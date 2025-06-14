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Добро с мохнатыми лапами: «Легенды наших предков» — курс семейной психотерапии по рецептам уральских шаманов

Рецензии на фильмы >>
14 июня 2025
В цифровых кинотеатрах выходят «Легенды наших предков» — первый полнометражный опыт Ивана Соснина в жанре фэнтези. Премьера фильма состоялась на 47-м ММКФ в конкурсной программе «Русские премьеры». Уральская мифология, семейные ценности и традиционное для Соснина «путешествие на колёсах» переплетаются в истории о журналисте, который вместе с дочерью отправляется на помощь к древнему лесному духу. Студентка Школы кинокритики им. Валентина Курбатова (мастерская Ивана Кудрявцева) Ольга Исакова рассказывает, как создателям фильма удалось соединить фольклорное наследие народов Урала с современной историей о поиске себя и восстановлении семейных связей.

Добро с мохнатыми лапами: «Легенды наших предков» — курс семейной психотерапии по рецептам уральских шаманов

Давным-давно, когда тайга была гуще, а люди верили шаманам и их преданиям о лесных духах, на Урале знали: не каждая тропа приведёт домой, и не каждый шорох за спиной — всего лишь ветер. Мифы и легенды дремали в кронах деревьев, плескались в реках и вглядывались в мирскую жизнь с горных вершин. С приходом цивилизации мы утратили эту связь, но что если древние духи не забыли о нас и до сих пор ждут воссоединения — момента, когда мы вновь научимся слышать голоса своих корней и чувствовать ту целостность, которую потеряли в погоне за прогрессом? Эту мысль воплощает в своём новом фильме Иван Соснин — уральский мастер, в чьих работах доброта стала не просто темой, а творческим методом, неразрывно связанным с гуманистическим взглядом на реальность. Впервые обращаясь к жанру фэнтези, Соснин остаётся верен себе — режиссер вновь выбирает роуд-муви как форму повествования, приглашая зрителя в путешествие не только по географическим, но и духовным пространствам.

Смотреть онлайн «Легенды наших предков» Ивана Соснина
Репортер из Екатеринбурга (Александр Яценко) по заданию редакции оказывается в затерянном таежном селении. Здесь он впервые слышит предание о владыке леса и вскоре начинает видеть и слышать древнего духа, умоляющего спасти исчезающих мифических созданий. На плечах героя Яценко — тяжкий груз личных неудач: пустота после развода с женой, отсутствующие отношения с дочерью, токсичный начальник, ежедневно подрезающий крылья его журналистским амбициям. На вершине духовного кризиса, когда собственная жизнь трещит по швам, журналист соглашается помочь Нюлэсмурту и вместе с 12-летней дочерью (Александра Бабаскина), приехавшей на каникулы из Москвы, отправляется в нетронутые цивилизацией края.

Добро с мохнатыми лапами: «Легенды наших предков» — курс семейной психотерапии по рецептам уральских шаманов

На этом сказочном распутье создатели фильма выбирают трех ключевых персонажей из сокровищницы фольклора малых народов России. Каждый — олицетворяет природные стихии Большого Урала: леса, реки и горы. Нюлэсмурт — блестяще воплощенный Антоном Кузнецовым — владыка леса и спутник журналиста, молящий о помощи в спасении мифического наследия. Хозяин лесного мира предстаёт на экране одновременно надоедливым и обаятельным, нескончаемо бубнящим и хитроумно манипулирующим. Сначала Яценко считает его галлюцинацией, следствием стресса, но вскоре понимает, что эта русская версия Чубакки вполне реальна и действительно нуждается в помощи. К тому же за маской капризного лесного духа скрывается тот, кто способен на настоящую верность слову — в финале он выполняет обещание, которое и не планировал сдерживать.

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Не менее выразительным получился образ водяницы Шишиги в исполнении Натальи Павленковой. Шишига (как она сама просит, не путайте её с Кикиморой) — персонаж из коми-пермяцких сказаний, традиционно обитающий в болотистых местах и глубоких речных омутах. Прежде её считали опасной для людей, способной заманивать путников в топи. В фильме перед нами раскрывается иная грань — обитательница водных глубин с эльфийским обаянием, которая, несмотря на свою сверхъестественную природу, проявляет вполне земные желания. Эта речная дева оказывается зачарована современными атрибутами женской красоты — взбитая пена в ванной вызывает у неё детский восторг, а возможность воспользоваться «шампунями» и «гелями» становится настоящим откровением для той, кто веками жила в аскетичной прохладе водных глубин.

Добро с мохнатыми лапами: «Легенды наших предков» — курс семейной психотерапии по рецептам уральских шаманов

Юрий Колокольников примерил на себя роль хозяина Уральских гор Нёр-Ойка — центрального божества в пантеоне народа манси. По древним поверьям именно он отвечает за благополучие всего живого в горах Урала, определяет удачу охотников и защищает свой народ от бед. Этот величественный дух воплощается в образе великана в набедренной повязке, возвышающегося над горными вершинами — будто сам каменный хребет России обрел дыхание плоти. Нёр-Ойка оказывается поразительно харизматичным персонажем — герой скуп на слова, но они ему ни к чему. Каждое появление в кадре этого каменного исполина — настоящее событие, вызывающее широкую улыбку и обеспечивающее приятное послевкусие.

Читать Крошка-сын к отцу пришел: обзор сериала «Юг» Соснина
Соснин с оператором Иваном Соломатиным рисуют завораживающий портрет уральской природы. Через длинные панорамные планы они словно презентуют россиянам из разных уголков страны открытки местных ландшафтов. В силу их оптики бескрайние леса дышат жизнью, глубоководные реки хранят тайны веков, а величественные горы молчаливо наблюдают за течением времени — в общем, не декорации, а живые сущности с яркими, своенравными характерами и уникальной судьбой.

Добро с мохнатыми лапами: «Легенды наших предков» — курс семейной психотерапии по рецептам уральских шаманов

Особого упоминания заслуживает скрупулёзная работа над аутентичностью мифологического материала. Сценаристки Елена Ханова и Мария Орлова не только фантазировали — они консультировались с реальными хранителями легенд, шаманами и историками. Элементы образов прорабатывались с участием носителей традиции — от характерных деталей внешности и костюмов до едва уловимых нюансов легенд малых народов. Чувствуется, что для создателей фильма выбор мифологического нарратива — не дань модной в российском кино теме, а искреннее желание сохранить локальное, родное, не консервируя его в музейном формате, а даруя новую жизнь в современном контексте.

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В мире глобализации, где уральские сувениры штампуются с надписью «Made in China» и продаются тем же китайцам, приехавшим туристическими автобусами в российскую глубинку (одна из блестящих тонких шуток фильма), картина поднимает важнейший вопрос о сохранении аутентичности. Чем глубже мы погружаемся в цифровой мир, тем важнее становится нечто материальное, осязаемое — рисунок, фотография, книга, игрушка, сделанная собственными руками — то, что сохраняет память, связывает поколения.

Добро с мохнатыми лапами: «Легенды наших предков» — курс семейной психотерапии по рецептам уральских шаманов

Забота об аутентичности позволяет фильму органично раскрыть тему «тех самых» семейных ценностей и связи поколений. Удивительно, как в фантастической истории звучат глубоко человеческие мотивы — важность семьи, корней, знания своей земли и её обитателей. Соснин и его команда не формально отыгрывают эту тему, а воплощают её с той же искренностью, с которой дочь главного героя водит карандашом по страницам своего альбома. Роль Миры, так любящей переносить душевные переживания в рисунки, становится ключевой в повествовании. Через её подростковый, местами максималистский, но безусловно искренний взгляд, мы осознаём необходимость в той самой честности — с самим собой, с близкими, с миром. Отношения отца и дочери расцветают параллельно с их погружением в мир духов: чем глубже они проникают в локальный фольклор, тем крепче становится их собственная связь.

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Юнгианское прочтение фильма открывает более глубокий пласт повествования: древние духи и легенды выступают как проявление коллективного бессознательного, как часть нашей культурной памяти, без которой человек теряет внутреннюю опору. Когда связь с мохнатым хранителем древних традиций прерывается, герой Яценко ощущает внутри себя болезненную пустоту. «Чего-то не хватает…», — проговаривает он в беседе с психоаналитиком (которого играет Николай Коляда — знаковая фигура уральской культуры, драматург и режиссер).

Добро с мохнатыми лапами: «Легенды наших предков» — курс семейной психотерапии по рецептам уральских шаманов

Ощущение утраты чего-то важного, неосязаемого, но жизненно необходимого — центральная тема картины, которая разворачивается на разных уровнях повествования. Утрата связи с истоками — одновременно и личная травма героя, и культурная амнезия общества, и экологическая катастрофа, угрожающая нашему общему дому. Мастерски сплетая эти измерения в единое художественное высказывание, режиссер умудряется звучать ненавязчиво, без слащавой морализаторской обёртки.

Читать Роуд-муви цвета «баклажан»: рецензия на фильм «Далекие близкие» Соснина
Иван Соснин вновь создал «доброе кино», но не пустое и раздражающее навязанной оптимистичностью. В фильме переплетаются фантастические элементы и реалистичные перипетии обычной жизни, через которые герой приходит к главному — пониманию себя и трепетному контакту с близкими. «Хотели в Москву переезжать, но дома уютнее», — эта фраза из фильма могла бы стать эпиграфом ко всему творчеству уральского режиссера, для которого родная земля всегда была и остается главным источником вдохновения. В конце концов, «Легенды наших предков» именно об этом: о необходимости оберегать свои корни, в каком бы уголке России мы ни находились — именно так мы сможем сохранить не только природное, но и духовное богатство.

«Легенды наших предков» в онлай-кинотеатрах с 13 июня.

«Легенды наших предков»

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обсуждение >>
№ 6
Дмитрий А. Мишин   16.06.2025 - 20:31
... ничего страшного) потерпит, и так почти не напрягаются ради ролей. в домашнем играют. читать далее>>
№ 5
Ангелина_Сокол   14.06.2025 - 22:03
КУзнецову не сильно было жарко в таком мохнатом одеянии? Или слова приложили руку с ИИ? читать далее>>
№ 4
Тульский парень   14.06.2025 - 19:04
Оригинальное название "Фантастические твари и где они обитают " читать далее>>
№ 3
Vladislav [XzedX] (Москва)   14.06.2025 - 14:41
Спасибо Ольге Исаковой за рецензию на Легенды наших предков. ... Полностью согласен. Очень интересное, хорошее и доброе кино. Понравилось! Посмотрю еще раз, но теперь уже в цифре и качестве. ... читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   29.04.2025 - 20:49
Молодцы, постарались чем-то удивить. Снять новенький фильм, не похожий на другие. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Добро с мохнатыми лапами: «Легенды наших предков» — курс семейной психотерапии по рецептам уральских шаманов фотографии
Добро с мохнатыми лапами: «Легенды наших предков» — курс семейной психотерапии по рецептам уральских шаманов фотографии
Добро с мохнатыми лапами: «Легенды наших предков» — курс семейной психотерапии по рецептам уральских шаманов фотографии
Добро с мохнатыми лапами: «Легенды наших предков» — курс семейной психотерапии по рецептам уральских шаманов фотографии
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