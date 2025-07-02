Задачка со звездочкой: «Громовержцы*» — сомнительная попытка Marvel реанимировать киновселенную

1 июля в международный цифровой прокат вышли «Громовержцы*» — очередной супергеройский фильм Disney, где в бой идут неудачники и антигерои, готовые что-то поменять в своей жизни. Чем отметился новейший фильм киновселенной Marvel, рассказывает Алексей Филиппов.
Многое переживший суперсолдат Баки Барнс (Себастьян Стэн
) использует посудомойку для ухода за металлической рукой. Он теперь конгрессмен, чья рутина состоит из разговоров и чтения пакетов с документами. Из веселого — разве что попытка объявить импичмент директору ЦРУ Валентине Аллегре де Фонтейн (Джулия Луиз-Дрейфус
из «Вице-президента
»). Та многие годы курировала незаконные эксперименты по выведению сверхчеловека, и теперь над компанией O.X.E. нависли тучи. Правда, циничная бюрократка уже позаботилась о том, чтобы замести следы, и отправила в подземный бункер наемницу Елену Белову (Флоренс Пью
), прошедшую ту же жестокую советскую школу суперагентов, что и сестра Черная вдова (Скарлетт Йоханссон
).
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Место встречи изменить нельзя, а вот судьбу — можно. На тайной базе O.X.E. Белову ждут Антония «Таскмастер» Дрейкова (Ольга Куриленко
), другая выпускница Красной комнаты, Джон Уокер (Уайат Рассел
), позорно и быстро лишенный звания Капитана Америка, а также Эйва Старр (Ханна Джон-Кэймен
) по прозвищу Призрак, чью молекулярную целостность обеспечивает только специальный костюм. По замыслу де Фонтейн, они должны истребить друг друга, но что-то идет не так. Убийственным отщепенцам находят общий язык, чтобы не обратиться в пепел. Найденный среди засекреченных документов Боб (Льюис Пуллман
), который не помнит, как сюда попал, тоже отправляется с аутсайдерами на поверхность. Там выяснится, что он удачно прошел эксперимент и стал богоподобным Часовым. Теперь глава ЦРУ намерена уничтожить всех, кроме него, но очень вовремя посреди пустыни объявляется Красный Страж (Дэвид Харбор
), отец Елены, депрессующий без СССР и подвигов.
36-я часть франшизы, «Громовержцы*
» знаменуют финал пятой фазы — пожалуй, наиболее бесславного отрезка киновселенной Marvel. Практически всё, что выходило после дилогии о «Мстителях
», уже не оправдывало надежд ни зрителей, ни продюсеров. После максимального повышения ставок в «Войне бесконечности
» настал период капитального ремонта, когда демиург бренда Кевин Файги
вводил новых персонажей, распылялся на сериалы и пытался заменить или реанимировать тех, кто, казалось бы, отслужил свое. Бесславное пятилетие закончилось тем, что в MCU вновь позвали Роберта Дауни-младшего
, попрощавшегося с ролью Железного человека (теперь он Доктор Дум), и братьев
-режиссеров Руссо
, снявших ту монументальную развязку (на вольных хлебах дела пошли не очень: все масштабные проекты
с претензией
оставили публику в основном равнодушной).
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Где-то на развалинах былого величия и базируются «Громовержцы*» — фильм об аутсайдерах, мелькавших на вторых-третьих ролях в «Черной вдове
», «Первом мстителе
» и «Человеке-муравье
». Блокбастер — темную лошадку доверили сериальному режиссеру Джейку Шрейеру
, работавшему над «Шучу
», «Грызней
» и «Опорной командой
» во вселенной Star Wars. Миссия действительно со звездочкой, учитывая, что проект десять лет держали в уме: на волне успеха «Стражей Галактики
» за других изгоев подумывал взяться Джеймс Ганн
, а итоговый драфт Эрика Пирсона
, писавшего «Вдову», «Тор: Рагнарек
» и будущую «Фантастическую четверку
», несколько раз меняли — в том числе незадолго до съемок. Так, выпала более-менее полностью линия Дрейковой-Куриленко, которая должна была взаимодействовать с одиноким Призраком. В итоге Эйва Старр просто таскается за командой антигероев — её даже не удостоили слезливым флешбэком, который есть у остальных «Громовержцев» (самоназвание коллектива в честь футбольной команды Беловой, которая в школе не выиграла ни одного матча).
Собственно, фильм Шрейера выглядит как выставка компромиссов и колбасных обрезков: персонажи, ранее исполнявшие яркие эпизоды, вдруг получили доступ к микрофону — и оказалось, что текст им пишут такой же, как супергероям категории А. В любой непонятной ситуации «Громовержцы» огрызаются или вспоминают тяжелое прошлое, что в точности соответствует «формуле Marvel». Порой доходит до самопародии, когда разговор по душам застигает посреди катастрофы: Елена кричит на отца, что ей не с кем было разделить боль от гибели сестры, или прикосновение к Бобу отправляет персонажей в омут памяти, ставя повествование на паузу. Сама идея сверхчеловека с понятными моральными трудностями — Часовой подвержен депрессиям и маниям, в том числе величия, — довольно богатая, но в версии Пирсона и компании напоминает удобный переключатель, чтобы по щелчку превращать ноунейма в бога, а хладнокровных убийц — в униженных и оскорбленных. Оппоненты психотерапии из «Громовержцев*» могут сделать вывод, что меланхолии подвержены только те, кто лишают других жизней, а главным лекарство от всего, как обычно в блокбастерах, служат объятия. Не худший совет, но не слишком надежный сюжетный ход. Впрочем, с ним же связано единственное визуальное решение, которое отпечатывается в памяти (как люди буквально обращаются в юнгианские тени).
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Добавить сюда, что большинство «Громовержцев» косплеят других супергероев, и получится совсем уж конкурс двойников. Белова — грустная версия Черновой вдовы, Уокер — отмороженный (в плохом смысле) Капитан Америка, Красный страж — его скуфизированный социалистический сосед, а Часовой — почти Хоумлендер из «Пацанов
», то есть пародия на Супермена, если бы у того были раздутое эго и малейшее тщеславие. Наверное, здорово, что в 180-милионном фильме напоминают о психологических сложностях, которым подвержены и люди, и даже те, что с приставкой «супер», а также о важности второго шанса (тем более для идеологических врагов из Страны советов). Другой вопрос, что де Фонтейн так и осталась безнаказанной, даже, можно сказать, на коне. Развязка максимально пессимистичная и для супергероики, и для нашей современности.
«Громовержцы». Трейлер №3 на английском языке
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