуть в офисе на нелюбимой работе.

Он вам не демон: «Нэчжа побеждает Царя драконов» — феноменальный китайский мультфильм-рекордсмен

Если первый «Нэчжа» посвящен взрослению демоненка, то сиквел вырос до настоящего эпоса — с интригами, враждой кланов и огромным количеством персонажей. При этом за битвой между драконами, демонами, людьми и богами скрывается тоже довольно личная для режиссера тема — симпатия к маргиналам, тем, кто не вписывается в нормы и правила. Озорной мальчишка не уважает святые законы и общественные приличия: например, может помочиться прямо на глазах у бессмертных. Демоны с поросячьими носами или козьими рогами только на вид страшные и безобразные — на самом деле они могут быть куда благороднее лицемерных ангелов с белыми крыльями. Простых же китайцев Нэчжа вдохновляет быть собой, невзирая на «западные» ценности, и в этом, наверное, можно отыскать ключ к успеху фильма в домашнем прокате и росту патриотических настроений.

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В сюжете блокбастера порой не так уж просто разобраться — особенно тем, кто не знаком с китайской мифологией. Фильм постоянно вводит новых персонажей, которые явно известны с детства каждому жителю Поднебесной, да и все перипетии с волшебными жемчужинами, лотосами и цепочками перерождений часто сбивают с толку. Однако следить за историей Нэчжа и его друзей всё равно безумно интересно, благодаря красочной анимации, хорошему юмору (к слову, более смелому, чем у Disney) и эпическим сражениям. Финальная битва, разворачивающаяся под рев труб этнического саундтрека, особенно поражает масштабом действа и размахом фантазии аниматоров.

Он вам не демон: «Нэчжа побеждает Царя драконов» — феноменальный китайский мультфильм-рекордсмен

«Нэчжа 2» действительно заслуживает всех свалившихся почестей, наглядно демонстрируя, что успех в деле «импортозамещения» лежит в творческой свободе и искренней любви создателей к делу. Только так и можно заставить весь мир гуглить твой национальный эпос XVI века, чтобы разобраться в правящих династиях. В этом смысле китайские аниматоры действительно одержали верх над американскими коллегами, вынужденными всё проговаривать даже в сиквелах и ремейках.


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Он вам не демон: «Нэчжа побеждает Царя драконов» — феноменальный китайский мультфильм-рекордсмен фотографии
Он вам не демон: «Нэчжа побеждает Царя драконов» — феноменальный китайский мультфильм-рекордсмен фотографии
Он вам не демон: «Нэчжа побеждает Царя драконов» — феноменальный китайский мультфильм-рекордсмен фотографии
Он вам не демон: «Нэчжа побеждает Царя драконов» — феноменальный китайский мультфильм-рекордсмен фотографии
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