«Очи» — фактурная сказка для всей семьи от студии А24

В российских онлайн-кинотеатрах поселились «Очи» — первая картина в жанре семейной сказки, созданная на студии А24. История о девочке, подружившейся с неведомым монстром и ее родителях, пытающихся эту дружбу предотвратить; роли последних исполнили Уиллем Дефо и Эмили Уотсон. Разбираемся, удалось ли студии и режиссеру Айзейи Саксону создать новый взгляд на привычный жанр и удивить (или напугать) зрителей.
На большом острове посреди Черного моря, где люди как встарь промышляют рыбалкой да охотой, в дремучих лесах и на высоких горах живут чудовища прямиком из карпатских сказок. Самые опасные из них, беспокоящие местное деревенское население, называются очи. Неведомых зверушек, похожих на обезьянок, местные жители не любят и считают вредителями за то, что они таскают у них овец. Однажды Юрайа (Хелена Ценгель
), дочка эксцентричного борца с нечистью (Уиллем Дефо), случайно знакомится с таинственным детенышем опасного зверя. Раненый малыш оказывается существом, обладающим разумом, и девочка, проникшись сочувствием, решается сбежать из дома, чтобы вернуть бедолагу в горную пещеру к сородичам. Понимая, что ее растили во лжи, она мечтает доказать, что очи могут быть настоящими друзьями людей.
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Фильм «Очи»
Первое семейное фэнтези от А24 все еще удивительным образом не теряет мистической, даже жутковатой атмосферы, присущей всем фильмам студии. Мы наблюдаем за маленькой девочкой, которая в традиционной для хорроров тревожно желтой одежде отправляется в путешествие по туманной и безлюдной горной местности. В лесной чаще темнота полнится страшными звуками, за каждым деревом и каждой скалой прячется что-то опасное и неизведанное. Правда, главное зло, до мурашек пугающее героиню – совсем не дикие звери, а ее отец. Бодрый старик с грустными глазами хочет вырастить дочку здоровой и счастливой, готов проводить с ней время и вникать в ее интересы. А почему-то вместо этого не умеет сдержать грубого напора и тем самым отпугивает, отталкивает дочь. К тому же, шумная толпа мальчишек, которых ему доверили воспитывать настоящими мужчинами соседи, отнюдь не помогают маленькой девочке в социализации. С приемным братом (Финн Вулфхард
) Юрайя не ладит по той же причине: он мальчишка и «любимый сын» отца, а еще «совсем-совсем ничего не понимает».
Парадоксально, ведь на самом деле все мужчины в семье трепетно заботятся о девочке, как умеют, искренне беспокоятся о ее безопасности и хотят, чтобы она умела защищаться. Поэтому, когда бунтарка отправляется в путешествие, оказывается, что она и плот может соорудить из подручных средств, и костер развести, и ужин приготовить, и палатку умеет ставить, и вообще приспособлена к жизни со всех сторон. Навыки быстрой адаптации помогают ей также поладить с маленьким очи. Она сразу же берет не себя ответственность за раненное существо, начинает по-взрослому считать его частью своей семьи, заботиться о его здоровье, благополучии и сохранности. Она становится ему тем родителем, о каких мечтает для себя, прощает за ошибки, ни в чем не винит и, главное, хочет найти общий язык.
Сюжет о дружбе ребенка и мифического существа – не новое слово в кино. Поклонники «Как приручить дракона
» неизбежно обратят внимание на тесные сходства между историями. Мало того, что все действие происходит на отдаленном острове, среди горных пастбищ и лесов, так и еще и сцена встречи Юрайи и Очи почти идентична знакомству Иккинга и Беззубика. Вместо того чтобы убить раненного зверя, девочка освобождает его, тем самым признавая неправоту собственной семьи. Конфликт родителей Юрайи также идентичен конфликту в доме Иккинга – мама девочки (Эмили Уотсон) из сочувствия к волшебным существам оставила семью и поселилась в глуши, где изучает природу очи, а отец остался воспитывать ребенка и нести ответственность за деревню.
В школе Юрайе рассказали, что существуют птички, у которых о птенцах заботятся отцы, а потом их, выросших, учат охотиться уже мамы. Герой Дефо как папа-наседка злится на дочку за то, что она хочет оставить его и отправиться вслед за мамой в горы. Он ужасно ревнует, отчего начинает душить любовью. А в какой-то момент даже гонится за дочкой с топором – такое пугающее переживание складывается в сознании ребенка. Со стороны-то видно, что отец хочет защитить ее от монстров, а вот Юрайа искренне боится, что он может навредить. Сцену погони, где жутковатого вида Уиллем Дефо с оружием гонится за жертвой, донельзя прогревает музыка, погружая в привычный видеоряд фильмов ужасов. Изобразительный ряд напоминает также иллюстрации из детских книг с жутковатыми восточноевропейскими сказками.
Придут ли к миру родители Юрайи, вопрос открытый, однако режиссер Исайя Сэксон четко убежден, что отцы и дети в итоге смогут жить в мире и согласии, если начнут прислушиваться друг к другу. В его истории – это работа обоюдосторонняя: и дочка, и папа с мамой должны делать шаги навстречу, идти на уступки вопреки гордости, открываться чужому взгляду на мир, чтобы принять друг друга. Героям фильма помогает помириться искреннее признание отца в том, что он на самом деле обычный человек, который очень глупо, но искренне, хочет нравится дочке так же, как и остальным детям. Уже после этого признания фильм из «инди-хоррора для всей семьи» превращается в семейную драму, даже добрую сказку, где в конце у героев всё будет хорошо. Шумит река, ветер гуляет по горам, древесина скрепит под когтями, а из-за кустов за вами наблюдают большие умные глаза. Будьте к ним добрее, изучите, а не стреляйте – и, может быть, их обладатели окажутся ужасно милыми, и даже споют с вами.
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«Очи»
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