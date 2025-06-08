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«Все, что тебя касается»: Что за зверь этот папа

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8 июня 2025
В онлайн-кинотеатре Okko вышел фильм «Все, что тебя касается» Александра Войтинского, семейная мелодрама, в которой дочка пытается воссоединиться с отцом, которого считала давно умершим. Названием неслучайно стала строчка из песни группы «Звери» — их музыка становится не просто саундтреком к фильму, но и сюжетообразующим элементом, а артисты в образах самих себя сыграли не последнюю роль в судьбе главных героев.

«Все, что тебя касается»: Что за зверь этот папа

Школьнице Маше (Маша Кошина) 17 лет, ее в одиночку воспитывала мама Ира (Зоя Бербер), рассказывая историю героической гибели отца-врача, якобы подцепившего смертельную инфекцию во время работы в Африке. Но однажды девочка находит мамины дневники и узнает правду: они с папой познакомились 18 лет назад на концерте группы «Звери», влюбились друг в друга с первого взгляда, провели вместе одну ночь, после чего юноша ушел в армию, а Ира обнаружила, что беременна. На связь отец ребенка так больше и не вышел, а его мама и вовсе выгнала девушку, не поверив ее словам — и так не рассказала сыну, что он станет отцом. Маша решает найти папу, которого зовут Павел Соколов, и, проверив соцсети (кажется, он все еще любит «Зверей» и собирается на их очередной столичный концерт), первым же автобусом отправляется в Москву. Дорожное приключение сразу же идет не по плану, и в итоге невольным спутником девочки становится ее ровесник Саша (Олег Чугунов), угнавший дорогое авто своего папы, чтобы покорить известную блогершу.

Смотреть онлайн Фильм «Всё, что тебя касается»
Большая часть фильма — почти классическое роуд-муви, еще и подростковое, полное все еще детской непосредственности, а оттого незримых опасностей, которые Саша и Маша преодолевают, не обращая ни на что внимания. Постепенно, конечно, и между ними зарождается чувство — от ненависти, с которой все начинается, до откровенной симпатии друг другу. Саша проявляет чудеса галантности, Маша настроена решительно — видит цель, не видит препятствий, даже если на пути то река, то лес, то поле, то украденная одежда и похищенные деньги.

«Все, что тебя касается»: Что за зверь этот папа

Не забывают авторы и о других сюжетных линиях. Пока дочка Маша ищет папу, мама Ира ищет Машу — у нее получается собственное дорожное приключение, в ходе которого она обретает четвероногого попутчика, а также вспоминает прошлое и переосмысляет свое отношение к нему. В конце концов, все тайное становится явным, и винить девочку в том, что она хочет познакомиться с отцом, было бы странно. Лучше помочь ей, чтобы не случилось ничего плохого. Параллельно и бабушка — единственная, кто действительно поспособствовал тому, чтобы Ира и ее сын больше не встретились — осознает свою вину. Один только Соколов (Виктор Хориняк), врач-реаниматолог, всю дорогу занятый спасением жизни молодого парня и соответственно его отчаявшейся возлюбленной, ночующей в реанимации, не подозревает, какие вокруг его персоны кипят страсти. С другой стороны, никак нельзя подготовиться к тому, что в один прекрасный день станешь отцом 17-летней дочери.

Фоном становится стадионный концерт «Зверей» — документальная часть истории, так как действие вплетено в реальное выступление группы. Тут и саундчек, и первые зрители, бегущие к трибунам — разновозрастные, с плакатами, распевающие «Районы кварталы» — и само выступление, прерываемое дерзкой попыткой Маши обратиться к папе, который, возможно, где-то тут, в многотысячной толпе. Ритм убыстряется, подстраиваясь под звериные композиции, герои вынуждены действовать стремительно — судьба в этот раз, впрочем, благоволит всем. Случайные встречные — от режиссеров трансляции до росгвардейцев — оказываются сказочно (неиронично, а впрямь волшебно) доброжелательными, никому не удается разминуться и вновь потеряться, в воздухе витает нереалистичное, но греющее душу всепрощение.

«Все, что тебя касается» смотрите в онлайн-кинотеатре Okko

«Всё, что тебя касается»

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обсуждение >>
№ 4
Мария_2191   8.06.2025 - 22:01
... Так его перестанут узнавать, на этом же образе и держится группа и собственно говоря сам Рома, его образ. читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   14.04.2025 - 20:39
Роме пора сменить стиль. Ходить в образе начала нулевых не очень.. читать далее>>
№ 2
Тульский парень   11.04.2025 - 19:43
... Если любишь творчество группы. Когда не кайфуешь от зверей, потянет на сон. Кино смотреть точно не буду. читать далее>>
№ 1
Angelika77   11.04.2025 - 19:11
Прочитала эти знаменитые известные всем строчки "Районы, кварталы" и аж мурашки по коже забегали. Представляю, какое это зрелище очутиться на концертном стадионе и услышать песню вживую. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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