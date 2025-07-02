Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Задачка со звездочкой: «Громовержцы*» — сомнительная попытка Marvel реанимировать киновселенную

Рецензии на фильмы >>
2 июля 2025
1 июля в международный цифровой прокат вышли «Громовержцы*» — очередной супергеройский фильм Disney, где в бой идут неудачники и антигерои, готовые что-то поменять в своей жизни. Чем отметился новейший фильм киновселенной Marvel, рассказывает Алексей Филиппов.

Задачка со звездочкой: «Громовержцы*» — сомнительная попытка Marvel реанимировать киновселенную

Многое переживший суперсолдат Баки Барнс (Себастьян Стэн) использует посудомойку для ухода за металлической рукой. Он теперь конгрессмен, чья рутина состоит из разговоров и чтения пакетов с документами. Из веселого — разве что попытка объявить импичмент директору ЦРУ Валентине Аллегре де Фонтейн (Джулия Луиз-Дрейфус из «Вице-президента»). Та многие годы курировала незаконные эксперименты по выведению сверхчеловека, и теперь над компанией O.X.E. нависли тучи. Правда, циничная бюрократка уже позаботилась о том, чтобы замести следы, и отправила в подземный бункер наемницу Елену Белову (Флоренс Пью), прошедшую ту же жестокую советскую школу суперагентов, что и сестра Черная вдова (Скарлетт Йоханссон).

Читать «Дэдпул и Росомаха»: Джекман и Рейнольдс хоронят киновселенную
Место встречи изменить нельзя, а вот судьбу — можно. На тайной базе O.X.E. Белову ждут Антония «Таскмастер» Дрейкова (Ольга Куриленко), другая выпускница Красной комнаты, Джон Уокер (Уайат Рассел), позорно и быстро лишенный звания Капитана Америка, а также Эйва Старр (Ханна Джон-Кэймен) по прозвищу Призрак, чью молекулярную целостность обеспечивает только специальный костюм. По замыслу де Фонтейн, они должны истребить друг друга, но что-то идет не так. Убийственным отщепенцам находят общий язык, чтобы не обратиться в пепел. Найденный среди засекреченных документов Боб (Льюис Пуллман), который не помнит, как сюда попал, тоже отправляется с аутсайдерами на поверхность. Там выяснится, что он удачно прошел эксперимент и стал богоподобным Часовым. Теперь глава ЦРУ намерена уничтожить всех, кроме него, но очень вовремя посреди пустыни объявляется Красный Страж (Дэвид Харбор), отец Елены, депрессующий без СССР и подвигов.

Задачка со звездочкой: «Громовержцы*» — сомнительная попытка Marvel реанимировать киновселенную

36-я часть франшизы, «Громовержцы*» знаменуют финал пятой фазы — пожалуй, наиболее бесславного отрезка киновселенной Marvel. Практически всё, что выходило после дилогии о «Мстителях», уже не оправдывало надежд ни зрителей, ни продюсеров. После максимального повышения ставок в «Войне бесконечности» настал период капитального ремонта, когда демиург бренда Кевин Файги вводил новых персонажей, распылялся на сериалы и пытался заменить или реанимировать тех, кто, казалось бы, отслужил свое. Бесславное пятилетие закончилось тем, что в MCU вновь позвали Роберта Дауни-младшего, попрощавшегося с ролью Железного человека (теперь он Доктор Дум), и братьев-режиссеров Руссо, снявших ту монументальную развязку (на вольных хлебах дела пошли не очень: все масштабные проекты с претензией оставили публику в основном равнодушной).

Читать Великая синтетика: что «Мстители: Финал» рассказывают о поп-культуре и мире вокруг
Где-то на развалинах былого величия и базируются «Громовержцы*» — фильм об аутсайдерах, мелькавших на вторых-третьих ролях в «Черной вдове», «Первом мстителе» и «Человеке-муравье». Блокбастер — темную лошадку доверили сериальному режиссеру Джейку Шрейеру, работавшему над «Шучу», «Грызней» и «Опорной командой» во вселенной Star Wars. Миссия действительно со звездочкой, учитывая, что проект десять лет держали в уме: на волне успеха «Стражей Галактики» за других изгоев подумывал взяться Джеймс Ганн, а итоговый драфт Эрика Пирсона, писавшего «Вдову», «Тор: Рагнарек» и будущую «Фантастическую четверку», несколько раз меняли — в том числе незадолго до съемок. Так, выпала более-менее полностью линия Дрейковой-Куриленко, которая должна была взаимодействовать с одиноким Призраком. В итоге Эйва Старр просто таскается за командой антигероев — её даже не удостоили слезливым флешбэком, который есть у остальных «Громовержцев» (самоназвание коллектива в честь футбольной команды Беловой, которая в школе не выиграла ни одного матча).

Задачка со звездочкой: «Громовержцы*» — сомнительная попытка Marvel реанимировать киновселенную

Собственно, фильм Шрейера выглядит как выставка компромиссов и колбасных обрезков: персонажи, ранее исполнявшие яркие эпизоды, вдруг получили доступ к микрофону — и оказалось, что текст им пишут такой же, как супергероям категории А. В любой непонятной ситуации «Громовержцы» огрызаются или вспоминают тяжелое прошлое, что в точности соответствует «формуле Marvel». Порой доходит до самопародии, когда разговор по душам застигает посреди катастрофы: Елена кричит на отца, что ей не с кем было разделить боль от гибели сестры, или прикосновение к Бобу отправляет персонажей в омут памяти, ставя повествование на паузу. Сама идея сверхчеловека с понятными моральными трудностями — Часовой подвержен депрессиям и маниям, в том числе величия, — довольно богатая, но в версии Пирсона и компании напоминает удобный переключатель, чтобы по щелчку превращать ноунейма в бога, а хладнокровных убийц — в униженных и оскорбленных. Оппоненты психотерапии из «Громовержцев*» могут сделать вывод, что меланхолии подвержены только те, кто лишают других жизней, а главным лекарство от всего, как обычно в блокбастерах, служат объятия. Не худший совет, но не слишком надежный сюжетный ход. Впрочем, с ним же связано единственное визуальное решение, которое отпечатывается в памяти (как люди буквально обращаются в юнгианские тени).

Читать Плохиши спасают мир: яркие команды антигероев в кино и анимации
Добавить сюда, что большинство «Громовержцев» косплеят других супергероев, и получится совсем уж конкурс двойников. Белова — грустная версия Черновой вдовы, Уокер — отмороженный (в плохом смысле) Капитан Америка, Красный страж — его скуфизированный социалистический сосед, а Часовой — почти Хоумлендер из «Пацанов», то есть пародия на Супермена, если бы у того были раздутое эго и малейшее тщеславие. Наверное, здорово, что в 180-милионном фильме напоминают о психологических сложностях, которым подвержены и люди, и даже те, что с приставкой «супер», а также о важности второго шанса (тем более для идеологических врагов из Страны советов). Другой вопрос, что де Фонтейн так и осталась безнаказанной, даже, можно сказать, на коне. Развязка максимально пессимистичная и для супергероики, и для нашей современности.

«Громовержцы». Трейлер №3 на английском языке

версия для печати

обсуждение >>
№ 6
Тульский парень   2.07.2025 - 18:19
На днях посмотрю, может годный фильм. Много пессимизма развели. На всех сайтах почти одинаковая история. читать далее>>
№ 5
Dima Procenko   20.05.2025 - 10:06
... Увы, не собрали читать далее>>
№ 4
Dima Procenko   19.05.2025 - 22:02
... Уже посмотрел.В кинотеатре смотрится бомбово Не лучший фильм, но вполне годный середнячёк.Есть и за кого попереживать и где посмеяться Жаль Куриенко быстро слили читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   13.05.2025 - 17:02
Обязательно буду смотреть. Хорошая фантастика никогда не будет лишней. читать далее>>
№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   11.05.2025 - 17:00
Посмотреть Thunderbolts* задача конечно со (*) звездочкой, но все равно данный Thunderbolts* очередной новый Marvel-проект отмечен и добавлен в список «хочу посмотреть (в цифре!)»... Ну или если не... читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Электрический штат»: Спасение рядового робота
Голубой слоник: «Звездные войны: Опорная команда» — сериал, который снова удивляет и радует?
«Стражи Галактики»: Вселенная будет свободной!
«Черная вдова»: Наташа, вставай, пора все уронить
«Стражи галактики. Часть 3»: Почему еноты убивают, а режиссеры – убегают
«Человек-муравей и Оса»: Так поди же попляши
«Тор: Рагнарек» показал лучший старт в IMAX
Поиск по меткам
DisneyАлексей ФилипповАмериканское киноБлокбастерКомикс
персоны
Джеймс Ганн (II)Роберт Дауни-младшийХанна Джон-КэйменСкарлетт ЙоханссонОльга КуриленкоДжулия Луиз-ДрейфусЭрик ПирсонЛьюис ПуллманФлоренс ПьюУайат РасселлДжо РуссоЭнтони РуссоСебастиан СтэнКевин ФайгиДэвид ХарборДжейк Шрейер
фильмы
Вице-президентГромовержцы*ГрызняЗвёздные войны: Опорная командаМстители: Война бесконечностиМстители: ФиналПацаныПервый мститель: Другая войнаСтражи ГалактикиТор: РагнарёкФантастическая четвёрка: Первые шагиЧеловек-Муравей и ОсаЧёрная вдоваШучу

фотографии >>
Задачка со звездочкой: «Громовержцы*» — сомнительная попытка Marvel реанимировать киновселенную фотографии
Задачка со звездочкой: «Громовержцы*» — сомнительная попытка Marvel реанимировать киновселенную фотографии
Задачка со звездочкой: «Громовержцы*» — сомнительная попытка Marvel реанимировать киновселенную фотографии
Задачка со звездочкой: «Громовержцы*» — сомнительная попытка Marvel реанимировать киновселенную фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Майкл Мэдсен
3 июля ушёл из жизни актёр Майкл Мэдсен.
Татьяна Шелига
3 июля ушла из жизни актриса Татьяна Шелига.
Алексей Новицкий
1 июля ушёл из жизни актёр Алексей Новицкий.

День рождения >>

Кирилл Дубровицкий
Юлия Зимина
Полина Маликова
Виктор Михайлов (II)
Фрунзик Мкртчян
Дмитрий Назаров
Владимир Панков
Виталий Салий
Бибигуль Суюншалина
Лембит Ульфсак
Виктория Абриль
Мелисса Баррера
Алессио Бони
Давид Кросс
Джина Лоллобриджида
Глория Стюарт
Ульрих Тайн
все родившиеся 4 июля >>

Афиша кино >>

Гачиакута
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 2025
Брак по-итальянски
драма, комедия, мелодрама
Италия, Франция, 1964
Питер FM
мелодрама
Россия, 2006
Не одна дома-2
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Настоящие детективы
детектив, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Одни из нас
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Дикая семейка
приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, Швейцария, 2024
Повелительница города сказок
приключения, семейное кино, фэнтези
Аргентина, Бразилия, Испания, Колумбия, Перу, Эквадор, 2024
Синистер. Семейное проклятие
фильм ужасов
США, 2024
Вундеркинд
драма, социальная драма
Испания, 2025
Пожиратель душ. Голоса мёртвых
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен