Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Уход и лес: «Умри, моя любовь» Линн Рэмси — мощный бенефис Дженнифер Лоуренс, сразивший Канны

Рецензии на фильмы >>
27 ноября 2025
В российских кинотеатрах звучит «Умри, моя любовь»: после восьмилетней паузы в большое кино вернулась Линн Рэмси. Мрачную историю о распаде романтических чувств после рождения ребенка, основанную на романе аргентинской писательницы Арианы Харвиц, впервые показали на Каннском кинофестивале. Там фильм с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном остался без наград, но привлек внимание многих критиков и прокатчиков. Теперь новинка доехала до России, и мы вспоминаем фестивальный текст Софьи Чернозуб, как шотландская постановщица рисует портрет женщины, проживающей послеродовую депрессию в окружении тотального безразличия близких.

Умри, моя любовь (2025)
фото: «Умри, моя любовь» (2025) / Про:взгляд

Молодая пара переезжают в старый загородный дом на границе с лесом, чтобы наслаждаться друг другом и воспитывать будущего ребенка. «Слышно только пение птиц», — характеризует жилище Джексон (Паттинсон), искренне радуясь, что возлюбленную теперь никто не будет отвлекать от работы над книгой. Вот только сама Грейс (Лоуренс) вместо щебета слышит копошение крыс в потолочных досках и надоедливое жужжание мух. Позже какофонию дополнят рев мотоцикла таинственного незнакомца (Лакит Стэнфилд), живущего по соседству, без умолку тявкающая собака, которую зачем-то притащит гражданский супруг, и непрекращающийся плач малыша.

Читать Мне так сказали: рецензия на «Тебя никогда здесь не было» Рэмси
На фоне такого недружелюбного звукового ландшафта Грейс начинает стремительно трансформироваться: из игривой, вовлеченной и заинтересованной в партнере молодой девушки — в отчужденную, взвинченную и пугающе непредсказуемую пациентку клиники для душевнобольных. Спусковым крючком психоэмоциональной изоляции молодой матери становится сам факт рождения малыша, за которым следует отдаление и от супруга, и от самой себя. Разрываясь между невыносимым одиночеством, сексуальной одержимостью и любовью к сыну, она не находит никакого другого языка, кроме телесного, чтобы выразить обуревающее её состояние. Постнатальная депрессия глазами Рэмси — это неконтролируемая мастурбация и ползание на четвереньках. Отчаяние вперемешку с агрессией, от которых героиня буквально лезет на стену и разбивает голову в кровь обо все доступные поверхности. Стреляет надоедливого пса якобы из жалости. Как бы между делом интересуется подробностями смерти дяди Джексона, в доме которого они поселились.

Уход и лес: «Умри, моя любовь» Линн Рэмси — мощный бенефис Дженнифер Лоуренс, сразивший Канны
фото: «Умри, моя любовь» (2025) / Про:взгляд

История безумия дополнена яркими сновиденческими эпизодами, стирающими границу между вымышленным и реальным. Погружаясь на самое дно отчаяния, Грейс становится всё сложнее различать желания и производные болезни. Кто-то точно должен остановить приближающееся безумие, но никто не способен разглядеть черты прогрессирующей депрессии на фоне распада семейной жизни. Джексон после рождения сына быстро ретировался в объятия незнакомок и приходит домой, только чтобы поспать. Эксцентричная свекровь Пэм (Сисси Спэйсек) хоть и живет по соседству, но всегда держит наготове ружье, а не слова поддержки. Друзья заявляются лишь с дежурными вопросами во время смол токов. Наигранное соучастие окружающих дополнительно выводит Грейс из себя, толкая на еще более иррациональные поступки.

Смотреть онлайн Рейв и сентиментальные ценности: фильмы Канн—2025, которые стоит запомнить
Линн Рэмси вновь не оставляет надежды на тихую счастливую и семейную жизнь. В 2011 году фильм «Что-то не так с Кевином», также представленный в основном конкурсе Канн, показал, что взаимная нелюбовь матери и ребенка способна привести к еще более жесткой форме ненависти. Название «Умри, моя любовь» легко переводится в прямую речь: то ли обращается к супруге отчаявшийся Джексон, явно не готовый к её безумию, то ли Грейс, с каждый днем теряющая связь с реальностью, не находит других слов для мужа. Под вихрем разрастающегося женского психоза, блестяще сыгранного Дженнифер Лоуренс, будут погребены все. Однако если в фильме единственным решением становится метафорический уход в лес, то в реальности, хочется верить, должна победить любовь. Пусть даже неконвенциональная и обсессивная, какой её рисует Рэмси.

«Умри, моя любовь» в кинотеатрах с 27 ноября.

«Умри, моя любовь»

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 3
Андрей (Омск)   26.05.2025 - 20:27
Нужно оценить новый фильмец Лоуренс, давно не смотрел ничего нового. Все по старым фильмам гулял. читать далее>>
№ 2
Тульский парень   25.05.2025 - 17:14
... почему унылые. в Каннах много чего показывают, про все не напишут здесь. читать далее>>
№ 1
Никита Е. Никитин   21.05.2025 - 19:31
Яснопонятно. Похоже, самые унылые Канны за последнее время. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Важней всего — погода в доме: «Сентиментальная ценность» — призер Канн, вызывающий слезы
Пистолет, и девушка, и все-все-все: «Новая волна» Ричарда Линклейтера добралась из Канн до России
Забыть нельзя простить: «Простая случайность» — победитель Каннского кинофестиваля 2025
Крабы капитала: почему даже два Роберта Паттинсона не спасли «Микки 17»
Как построить блестящую карьеру за шесть лет: яркие роли Роберта Паттинсона после «Сумерек»
Поиск по меткам
Британское киноКаннский кинофестивальСофья Чернозуб
персоны
Дженнифер ЛоуренсРоберт ПаттинсонЛинн РэмсиСисси СпэйсекЛаКит Стэнфилд
фильмы
Умри, моя любовьЧто-то не так с Кевином

фотографии >>
Уход и лес: «Умри, моя любовь» Линн Рэмси — мощный бенефис Дженнифер Лоуренс, сразивший Канны фотографии
Уход и лес: «Умри, моя любовь» Линн Рэмси — мощный бенефис Дженнифер Лоуренс, сразивший Канны фотографии
Уход и лес: «Умри, моя любовь» Линн Рэмси — мощный бенефис Дженнифер Лоуренс, сразивший Канны фотографии
Уход и лес: «Умри, моя любовь» Линн Рэмси — мощный бенефис Дженнифер Лоуренс, сразивший Канны фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Всеволод Шиловский
25 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Шиловский.
Дхармендра
24 ноября ушёл из жизни актёр Дхармендра.
Лилия Юдина
23 ноября ушла из жизни актриса Лилия Юдина.
Валентина Шарыкина
23 ноября ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина.

День рождения >>

Валерий Баринов
Иван Бровин
Наталья Бузько
Зоя Виноградова
Анна Дубровская
Владимир Машков
Лаймонас Норейка
Галина Польских
Вероника Устимова
Брюс Ли
Альдо Маччоне
Элисон Пилл
Маршалл Томпсон
Уильям Фихтнер
Вера Фишер
Стефан Фрейсс
все родившиеся 27 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
По-братски
комедия
Россия, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Письмо Деду Морозу
семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Стометровка
драма, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?