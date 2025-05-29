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Люк, я твой эрзац: «Источник вечной молодости» — двойник «Индианы Джонса» от Гая Ричи

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29 мая 2025
На AppleTV+ вышел новый фильм Гая Ричи«Источник вечной молодости», где персонажи в исполнении Натали Портман, Джона Красински и Донала Глисона приключаются в разных уголках планеты. Погоня за мифическим артефактом обошлась стримингу в $200 миллионов (без процента от сборов кинозвездам приходится больше платить), а удалось ли народному режиссеру справиться с новым для себя жанром, рассказывает Алексей Филиппов.

Люк, я твой эрзац: «Источник вечной молодости» — двойник «Индианы Джонса» от Гая Ричи

Сын прославленного археолога Пердью, авантюрист Люк (Красински) неторопливо едет на скутере и с тубусом за спиной по красочному Бангкоку. Идиллию быстро нарушают местные преступные элементы, готовые кокнуть туриста: рослый весельчак подрезал у них очень ценную картину. Перепалка, погоня, пересадка — и вот ушлый иностранец уже дремлет в поезде, где к нему подсаживается роковая Эсме (Эйса Гонсалес), которой тоже нужен украденный живописный шедевр. Пикап, потасовка, побег — и эту неприятность Пердью тоже (временно) оставляет позади. Мужчине еще предстоит навестить педантичную сестру Шарлотту (Портман), курирующую один из лондонских музееев, чтобы украсть картину Рембрандта «Голова Христа», а заодно вовлечь её в новое приключение. По заказу умирающего от рака миллиардера Оуэна Карвера (Донал Глисон) он ищет с коллегами мифический источник вечной молодости.

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С азартом, достойным лучшего применения, берется за новые жанры и хатфилдский джентльмен Гай Ричи, за последние десять лет попробовавший себя и в военной драме по реальным событиям, и шпионской комедии, и фильме-ограблении, и даже (умеренно живом) диснеевском ремейке. Приключенческая сага в коллекции была делом времени — в конце концов, его уличные харизматики и бандиты явно наследуют свободолюбивым трикстерам из романов условного Стивенсона. Наконец, с подачи стриминга Apple+ режиссера нашел подходящий сценарий: Джеймс Вандербилт, работавший над «Новым Человеком-пауком» и шестым «Криком», сочинил «Индиану Джонса» для всей семьи. С тем лишь нюансом, что целевой аудиторией фильма оказывается довольно специфический внутренний ребенок.

Люк, я твой эрзац: «Источник вечной молодости» — двойник «Индианы Джонса» от Гая Ричи

Если странствия по разным уголкам планеты хорошо укладываются в траекторию режиссерской карьеры, то разговор с молодежью — явно не его конек. Там, где терпение Ричи не уравновешивают нули из чековой книжки Disney, он довольно скептично высказывается о временах и нравах, предпочитая и дальше романтизировать эпохи куда более «старые добрые». Будь то полувымышленные улочки Лондона в «Картах, деньгах…», «Большом куше» и «Джентльменах» или более фантастические версии столицы в «Мече короля Артура» или «Шерлоке Холмсе». Так что и в «Источнике вечной молодости» читается интенция «раньше было лучше»: непробиваемо самовлюбленный Люк уверен, что без риска жизнь — не жизнь, а потому вовлекает сестру, поддавшуюся комфорту семейной и «офисной» жизни, в явно криминальную авантюру. Параллельно он беспардонно клеится к преследовательнице Эсме, демонстрируя, что не понимает «нет» даже под дулом пистолета. Разумеется, в руках Ричи и Вандербилта такое непрошенное внимание, кажется, работает.

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Столь же прямолинейно действует и сам фильм, где скуке уподобляется не столько рутина и нежелание рисковать, сколько банальные обязательства и готовность брать на себя ответственность. Шарлотта — женщина на пороге развода, которая рискует потерять не только работу, но и опеку над сыном Томасом (Бенжамин Чиверс). Демонстрируя, как тому весело от выходок дяди и его банды, авторы деликатно опускают, что их пропаганда лихого свободолюбия базируется на одном большом допущении: что за него будет платить миллиардер Карвер.

Люк, я твой эрзац: «Источник вечной молодости» — двойник «Индианы Джонса» от Гая Ричи

Стоит убрать его из уравнения, как Люк превращается в бегущего от травмирующих кошмаров нарцисса, а Шарлотта — в разочарованную интеллектуалку, заливающую бутылками шампанского невозможность контролировать хоть что-то в этой жизни. Музыкальному вундеркинду Томасу, который нужен в сюжете лишь для того, чтобы решить пару тематических загадок, вероятно, тоже придется непросто, если он поверил, что возможности большого капитала — якобы бонусы взрослой жизни, как его пытаются убедить. Аналогично режиссер, чье детство прошло не на улицах, а в поместье XVII века, игнорирует колониальную подоплеку жанра, заставляя Пердью наводить шорох в бывших европейских колониях и даже привлекая в качестве третьей силы таинственных людей из Ватикана (Стэнли Туччи, оставшийся тут со времен «Конклава»).

Смотреть онлайн «Большой куш», «Револьвер» и «Джентльмены»
В итоге пирамида (sic!) потребностей и фантазии Ричи выглядит настолько же заурядно, как интерьеры во дворцах коррупционеров. Если музыка — то погоня под кавер Bang Bang (My Baby Shot Me Down) или Oasis на титрах. Если диалоги — то псевдозаумь в стиле «Сокровищ нации» и «Кода да Винчи» с перерывами на сальности. Если шарады — то в духе заданий на коробке с хлопьями. Если кинематографическое пижонство — то вращение камеры над схваткой или загадочный рапид во время напряженного диалога, который превращает реплики в урчание китов. Единственный проблеск настоящего куража — сцены в египетской пирамиде, где англичанин начинает играть в археолога и Ридли Скотта, отдаваясь гигантомании без остатка. Правда, хочется верить, что Apple не даст другой 200-миллионный совочек, чтобы он закопал персонажей-болванчиков еще в каком-нибудь диковинном месте.

Смотрите «Источник вечной молодости» на AppleTV+ с 23 мая.

«Источник вечной молодости». Трейлер №2 на английском языке

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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 20:12
Давно не видел нормального приключенческого фильма. Сокровище нации очень похоже на приключения Риччи. Будем смотреть. читать далее>>
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Люк, я твой эрзац: «Источник вечной молодости» — двойник «Индианы Джонса» от Гая Ричи фотографии
Люк, я твой эрзац: «Источник вечной молодости» — двойник «Индианы Джонса» от Гая Ричи фотографии
Люк, я твой эрзац: «Источник вечной молодости» — двойник «Индианы Джонса» от Гая Ричи фотографии
Люк, я твой эрзац: «Источник вечной молодости» — двойник «Индианы Джонса» от Гая Ричи фотографии
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