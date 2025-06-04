Борис Борису рознь: «Самозванцы» — витиеватая драма о судьбах Родины

В прокат выходят «Самозванцы» — полнометражная дебютная драма выпускницы ВГИКа Марии Рейзен по сценарию Сергея Шумакова. Встраиваясь в ряд киноповестей о 90-ых, фильм находит неожиданную рифму с эпохой Бориса Годунова. Подробнее о «Самозванцах», уже показанных в конкурсе «Русские премьеры» ММКФ, рассказывает Аксинья Трушенко.
1993 год. Журналистка телекомпании «ВИД» Лиза Корчакова (Линда Лапиныш
) получает задание сделать материал о смерти своего учителя — оскароносного режиссера Бориса Беркова (Сергей Шакуров
). За фактурой женщина отправляется на дачу покойного, где находит целую киностудию и бесконечное количество кассет с фрагментами незавершенного фильма. Оказывается, что режиссер перед таинственной смертью снимал современную версию «Бориса Годунова», где сам сыграл главную роль. Предпринимательская жилка лизиного шефа (Егор Бероев
), узнавшего о феноменальном открытии, заставляет его провокационно объявить в прямом эфире о том, что Корчакова доработает фильм сама.
В отличие от рядовой журналистки, ее начальник ищет выгоды и в восторге от того, что его подопечная станет соавтором оскароносца, а он — продюсером потенциального хита. Но для Лизы важнее понять мотивы учителя: она самозабвенно копается в кассетах Беркова, надолго зависает в его доме и параллельно ищет встречи с членами съемочной команды. Ей это вдруг становится важнее, чем происходящий совсем рядом государственный переворот и танки напротив Белого дома, они как фон, монотонный шум новостей в магнитоле.
Время действия маркируется приездом в Москву Майкла Джексона, фразами о необходимости снимать руль у машины – «а то уведут» – да дерзостью телевизионщиков. Последнюю демонстрирует в том числе и Лиза, тыча журналистским удостоверением в нос вооруженным мужчинам, снимающая резкие, бесстрашные и честные репортажи, проявляющая свободолюбие, свойственное многим журналистам того времени. Профессия обязывает быть сильной, но иногда за сдержанностью, собранностью и стальным взглядом скрыты слезы бессилия. Вместе с тем героиня Линды Лапиньш вне работы – заботливая мать и хрупкая женщина, переживающая за любимого человека (Владимир Гуськов
), который оказывается в гуще трагических событий в Останкино.
О режиссере мы почти ничего не знаем, кроме того, что «Борис Годунов» — его потенциальный opus magnum. Незаконченный фильм мы смотрим глазами Лизы и, прямо как в романе «Мастер и Маргарита», видим не только мир, в котором жил творец, но и куски его произведения. Пушкинский текст оживает в неожиданных декорациях: собрание бояр проходит в парах турецкого хамама, в сцене разговора с Шуйским Годунов больше напоминает Вито Корлеоне из «Крестного отца
», а объяснение между Мариной Мнишек (Уршула Магдалена Малка
) и Отрепьевым (Ильдар Гайнутдинов
) снято сквозь прозрачное стекло, прямо как во время встречи с заключенным. Оператор Михаил Агранович
ловит отражения и создает магическое пространство не то смуты, не то альтернативной версии 90-х.
Еще сильнее усложняет визуальный ряд документальная хроника, прокручивая в мясорубке смутного времени не только пушкинских героев, но и саму Лизу Корчакову. Штурм Останкино начинается во время ключевого диалога со сценаристом недоснятого фильма, его сыграл Александр Адабашьян
, необычайной харизмой уводящий зрительское внимание от сути исторического конфликта. Без лишних объяснений драматург ставит диагнозы российской действительности, предваряя дальнейшую кульминацию двумя главными мыслями фильма: смута — «перманентное состояние нашего общества» и «мы живем в мире, где правят самозванцы».
Кружевная структура произведения, сплетенного из документалистики, личной истории и экранизации великой литературы, рождает яркие образы и интересные смысловые параллели. Ключевыми образами становятся три Бориса: Ельцин, Берков и Годунов. А вот музыка не отбивает вехи, а смешивается: не привязываясь ни к какому времени звучат песни группы «КИНО», композиции Сергея Рахманинова и оперы Мусоргского. Так авторы перенаправляют внимание с конкретных событий на исторический процесс в целом. Культурный контекст достигает максимальной широты в финальной сцене: на одиннадцати маленьких экранах транслируются видео с Лениным, Лебединым озером, шапкой Мономаха, иконами и Гагариным. Все мы живем внутри истории, но дух времени нельзя поймать, а попытка его запечатлеть обречена.
«Самозванцы» в кинотеатрах с 5 июня.
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