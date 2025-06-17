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«Очи» — фактурная сказка для всей семьи от студии А24

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17 июня 2025
В российских онлайн-кинотеатрах поселились «Очи» — первая картина в жанре семейной сказки, созданная на студии А24. История о девочке, подружившейся с неведомым монстром и ее родителях, пытающихся эту дружбу предотвратить; роли последних исполнили Уиллем Дефо и Эмили Уотсон. Разбираемся, удалось ли студии и режиссеру Айзейи Саксону создать новый взгляд на привычный жанр и удивить (или напугать) зрителей.

«Очи» — фактурная сказка для всей семьи от студии А24

На большом острове посреди Черного моря, где люди как встарь промышляют рыбалкой да охотой, в дремучих лесах и на высоких горах живут чудовища прямиком из карпатских сказок. Самые опасные из них, беспокоящие местное деревенское население, называются очи. Неведомых зверушек, похожих на обезьянок, местные жители не любят и считают вредителями за то, что они таскают у них овец. Однажды Юрайа (Хелена Ценгель), дочка эксцентричного борца с нечистью (Уиллем Дефо), случайно знакомится с таинственным детенышем опасного зверя. Раненый малыш оказывается существом, обладающим разумом, и девочка, проникшись сочувствием, решается сбежать из дома, чтобы вернуть бедолагу в горную пещеру к сородичам. Понимая, что ее растили во лжи, она мечтает доказать, что очи могут быть настоящими друзьями людей.

Смотреть онлайн Фильм «Очи»
Первое семейное фэнтези от А24 все еще удивительным образом не теряет мистической, даже жутковатой атмосферы, присущей всем фильмам студии. Мы наблюдаем за маленькой девочкой, которая в традиционной для хорроров тревожно желтой одежде отправляется в путешествие по туманной и безлюдной горной местности. В лесной чаще темнота полнится страшными звуками, за каждым деревом и каждой скалой прячется что-то опасное и неизведанное. Правда, главное зло, до мурашек пугающее героиню – совсем не дикие звери, а ее отец. Бодрый старик с грустными глазами хочет вырастить дочку здоровой и счастливой, готов проводить с ней время и вникать в ее интересы. А почему-то вместо этого не умеет сдержать грубого напора и тем самым отпугивает, отталкивает дочь. К тому же, шумная толпа мальчишек, которых ему доверили воспитывать настоящими мужчинами соседи, отнюдь не помогают маленькой девочке в социализации. С приемным братом (Финн Вулфхард) Юрайя не ладит по той же причине: он мальчишка и «любимый сын» отца, а еще «совсем-совсем ничего не понимает».

«Очи» — фактурная сказка для всей семьи от студии А24

Парадоксально, ведь на самом деле все мужчины в семье трепетно заботятся о девочке, как умеют, искренне беспокоятся о ее безопасности и хотят, чтобы она умела защищаться. Поэтому, когда бунтарка отправляется в путешествие, оказывается, что она и плот может соорудить из подручных средств, и костер развести, и ужин приготовить, и палатку умеет ставить, и вообще приспособлена к жизни со всех сторон. Навыки быстрой адаптации помогают ей также поладить с маленьким очи. Она сразу же берет не себя ответственность за раненное существо, начинает по-взрослому считать его частью своей семьи, заботиться о его здоровье, благополучии и сохранности. Она становится ему тем родителем, о каких мечтает для себя, прощает за ошибки, ни в чем не винит и, главное, хочет найти общий язык.

Сюжет о дружбе ребенка и мифического существа – не новое слово в кино. Поклонники «Как приручить дракона» неизбежно обратят внимание на тесные сходства между историями. Мало того, что все действие происходит на отдаленном острове, среди горных пастбищ и лесов, так и еще и сцена встречи Юрайи и Очи почти идентична знакомству Иккинга и Беззубика. Вместо того чтобы убить раненного зверя, девочка освобождает его, тем самым признавая неправоту собственной семьи. Конфликт родителей Юрайи также идентичен конфликту в доме Иккинга – мама девочки (Эмили Уотсон) из сочувствия к волшебным существам оставила семью и поселилась в глуши, где изучает природу очи, а отец остался воспитывать ребенка и нести ответственность за деревню.

«Очи» — фактурная сказка для всей семьи от студии А24

В школе Юрайе рассказали, что существуют птички, у которых о птенцах заботятся отцы, а потом их, выросших, учат охотиться уже мамы. Герой Дефо как папа-наседка злится на дочку за то, что она хочет оставить его и отправиться вслед за мамой в горы. Он ужасно ревнует, отчего начинает душить любовью. А в какой-то момент даже гонится за дочкой с топором – такое пугающее переживание складывается в сознании ребенка. Со стороны-то видно, что отец хочет защитить ее от монстров, а вот Юрайа искренне боится, что он может навредить. Сцену погони, где жутковатого вида Уиллем Дефо с оружием гонится за жертвой, донельзя прогревает музыка, погружая в привычный видеоряд фильмов ужасов. Изобразительный ряд напоминает также иллюстрации из детских книг с жутковатыми восточноевропейскими сказками.

Придут ли к миру родители Юрайи, вопрос открытый, однако режиссер Исайя Сэксон четко убежден, что отцы и дети в итоге смогут жить в мире и согласии, если начнут прислушиваться друг к другу. В его истории – это работа обоюдосторонняя: и дочка, и папа с мамой должны делать шаги навстречу, идти на уступки вопреки гордости, открываться чужому взгляду на мир, чтобы принять друг друга. Героям фильма помогает помириться искреннее признание отца в том, что он на самом деле обычный человек, который очень глупо, но искренне, хочет нравится дочке так же, как и остальным детям. Уже после этого признания фильм из «инди-хоррора для всей семьи» превращается в семейную драму, даже добрую сказку, где в конце у героев всё будет хорошо. Шумит река, ветер гуляет по горам, древесина скрепит под когтями, а из-за кустов за вами наблюдают большие умные глаза. Будьте к ним добрее, изучите, а не стреляйте – и, может быть, их обладатели окажутся ужасно милыми, и даже споют с вами.

Смотрите «Очи» в онлайн-кинотеатрах.

«Очи»

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Самое интересное

обсуждение >>
№ 7
Тульский парень   20.06.2025 - 21:25
Юрайа не проста девочка. Она дневной вампир), какие огромные клыки торчат из-за рта. читать далее>>
№ 6
Никита Е. Никитин   13.05.2025 - 17:50
Совершенно непонятно. почему каждый второй Ваш комментарий заканчивается фразой, будете Вы это смотреть или нет. Думаете, здесь реально есть кому-то до того дело? ... читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   13.05.2025 - 17:03
Каким бы не был зверек смотреть не буду, не увидел интересной истории. Без интриги, монотонщина. читать далее>>
№ 4
Тульский парень   10.05.2025 - 20:04
чудо-чудесное. милое существо, украшение скучного фильма. на один раз. читать далее>>
№ 3
Yanina Sokolova   6.05.2025 - 22:38
По-моему создание не такое уже и страшное, а милое. По крайней мере не пугает, нежели главная героиня. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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«Очи» — фактурная сказка для всей семьи от студии А24 фотографии
«Очи» — фактурная сказка для всей семьи от студии А24 фотографии
«Очи» — фактурная сказка для всей семьи от студии А24 фотографии
«Очи» — фактурная сказка для всей семьи от студии А24 фотографии
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