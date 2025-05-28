«Джейн Остин испортила мне жизнь»: Легко ли быть писателем и собой

В прокат выходит французская романтическая комедия «Джейн Остин испортила мне жизнь» — очаровательный режиссерский дебют Лауры Пиани, начинавшей профессиональную карьеру с документального кино. Игровой фильм неожиданно снят в духе романов самой известной британской писательницы, юбилей которой отмечается в этом году, в том числе — множеством проектов с её именем. Рассказываем, чем примечательна эта лента и пытаемся понять, может ли литература сломать жизнь человеку.
Агата (Камилла Резерфорд
) работает продавцом в книжном магазине и, конечно, много читает, а еще — хочет стать писательницей. Девушка за 30 — интроверт и романтик, мечтающая о принце, но мистеров Дарси во Франции отчего-то не водится. Хотя, казалось бы, лучше места для знакомства, чем лавка с литературными шедеврами, не найти. Внезапно героиню приглашают в писательскую резиденцию: никаких лекций и интенсивов — лишь неделя в настоящем поместье, где можно погрузиться в мир сельской Англии. Там молодые авторы в тиши и благолепии пишут новые главы, которые вечерами читают вслух.
Приехав по адресу, Агата знакомится с пожилой семейной парой и их немного чопорным великовозрастным сыном Оливером (Чарли Энсон
), преподающим литературу. Правда, он настолько в материале, что не въезжает, в чем секрет популярности Джейн Остин. Тем не менее девушка получает все условия, чтобы найти писательский голос, а также разобраться с сомнениями в таланте и страхами, которые мешают ей заводить отношения с мужчинами. Разумеется, очень скоро приходит и любовь, так похожая на ту, о которой она читала в обожаемых романах.
Камилла Резерфорд, восходящая звезда французского кино, сыгравшая в триумфальных каннских фильмах «Жизнь Адель
» Абделатифа Кешиша
и «Анатомия падения
» Жюстин Трие
, искусно передает душевные переживания героини, скрывающей за внешним спокойствием ранимую психику и разочарование миром, который отказывается быть идеальным. Агата полагает, что ей надо было родиться веком раньше, а её ожидания от реальности порождают неврозы и неловкости, оборачивающиеся порой курьезными ситуациями. В ней, безусловно, можно найти черты героинь Остин: Марианны из «Разума и чувств», Элизабет из «Гордости и предубеждения» — сама же она считает, что более всего похожа на Эн Эллиот из последнего романа писательницы «Доводы рассудка». Такая же увядшая, как цветок, которому не хватило воды, сознательно упустившая свою жизнь.
Любовная линия у Лауры Пиани, конечно, абсолютно классическая: сперва с Оливером они не ладят, потом симпатизируют друг другу, а когда возникает притяжение, образуется любовный треугольник. Однако, фильм не теряет очарования от предсказуемости и сюжетной простоты: его сильное место — красочная кинематография, терапевтическая нежность цветовых палитр и обилие изящных деталей. Антураж английского дома, где множество цветочных букетов и завидно красивое постельное белье, также отсылает к романам Остин. Для пущей милоты по территории усадьбы прогуливаются кролик и две ламы. Последние, впрочем, не всегда дружелюбны к начинающим писателям.
Режиссер Пиани отлично понимает возможности жанра и аккуратно вписывает в ромком размышления о литературе, её влиянии на нашу жизнь и человеческую природу. Между гостями резиденции, собирающимися лишь на время обеда, иногда происходят споры о том, есть ли у писателя миссия, и должны ли книги влиять на политику, обличая социальную несправедливость, — или же просто призваны рассказать хорошую историю. Интонация постановщицы напоминает о фильмах Вуди Аллена
: она тоже обходится без драматургических завихрений и зауми, однако находит изящные способы удивить. Так, в финале, когда действие возвращается в парижский книжный магазин, на экране появляется великий Фредерик Уайзман
в роли приглашенного на встречу с читателями поэта. Авторитетная фигура 95-летнего документалиста, декламирующего лирическое стихотворение в прозе, призвана подчеркнуть, что литература — лучшее средство от растрепанных чувств и мыслей. Человек изобрел её, чтобы понять свои печали и страхи, напомнить себе, что он человек.
«Джейн Остин испортила мне жизнь» в кинотеатрах с 29 мая.
«Джейн Остин испортила мне жизнь»
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