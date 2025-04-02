Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Падение короны»: После них – потоп

Рецензии на фильмы >>
2 апреля 2025
В российский прокат выходит «Падение короны», историческая драма итальянского режиссера Джанлуки Йодиче, спродюсированная Паоло Соррентино и рассказывающая о последних днях последнего короля династии Бурбонов, Людовика XVI, казненного в период Великой Французской революции. Фильм открытия фестиваля в Локарно основан на дневниках королевского слуги, который был рядом с монархом и его семьей до самого конца.

«Падение короны»: После них – потоп

1792 год. К средневековой крепости Тампль, успевшей за много веков побывать и местом заточения сильных мира сего, и дворцом, где проходили балы и концерты, и вновь стать тюрьмой, подъезжает карета. Неспеша ступая на землю, из нее выходит король Людовик XVI (Гийом Кане), следом за ним супруга Мария-Антуанетта (Мелани Лоран). На ступеньках их встречает молодой парижский прокурор (Том Хадсон) – за минуты до этого он нервно репетировал речь в одном из залов и теперь, слегка запинаясь и робея, объясняет королю, в чем его вина перед народом Франции. На фоне звучат залпы орудий, «пылает» Париж, гремит революция. Закончив с официальной частью, охрана, окружившая семью Людовика, проводит вчерашних правителей, слегка растерянных, но еще не растерявших достоинства, в один из пустых залов: из мебели здесь лишь пара куцых кушеток, но и они покажутся роскошью – спустя некоторое время свергнутых монархов переведут в куда больше походящие на тюремные камеры отдельные комнаты на верхних этажах, где им предстоит дожидаться своей печальной участи.

«Падение короны» предлагает неординарный взгляд на историю, точнее непривычный угол, под которым показаны всем известные события – и правда, если уж снимают кино про королей, то речь, как правило, о визуально пышных повествованиях, в роскошных декорациях и со страстями, недоступными для понимания простых смертных. Здесь же монархи появляются уже не на пике, а сюжет показывает их чем дальше, тем более слабыми существами – не небожители, а боги, упавшие с небес. Недаром главы, на которые разделена картина, символично названы «Боги», «Люди», «Мертвецы» — именно такой путь придется пройти Людовику и Марии-Антуанетте.

«Падение короны»: После них – потоп

Столь же символично и оригинальное название картины, Le deluge — «Потоп», отсылка к приписываемой фаворитке другого французского короля Людовика XV маркизе де Помпадур фразе «После нас хоть потоп», которую можно трактовать как описание максимального пренебрежения монархии в отношении народа и его будущего. Так вот потоп, наконец, настигает тех, кто с такой легкостью и уверенность твердил о несокрушимости устоев. Сносит все на своем пути. Не щадя никого – новый мир может появиться лишь на руинах старого. Попадая в заключение, герои проходят непростой путь принятия неизбежного. Людовик – загримированный до портретного сходства Кане – бодрится, уверенный, что сможет на грядущем суде доказать свою невиновность перед народом. Пытается веселиться и смешить детей, переполненный оптимизмом – в некоторые минуты понятно, что отчаянным. Вчерашние подданные сегодня готовы унижать своего короля и насмехаться над ним, иногда безмерно жестоко.

Трансформацию иного толка проходит Мария-Антуанетта. Ни единой улыбки, все больше раздражения, никакой надежды – она не притворяется, что все будет хорошо, прекрасно понимая (как, впрочем, и все остальные), что избежать гильотины не получится. К ногам уже подбросили голову любимой служанки, не осталось никакого страха, трепета, уважения. Измученные тяжелым социальным положением, в которое их вверг еще предшественник Людовика XVI, люди обозлены и жаждут хлеба, зрелищ и крови.

«Падение короны»: После них – потоп

Никакая революция с ее благими целями не является чем-то благородным, красивым, торжественным. Вот и фильм окрашен в приглушенные, скорее мрачные тона: запачканные наряды, запыленные парики, размазанная пудра и отросшая борода. Чем дальше, тем больше людского проявляется и во внешности, и в поведении. Невольно король и королева, никогда не умевшие проявлять чувств – да и не полагается — начинают тянуться друг другу, говорить откровеннее, забывая о фаворитах и фаворитках, об обидах и обвинениях, о страхе за себя. Финальный крик Антуанетты, узнавшей, что видит мужа в последний раз, звучит криком страха не собственной, теперь уже точно неизбежной, смерти, а криком боли от потери. Пожалуй, странно в нынешнее время сострадать абсолютной власти, но и лишенным ее и доживающим последние земные дни можно посочувствовать – милосердно, по-христиански.

«Падение короны» в кинотеатрах с 3 апреля.

«Падение короны»

версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   2.04.2025 - 19:57
Гийом Кане прилично набрал вес. Второй вариант наносили грим, живот-накладка. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Западня» с Биллом Скарсгардом и Энтони Хопкинсом, «Кракен» с Александром Петровым и еще 12 фильмов апреля
Отмена монархии: Алла Сигалова, Евгения Ахременко и Антон Пампушный
Поиск по меткам
Исторический фильм/сериалитальянское киноНаталия ГригорьеваФранцузское кино
персоны
Гийом КанеМелани ЛоранПаоло СоррентиноТом Хадсон (II)
фильмы
Падение короны

фотографии >>
«Падение короны»: После них – потоп фотографии
«Падение короны»: После них – потоп фотографии
«Падение короны»: После них – потоп фотографии
«Падение короны»: После них – потоп фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Наталья Назарова
2 апреля ушла из жизни актриса, сценаристка, режиссёр Наталья Назарова.
Вэл Килмер
1 апреля ушёл из жизни актёр Вэл Килмер.
Ричард Чемберлен
29 марта ушёл из жизни актёр Ричард Чемберлен.
Рашид Тугушев
28 марта ушёл из жизни актёр Рашид Тугушев.
Александр Борисов
28 марта ушёл из жизни актёр Александр Борисов.

День рождения >>

Георгий Кавтарадзе
Дмитрий Миллер
Алексей Нагрудный
Анжелика Неволина
Андрей Папанин
Борис Плотников
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Дарья Урсуляк
Антон Шагин
Линди Бут
Алек Гиннесс
Вандиса Гуида
Педро Паскаль
Адам Родригес
Майкл Фассбендер
Линда Хант
все родившиеся 2 апреля >>

Афиша кино >>

Обитель смерти
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2024
Проклятие матери. Одержимая
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Падение короны
драма, исторический фильм
Италия, Франция, 2024
Батя 2. Дед
комедия
Россия, 2025
Смерть единорога
комедия, фильм ужасов, фэнтези
Венгрия, США, 2025
Театр в кино: Турандот
комедия
Россия, 2024
Кукольный дом
Россия, 2024
Часы для Веры
мелодрама
Россия, 2023
Тайна в её глазах
триллер
Великобритания, США, 2024
Девушки на балконе
комедия, нуар (черный фильм), фэнтези
Франция, 2024
Жига. На полной скорости
боевик, молодежный фильм
Россия, 2025
Питер Пэн: Кошмар в Нетландии
триллер, фильм ужасов
Австралия, Великобритания, США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Илья Учитель: «Папа мне никогда никакие мудрости конкретными фразами не доносил»
Интервью
Илья Учитель: «Папа мне никогда никакие мудрости конкретными фразами не доносил»
Режиссер фильма «Батя 2. Дед» – о работе на «домашней студии», богатой мимике Евгения Цыганова даже в пластическом гриме и любви, которая идет из детства и не зависит от поколений
2 комментария
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен