«Соловей против Муромца»: продолжение «Богатырианы» или новая версия «железного человека»?

10 июля до цифрового проката доберется «Соловей против Муромца» — супергеройское фэнтези Карена Оганесяна, основанное на русской былине. Обращение к сказочным сюжетам давно стало трендом современного российского кинематографа. Разные режиссеры независимо друг от друга продолжают создавать на основе фольклора мультивселенную, которая с каждым годом расширяется и прирастает богатырями и всяческой нечистью. Семьи приходят в кинотеатр, чтобы увидеть новое прочтение знакомых с детства историй, вернуться к ощущению магии и всепобеждающего добра, хотя большинство новых фильмов легче назвать переделыванием, чем переосмыслением. Как с задачей справляется новая картина, размышляет Валерия Белошицкая.
Сказки осовременивают разными способами: часто добавлением гэгов, сталкивающих технологии и волшебство – использование в магическом мире мобильного телефона в «Последнем богатыре
» Дмитрия Дьяченко
или появление механической лошади «Куда надо» из «Огнива
» Александра Войтинского
. Такую же роль играют и перемещения между мирами – например, в третьей части «Последнего богатыря
» гостями «по ту сторону» становятся сами сказочные персонажи. Иногда создатели рассчитывают привлечь молодую аудиторию брызжущей яркостью и клиповостью, как в «Летучем корабле
» Ильи Учителя
, или рэпом, как в новых «Бременских музыкантах
» Алексея Нужного
. Карен Оганесян берет за основу эти особенности, но идет по иному пути. В «Соловье против Муромца» соединяются скачки во времени, киберпанк-элементы и визуальная эклектика.
Фильм переносит нас вместе с героями из былинного прошлого сразу в будущее. Соловей Разбойник (Никита Ефремов
) меняет историю и остается в культуре как великий богатырь, победивший Илью Муромца (Владимир Любимцев
). Создав техно-империю в нашем мире, он учреждает состязания, где лично выступает против боевых машин, и параллельно пытается создать искусственное сердце, чтобы воскресить повелителя тьмы Велеса. В это время сотрудничающий с ним профессор Киселев (Антон Васильев
) находит заточенного во льдах Байкала Илью Муромца, воскрешает его и планирует показать всему миру, но погибает в день презентации. Дело отца продолжают его дети, Егор (Тимофей Кочнев
) и Максим (Марк-Малик Мурашкин
), отправляя богатыря бороться с Соловьем в робо-костюме.
Кроме имен персонажей кибер-сказка ничего общего с русской былиной не имеет. Это не обращение к культурной памяти, не адаптация фольклора, а совсем другое произведение в духе супергероев, трансформеров и «Живой стали
» Шона Леви
. Об этом говорит название, напоминающее «Бэтмен против супермена
» Зака Снайдера
, да и сам режиссер во многих интервью упоминает, что вдохновлялся вселенными DC и Marvel.
Основная отличительная особенность фильмов про супергероев – полярность добра и зла. Такое упрощение характерно для детских фильмов, однако к тому, что транслируют герои из лагеря «хороших» в «Соловье против Муромца» иногда появляются вопросы. Так герой Юрия Нифонтова
использует отца-одиночку профессора Киселева, чтобы обнародовать обман Соловья. Сам профессор тоже хорош — бросает детей без объяснения на целый год, не связывается с ними, хотя все это время находится на даче, наблюдая оттаивание Ильи Муромца. Конечно, можно оправдать его тем, что он не хочет подвергать близких опасности, но тогда загадкой остается причина его возвращения в самый рискованный момент, когда Соловей сделает все, чтобы не допустить опровержения своей победы. Слишком часто действия героев выглядят необоснованными, сценарий просто тащит их по намеченному маршруту.
Герои, представляющие собой сторону добра, могут в порыве эмоций друг другу нагрубить. Но, если они неоднозначны, то и антагонист не может быть абсолютным злом. Однако меньше всего противоречий мы видим в образе Соловья. Он убивает всех неугодных, не стесняясь делать это в присутствии детей и рассказывать об этом прямо в лицо героям, хотя у него нет конкретной мотивации, чтобы быть настолько плохим. Создатели попытались добавить глубины образу Разбойника, введя историю его несчастной любви, но и ту раскрыли только на уровне обрывочного диалога с дочерью об уходе матери. Финал намекает, что узнать подробности мы сможем только в следующей части, поэтому здесь он – типичный злодей в темном костюме, стоящий посреди кабинета на крыше небоскреба и наблюдающий за героями с хитрой улыбкой.
Еще одна фишка супергеройского кино – это избранность героев благодаря силе, превышающей человеческие возможности. Здесь это и магия, и технологии будущего. Интересно, что волшебством божества Велеса наделен именно Соловей, в то время как у Ильи Муромца нет могущественных покровителей, а созданием боевых роботов занимается не одна школа города. Так мог бы возникнуть сильный посыл фильма о том, что никакие ритуалы и высшие силы не заменят человеческое упорство и мужество, однако магия в фильме заканчивается на перемещении во времени, больше Разбойник не может ее использовать, и поэтому он бьется с богатырем на равных. Сцены поединков менее эффектны, чем в экранизациях комиксов о супергероях, они ограничены пространством ринга и неповоротливостью машин. Сражения, как и практически весь фильм, сопровождаются однообразной пафосной музыкой, что делает даже кульминационный бой менее зрелищным. Напоминанием, что фильм все-таки создан на основе былин и сказок, становятся боевые роботы – Лихо Одноглазое, Кощей Бессмертный, Тугарин Змей и Жар-птица.
«Соловей против Муромца» — это развлекательное кино, привлекающее внимание смелым объединением древнего и современного, магии и технологий. Но несмотря на весь фэнтезийный пафос, он не становится супергеройским фильмом в полном понимании, не является также и прямым продолжением «Богатырианы». Драматургическая основа истории и, пожалуй, лучшее, что в ней есть – это раскрытие семейных взаимоотношений. С этой темой Карен Оганесян работает давно. Например, сериал «Черное облако
» затрагивает серьезные проблемы во взаимопонимании родителей и детей. Даже в похожем по сказочности и перемещению во времени «Грозном папе
» на первый план выходит именно конфликт отца и сына.
В новой работе очень жизненно показаны ссоры и примирения братьев. Они теряют близких, справляются с недоверием, учатся слышать друг друга и понимать. Одним из важных моментов взросления обоих героев становится разговор на даче, когда обездвиженный из-за аварии Максим, призванный символизировать путь Ильи Муромца к исцелению, признается, что не знает, как дальше жить, а старший брат поддерживает его и поправляет баскетбольную корзину, чтобы он продолжал тренироваться несмотря на то, что не может ходить. Сопереживание главным героям и их семейной истории — то, что заставит досмотреть фильм до конца как детей, так и взрослых.
«Соловей против Муромца» в онлайн-кинотеатрах с 10 июля.
«Соловей против Муромца». Трейлер №2
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