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Борис Борису рознь: «Самозванцы» — витиеватая драма о судьбах Родины

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4 июня 2025
В прокат выходят «Самозванцы» — полнометражная дебютная драма выпускницы ВГИКа Марии Рейзен по сценарию Сергея Шумакова. Встраиваясь в ряд киноповестей о 90-ых, фильм находит неожиданную рифму с эпохой Бориса Годунова. Подробнее о «Самозванцах», уже показанных в конкурсе «Русские премьеры» ММКФ, рассказывает Аксинья Трушенко.

Борис Борису рознь: «Самозванцы» — витиеватая драма о судьбах Родины

1993 год. Журналистка телекомпании «ВИД» Лиза Корчакова (Линда Лапиныш) получает задание сделать материал о смерти своего учителя — оскароносного режиссера Бориса Беркова (Сергей Шакуров). За фактурой женщина отправляется на дачу покойного, где находит целую киностудию и бесконечное количество кассет с фрагментами незавершенного фильма. Оказывается, что режиссер перед таинственной смертью снимал современную версию «Бориса Годунова», где сам сыграл главную роль. Предпринимательская жилка лизиного шефа (Егор Бероев), узнавшего о феноменальном открытии, заставляет его провокационно объявить в прямом эфире о том, что Корчакова доработает фильм сама.

В отличие от рядовой журналистки, ее начальник ищет выгоды и в восторге от того, что его подопечная станет соавтором оскароносца, а он — продюсером потенциального хита. Но для Лизы важнее понять мотивы учителя: она самозабвенно копается в кассетах Беркова, надолго зависает в его доме и параллельно ищет встречи с членами съемочной команды. Ей это вдруг становится важнее, чем происходящий совсем рядом государственный переворот и танки напротив Белого дома, они как фон, монотонный шум новостей в магнитоле.

Борис Борису рознь: «Самозванцы» — витиеватая драма о судьбах Родины

Время действия маркируется приездом в Москву Майкла Джексона, фразами о необходимости снимать руль у машины – «а то уведут» – да дерзостью телевизионщиков. Последнюю демонстрирует в том числе и Лиза, тыча журналистским удостоверением в нос вооруженным мужчинам, снимающая резкие, бесстрашные и честные репортажи, проявляющая свободолюбие, свойственное многим журналистам того времени. Профессия обязывает быть сильной, но иногда за сдержанностью, собранностью и стальным взглядом скрыты слезы бессилия. Вместе с тем героиня Линды Лапиньш вне работы – заботливая мать и хрупкая женщина, переживающая за любимого человека (Владимир Гуськов), который оказывается в гуще трагических событий в Останкино.

О режиссере мы почти ничего не знаем, кроме того, что «Борис Годунов» — его потенциальный opus magnum. Незаконченный фильм мы смотрим глазами Лизы и, прямо как в романе «Мастер и Маргарита», видим не только мир, в котором жил творец, но и куски его произведения. Пушкинский текст оживает в неожиданных декорациях: собрание бояр проходит в парах турецкого хамама, в сцене разговора с Шуйским Годунов больше напоминает Вито Корлеоне из «Крестного отца», а объяснение между Мариной Мнишек (Уршула Магдалена Малка) и Отрепьевым (Ильдар Гайнутдинов) снято сквозь прозрачное стекло, прямо как во время встречи с заключенным. Оператор Михаил Агранович ловит отражения и создает магическое пространство не то смуты, не то альтернативной версии 90-х.

Борис Борису рознь: «Самозванцы» — витиеватая драма о судьбах Родины

Еще сильнее усложняет визуальный ряд документальная хроника, прокручивая в мясорубке смутного времени не только пушкинских героев, но и саму Лизу Корчакову. Штурм Останкино начинается во время ключевого диалога со сценаристом недоснятого фильма, его сыграл Александр Адабашьян, необычайной харизмой уводящий зрительское внимание от сути исторического конфликта. Без лишних объяснений драматург ставит диагнозы российской действительности, предваряя дальнейшую кульминацию двумя главными мыслями фильма: смута — «перманентное состояние нашего общества» и «мы живем в мире, где правят самозванцы».

Кружевная структура произведения, сплетенного из документалистики, личной истории и экранизации великой литературы, рождает яркие образы и интересные смысловые параллели. Ключевыми образами становятся три Бориса: Ельцин, Берков и Годунов. А вот музыка не отбивает вехи, а смешивается: не привязываясь ни к какому времени звучат песни группы «КИНО», композиции Сергея Рахманинова и оперы Мусоргского. Так авторы перенаправляют внимание с конкретных событий на исторический процесс в целом. Культурный контекст достигает максимальной широты в финальной сцене: на одиннадцати маленьких экранах транслируются видео с Лениным, Лебединым озером, шапкой Мономаха, иконами и Гагариным. Все мы живем внутри истории, но дух времени нельзя поймать, а попытка его запечатлеть обречена.

«Самозванцы» в кинотеатрах с 5 июня.

Борис Борису рознь: «Самозванцы» — витиеватая драма о судьбах Родины

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обсуждение >>
№ 1
Ангелина_Сокол   20.04.2025 - 20:57
Стоить ли смотреть Самозванцев, не знаю. Прочитала рецензию, посмотрела трейлер и всё равно некоторые "отголоски прошлой эпохи" остались без ответа. читать далее>>
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Борис Борису рознь: «Самозванцы» — витиеватая драма о судьбах Родины фотографии
Борис Борису рознь: «Самозванцы» — витиеватая драма о судьбах Родины фотографии
Борис Борису рознь: «Самозванцы» — витиеватая драма о судьбах Родины фотографии
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