Борис Борису рознь: «Самозванцы» — витиеватая драма о судьбах Родины

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Режиссер полнометражного дебюта «Самозванцы» — о 90-х, Пушкине и достоверности в кино

Мария Рейзен: «Если нечего сказать, надо молчать»

«Что-то изменилось»: Кирилл Дыцевич и Лиана Гриба в первом тизер-трейлере продолжения «Постучись в мою дверь в Москве»

«Балерина» с Аной де Армас, якутский «Белый пароход» и еще 12 фильмов июня

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«Дядя Леша», «Она такая классная» и Роман Костомаров: за кого мы болеем на премии ИРИ-2025

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