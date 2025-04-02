«Белоснежка»: Кто на свете всех милее?

В мировом прокате идет «Белоснежка» — очередной live-action ремейк диснеевской классики, снятый режиссером «500 дней лета» и «Нового Человека-паука» Марком Уэббом, успевший стать скандальным еще на этапе промо-компании. Ополчились на картину не только вечные противники переделанных мультфильмов — в этот раз масла в огонь, в котором дотла сгорел потенциальный успех ленты, подлила исполнительница главной роли Рэйчел Зеглер. Во-первых, из-за ее колумбийских корней (конечно, не темнокожая Ариэль, но все же), во-вторых, из-за критики оригинального мультфильма, в-третьих, из-за поддержки Палестины (и это при том, что партнершей Зеглер в фильме стала израильтянка Галь Гадот). Досталось, впрочем, не только актрисе, но и нарисованным гномам — могли бы взять актеров с нарушениями роста.
Стоит, впрочем, посмотреть фильм, чтобы понять — масштаб хейта, вылившегося на «Белоснежку», несоизмерим с реальным качеством картины. Авторы отнеслись к оригиналу максимально бережно, переснято все, что называется, по тексту — а неизбежная актуализация (к слову, заодно картину обвинили еще и в потакании woke-повестке) выглядит органичной и уместной. Сама Белоснежка превратилась в весьма осознанную девушку, которую родители не просто вырастили в атмосфере безграничной любви и доброты, но и воспитали в ней уважение к себе, силу и принципы — об этом поется в первой же песне, когда мы видим героиню еще маленькой и беззаботной девочкой, она же впоследствии станет определенным рефреном всей ее жизни, помогающим продержаться на плаву в самые темные времена.
Оказавшись в вынужденном изгнании в лесу и найдя приют в домике гномов, Белоснежка не просто превращает их жизнь в сказку, но и делает самих маленьких людей лучше — откровенно запустившие свое жилище и превратившие его в холостяцкую берлогу герои под бодрые мотивационные песни новой знакомой берутся за уборку и сообща наводят порядок. Их внешний вид, бесспорно, вызывает вопросы — компьютерная графика в этом случае оказалась слабым звеном фильма, и гномы из милых существ, какими были задуманы, превратились на экране в жутковатых карликов. Кажется, что стоило либо действительно найти на эти роли подходящих актеров, либо нарисовать персонажей максимально мультяшными, как в оригинале.
Интересные трансформации претерпел и образ Джонатана (Эндрю Бернап
) — из безликого диснеевского принца, по сути функции, он превратился в новой версии в предводителя уличной банды, борца за свободу и против тирании злой колдуньи, захватившей королевство и поработившей его жителей. Революционный пафос оказывается очень к лицу и истории, и ее героям, воспитанным в уже не сказочной, а вполне реалистичной парадигме, умеющим отстаивать свои права.
История при этом не превращается в натужный манифест, она все еще предназначена для самых маленьких зрителей, и осторожно привнесенные в нее современные мысли и идеи всего лишь добавляют актуальности и делают ее понятной для нового поколения. Именно в этом и заключается основная, а то и единственная благородная и имеющая оправдание цель ремейка (истинную причину – желание студии повторно обогатиться – оставим за скобками). Что касается ненавидимой всеми Рэйчел Зеглер — если не брать в расчет сомнительные высказывания актрисы, то в роли Белоснежки она хороша. Песни в ее исполнении звучат на уровне бродвейского мюзикла, а сам образ источает ту самую внутреннюю красоту, перед которой меркнет любая внешняя. К слову, Галь Гадот в роли злой королевы меркнет на фоне Белоснежки-Зеглер, несмотря на более конвенциональную привлекательность, сверкающие наряды и прочий антураж. Единственная, кто в этот раз оказывается совершенно картонным персонажем, без предыстории и какого-либо рационального мотива, кроме тупой жажды власти и одержимости идеей быть прекрасней всех на свете. С другой стороны, для юной аудитории такое упрощение может сработать — на созданном в новой «Белоснежке» (теперь уже вопрос — вольно или невольно?) контрасте внешнего и внутреннего, зло окончательно теряет всякую привлекательность.
«Белоснежка». Трейлер №2 на английском языке
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