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«Соловей против Муромца»: продолжение «Богатырианы» или новая версия «железного человека»?

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8 июля 2025
10 июля до цифрового проката доберется «Соловей против Муромца» — супергеройское фэнтези Карена Оганесяна, основанное на русской былине. Обращение к сказочным сюжетам давно стало трендом современного российского кинематографа. Разные режиссеры независимо друг от друга продолжают создавать на основе фольклора мультивселенную, которая с каждым годом расширяется и прирастает богатырями и всяческой нечистью. Семьи приходят в кинотеатр, чтобы увидеть новое прочтение знакомых с детства историй, вернуться к ощущению магии и всепобеждающего добра, хотя большинство новых фильмов легче назвать переделыванием, чем переосмыслением. Как с задачей справляется новая картина, размышляет Валерия Белошицкая.

«Соловей против Муромца»: продолжение «Богатырианы» или новая версия «железного человека»?

Сказки осовременивают разными способами: часто добавлением гэгов, сталкивающих технологии и волшебство – использование в магическом мире мобильного телефона в «Последнем богатыре» Дмитрия Дьяченко или появление механической лошади «Куда надо» из «Огнива» Александра Войтинского. Такую же роль играют и перемещения между мирами – например, в третьей части «Последнего богатыря» гостями «по ту сторону» становятся сами сказочные персонажи. Иногда создатели рассчитывают привлечь молодую аудиторию брызжущей яркостью и клиповостью, как в «Летучем корабле» Ильи Учителя, или рэпом, как в новых «Бременских музыкантах» Алексея Нужного. Карен Оганесян берет за основу эти особенности, но идет по иному пути. В «Соловье против Муромца» соединяются скачки во времени, киберпанк-элементы и визуальная эклектика.

Фильм переносит нас вместе с героями из былинного прошлого сразу в будущее. Соловей Разбойник (Никита Ефремов) меняет историю и остается в культуре как великий богатырь, победивший Илью Муромца (Владимир Любимцев). Создав техно-империю в нашем мире, он учреждает состязания, где лично выступает против боевых машин, и параллельно пытается создать искусственное сердце, чтобы воскресить повелителя тьмы Велеса. В это время сотрудничающий с ним профессор Киселев (Антон Васильев) находит заточенного во льдах Байкала Илью Муромца, воскрешает его и планирует показать всему миру, но погибает в день презентации. Дело отца продолжают его дети, Егор (Тимофей Кочнев) и Максим (Марк-Малик Мурашкин), отправляя богатыря бороться с Соловьем в робо-костюме.

«Соловей против Муромца»: продолжение «Богатырианы» или новая версия «железного человека»?

Кроме имен персонажей кибер-сказка ничего общего с русской былиной не имеет. Это не обращение к культурной памяти, не адаптация фольклора, а совсем другое произведение в духе супергероев, трансформеров и «Живой стали» Шона Леви. Об этом говорит название, напоминающее «Бэтмен против супермена» Зака Снайдера, да и сам режиссер во многих интервью упоминает, что вдохновлялся вселенными DC и Marvel.

Основная отличительная особенность фильмов про супергероев – полярность добра и зла. Такое упрощение характерно для детских фильмов, однако к тому, что транслируют герои из лагеря «хороших» в «Соловье против Муромца» иногда появляются вопросы. Так герой Юрия Нифонтова использует отца-одиночку профессора Киселева, чтобы обнародовать обман Соловья. Сам профессор тоже хорош — бросает детей без объяснения на целый год, не связывается с ними, хотя все это время находится на даче, наблюдая оттаивание Ильи Муромца. Конечно, можно оправдать его тем, что он не хочет подвергать близких опасности, но тогда загадкой остается причина его возвращения в самый рискованный момент, когда Соловей сделает все, чтобы не допустить опровержения своей победы. Слишком часто действия героев выглядят необоснованными, сценарий просто тащит их по намеченному маршруту.

«Соловей против Муромца»: продолжение «Богатырианы» или новая версия «железного человека»?

Герои, представляющие собой сторону добра, могут в порыве эмоций друг другу нагрубить. Но, если они неоднозначны, то и антагонист не может быть абсолютным злом. Однако меньше всего противоречий мы видим в образе Соловья. Он убивает всех неугодных, не стесняясь делать это в присутствии детей и рассказывать об этом прямо в лицо героям, хотя у него нет конкретной мотивации, чтобы быть настолько плохим. Создатели попытались добавить глубины образу Разбойника, введя историю его несчастной любви, но и ту раскрыли только на уровне обрывочного диалога с дочерью об уходе матери. Финал намекает, что узнать подробности мы сможем только в следующей части, поэтому здесь он – типичный злодей в темном костюме, стоящий посреди кабинета на крыше небоскреба и наблюдающий за героями с хитрой улыбкой.

Еще одна фишка супергеройского кино – это избранность героев благодаря силе, превышающей человеческие возможности. Здесь это и магия, и технологии будущего. Интересно, что волшебством божества Велеса наделен именно Соловей, в то время как у Ильи Муромца нет могущественных покровителей, а созданием боевых роботов занимается не одна школа города. Так мог бы возникнуть сильный посыл фильма о том, что никакие ритуалы и высшие силы не заменят человеческое упорство и мужество, однако магия в фильме заканчивается на перемещении во времени, больше Разбойник не может ее использовать, и поэтому он бьется с богатырем на равных. Сцены поединков менее эффектны, чем в экранизациях комиксов о супергероях, они ограничены пространством ринга и неповоротливостью машин. Сражения, как и практически весь фильм, сопровождаются однообразной пафосной музыкой, что делает даже кульминационный бой менее зрелищным. Напоминанием, что фильм все-таки создан на основе былин и сказок, становятся боевые роботы – Лихо Одноглазое, Кощей Бессмертный, Тугарин Змей и Жар-птица.

«Соловей против Муромца»: продолжение «Богатырианы» или новая версия «железного человека»?

«Соловей против Муромца» — это развлекательное кино, привлекающее внимание смелым объединением древнего и современного, магии и технологий. Но несмотря на весь фэнтезийный пафос, он не становится супергеройским фильмом в полном понимании, не является также и прямым продолжением «Богатырианы». Драматургическая основа истории и, пожалуй, лучшее, что в ней есть – это раскрытие семейных взаимоотношений. С этой темой Карен Оганесян работает давно. Например, сериал «Черное облако» затрагивает серьезные проблемы во взаимопонимании родителей и детей. Даже в похожем по сказочности и перемещению во времени «Грозном папе» на первый план выходит именно конфликт отца и сына.

В новой работе очень жизненно показаны ссоры и примирения братьев. Они теряют близких, справляются с недоверием, учатся слышать друг друга и понимать. Одним из важных моментов взросления обоих героев становится разговор на даче, когда обездвиженный из-за аварии Максим, призванный символизировать путь Ильи Муромца к исцелению, признается, что не знает, как дальше жить, а старший брат поддерживает его и поправляет баскетбольную корзину, чтобы он продолжал тренироваться несмотря на то, что не может ходить. Сопереживание главным героям и их семейной истории — то, что заставит досмотреть фильм до конца как детей, так и взрослых.

«Соловей против Муромца» в онлайн-кинотеатрах с 10 июля.

«Соловей против Муромца». Трейлер №2

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обсуждение >>
№ 8
GaryVan (Санкт-Петербург)   8.07.2025 - 18:59
Киношникам завезли свежую дурь! Со вкусом клубники и барщевика! читать далее>>
№ 7
Иван Беляев (Москва)   1.07.2025 - 20:39
Тут он намного симпатичнее ... читать далее>>
№ 6
Матвей Брикун   28.05.2025 - 20:30
... нет. в Мельнице соловей-разбойник был узкоглазым киргизом или бурятом.) читать далее>>
№ 5
Киноманьяк   27.05.2025 - 17:47
Соловей против Муромца. Это не из серии мультфильмов про трёх богатырей от Мельницы? читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   26.05.2025 - 19:33
Хорошо подкололи, новая версия Железного человека. Кто играет Дауни? читать далее>>
Всего сообщений: 8
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«Соловей против Муромца»: продолжение «Богатырианы» или новая версия «железного человека»? фотографии
«Соловей против Муромца»: продолжение «Богатырианы» или новая версия «железного человека»? фотографии
«Соловей против Муромца»: продолжение «Богатырианы» или новая версия «железного человека»? фотографии
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