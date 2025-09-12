Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Спектр чувств: «Семейное счастье» – лирическая поэзия цвета

Рецензии на фильмы >>
12 сентября 2025
В российских кинотеатрах можно познать «Семейное счастье» — фильм Стаси Толстой, снятый по мотивам одноимённого романа Льва Николаевича Толстого. О том, как костюмированная драма передает процесс становления любви, рассказывает Яна Перфилова, студентка четвёртой Школы кинокритики имени Валентина Курбатова (мастерская Екатерины Визгаловой).

Спектр чувств: «Семейное счастье» – лирическая поэзия цвета
фото: KIONFILM, киностудия «РОК»

«Семейное счастье» – фильм, созданный с особым вниманием к кадру. Символика картины, основанная на психологии цвета, позволяет подобрать ключи к смыслу истории, сильнее воздействовать на эмоциональное восприятие.

После потери родителей семнадцатилетняя Маша (Евгения Леонова) влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича (Евгений Цыганов), значительно превосходящего ее годами близкого друга отца. Взаимное влечение вспыхивает жарким пламенем, освободившись от томительного ожидания: и вот огонечки церковных свечей освещают таинство венчания – теперь они муж и жена перед Богом. Бесконечно счастливые, окрылённые… До тех пор, пока оба не осознают ошибочность поспешного решения. Яркие чувства тают со временем, любовь едва не разбивается о бытовые ссоры и ревность.

Главным художественным средством, передающим измение чувств и характеров персонажей, становится цветовая палитра. Для художницы-постановщицы Ксении Беляевой это третья работа в полнометражном кино, до нее она декорировала фильмы Романа Михайлова, где так же замечательно выстроена работа с цветом в кадре, передающем гипнотическую атмосферу путешествия во сне («Наследие») или полунеонового мира подпольного казино («Поедем с тобой в Макао»). Однако в фильме постановщицы Стаси Толстой перед ней стояла совершенно другая задача…

Спектр чувств: «Семейное счастье» – лирическая поэзия цвета
фото: KIONFILM, киностудия «РОК»

Первой половине фильма свойственны насыщенные цвета: зелень травы, жёлтые колосья в поле, белые интерьеры террасы и нежно-голубые обои в комнате. Особенно ярки те кадры, в которых по сюжету Маша находится в компании Сергея Михайловича. Когда же он уезжает, изображение становится блеклым – не только цвет, но и его характеристики напрямую зависят от настроения героини. И одета она преимущественно в белый или светлые тона, символизирующие юность, чистоту и непорочность.

Во второй половине в обустройстве домов, в одежде персонажей будут чаще встречаться синий, фиолетовый, коричневый. И почти всегда в кадре будет чёрный. Тёмные цвета в интерьере (стены, мебель) имения матери Сергея Михайловича (Ирина Розанова) становятся символом закрепощения: в доме свекрови, где действуют строгие порядки, свободолюбивую Машу будто бы помещают в клетку. Здесь же случаются первые мелкие ссоры с мужем от недопонимания, а наряды Маши имеют приглушённые оттенки. Возвышенное чувство (около) любви не спасает молодую жену от тоски и внутреннего одиночества (ведь супруг постоянно занят делами в имении), не защищает от страха перед обыденностью.

Спектр чувств: «Семейное счастье» – лирическая поэзия цвета
фото: KIONFILM, киностудия «РОК»

Семейная чета едет в Петербург, где всюду блеск, звон бокалов, стук каблуков, где белый – уже не цвет чистоты, а завлекающего обмана. На первом балу Маши все вокруг в белом. Но через несколько эпизодов мы увидим раут у Маркиза (Владислав Ценëв), на котором гости и сама героиня (впервые) будут одеты в чёрный, недвусмысленно изобличающий греховную, порочную природу собравшихся. И ревность Сергея Михайловича к жене, танцующей с Маркизом, и её намерено вызывающее поведение подведёт семейную жизнь к краю пропасти.

Последний эпизод, когда мы видим белый цвет, – день рождения главной героини. На пикнике почти все собравшиеся снова в белом – под маской притворства и лжи. Сергей Михайлович уверен: Маркиз играет с Машей, с её чувствами… Когда она остаётся с ним наедине, кажется, что должна последовать измена, но Маша сохранят верность мужу. Правда возвращается к нему не в белом, а в чёрном платье: пусть она непорочна в поступках, греховные помыслы всё равно коснулись души. Кажется, что именно в этот момент семейные узы и чувственная связь героев окончательно рвётся. Испаряется образ милой звонкой девушки, нет благородного сдержанного мужчины. Есть люди, которые увидели друг друга без налёта очарования.

Спектр чувств: «Семейное счастье» – лирическая поэзия цвета
фото: KIONFILM, киностудия «РОК»

Темный цвет не оставляет Машу до конца фильма. В финале приобретет значение траурности – у Сергея Михайловича умирает мать. Последний эпизод разворачивается в Машином родном имении. Кадр наполнен светом, тёплыми красками природы (героев окружают деревья, цветы), но они спокойны, приглушены. Героиня – в тёмном платье. Она стала матерью, чего не хотела в начале. В этот момент сбывается предсказание свекрови: Маша неизбежно станет похожа на неё, повторит судьбу.

Свет сменяется темнотой, а радость – покорным молчанием. На признание мужа в любви Маша отвечает ласковым «Тише». И пускай последняя фраза в фильме «Всё хорошо» не звучит уверенно, она словно настойчиво убеждает в правильности того, к чему пришли герои, потому что настоящая любовь — это покой и тишина.

«Семейное счастье» в кинотеатрах с 11 сентября.

«Семейное счастье»

версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Angelika77   23.04.2025 - 22:10
Хотелось взрослой жизни "замужем" - получай. Понятное дело, что любовь и страсть не вечны, всё это в скором времени заменяет простая привязанность друг к другу и уважение. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Самозванцы», «Зомби-вампиры из космоса», «Нечто из унитаза»: Самое интересное кино ММКФ-2025
Фильмы Ивана Соснина, Андрея Зайцева и Антона Маслова вошли в конкурсную программу 47-го ММКФ
Евгений Цыганов получит шанс на «Семейное счастье»
У «МТС» появилась собственная студия производства фильмов и сериалов KIONFILM
Поиск по меткам
киношколаММКФММКФ-2025Российские фильмыЭкранизация
персоны
Ксения БеляеваМиша ГурайЕвгения ЛеоноваИрина РозановаСтася ТолстаяВладислав ЦенёвЕвгений Цыганов
фильмы
НаследиеПоедем с тобой в МакаоСемейное счастье

фотографии >>
Спектр чувств: «Семейное счастье» – лирическая поэзия цвета фотографии
Спектр чувств: «Семейное счастье» – лирическая поэзия цвета фотографии
Спектр чувств: «Семейное счастье» – лирическая поэзия цвета фотографии
Спектр чувств: «Семейное счастье» – лирическая поэзия цвета фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Алексеев
11 сентября ушёл из жизни писатель, сценарист Алексей Алексеев.
Виено Микшиева
11 сентября ушла из жизни актриса Виено Микшиева.
Агнесса Петерсон
10 сентября ушла из жизни актриса Агнесса Петерсон.
Тамара Уржумова
С опозданием стало известно, что ушла из жизни актриса Тамара Уржумова.

День рождения >>

Микаэл Джанибекян
Татьяна Доронина
Лариса Ерёмина
Александр Калугин
Сергей Колос
Юлия Рудина
Елена Серопова
Роза Хайруллина
Наталья Щукина
Роберт Джон Берк
Нора Лэйн
Бенджамин МакКензи
Вернер Тёльке
Пол Уокер
Рэйчел Уорд
Джош Хопкинс
все родившиеся 12 сентября >>

Афиша кино >>

Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
Семейное счастье
драма, экранизация
Россия, 2025
Фа-Соль
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
Дракула
мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Великобритания, 2025
Три свадьбы и один побег
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Беги
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
Зверопоезд
боевик, детский фильм, комедия, приключения
Франция, США, 2025
Сомния: Обитель кошмаров
драма, научная фантастика, триллер
США, 2024
Волшебное яблоко
детский фильм, семейное кино, сказка
Словакия, Чехия, 2024
Нанкинский фотограф
военный фильм, драма, исторический фильм
Китай, 2025
Поезд-призрак
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2024
Сорвать куш в Сен-Тропе
комедия, приключения
Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram