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«сНежный человек»: Должны смеяться йети и в мирном мире жить

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30 мая 2025
В российских кинотеатрах найден «сНежный человек» — чудесная семейная картина Олега Асадулина по сценарию Константина Трофимова о дружбе мальчика и йети. Мы посмотрели её в первый день проката и рассказываем, почему этот добрый и смешной фильм станет настоящим подарком ко Дню защиты детей.

«сНежный человек»: Должны смеяться йети и в мирном мире жить

Семья из Краснодарского края решает поздравить с юбилеем живущего отшельником в горах деда, который не очень-то рвется общаться с родственниками. «Ты нам нужен, а до тебя не дозвониться», — сетует папа (Степан Девонин), когда они добираются до сказочной избушки старика. «Дела у меня», — вспыхивает неприветливый Егор Михайлович (Владимир Стеклов). Пока взрослые спорят, мальчик Мирон (Сергей Стайкин) выходит во двор, чтобы съесть шоколадную конфету втихаря от мамы (Екатерина Шпица), которая считает, что сахар – причина всех болезней. Мирон – замкнутый ребенок, как и многие дети, имеющие проблемы со слухом: и друзей у него нет, и родители всё время ссорятся. И вот, заедая грусть сладким, он случайно обнаруживает в сарае белое чудовище. Дед Егор, понимая, что внуку нужны объяснения, быстренько спроваживает сына с невесткой, чтобы на выходных посвятить Мирона в свой невероятный секрет. Оказывается, не так давно он нашел в окрестных горах раненого в ногу йети и привел к себе подлечить.

Снежный человек (под шубой и гримом Михаил Блиндарь) – абсолютно безобидное, дружелюбное создание, а еще — чемпион по поеданию сладостей. Дед называет его Громозека и сгущеночным монстром, а еще — Мирон Еней: мальчик тут же чувствует в нем родственную душу. После отъезда родителей йети быстро доедает праздничный торт и опустошает сахарницу. Вообще, он на редкость смышленый: не говорит, но всё понимает, немного неуклюжий, но способный к обучению. Обладает чувством ритма, а вот рисует и играет в баскетбол неважно. Зато – невероятно добрый и даже немножечко волшебный в силу безмерного благодушия. Мирону и Егору Михайловичу предстоит выяснить, откуда пришел Еня, и отправить его домой, но это оказывается не так-то просто, ведь окрестные леса в поиске мохнатого великана прочесывает вооруженный отряд. Местному коммерсанту (Игорь Гарбузов) китайцы обещали сумму с девятью нулями за тушу йети. Именно он-то и подстрелил добряка, хотя, к счастью, рана была невелика.

«сНежный человек»: Должны смеяться йети и в мирном мире жить

История не выглядит сугубо сказочной, она прочно закреплена в реалиях сегодняшнего дня. Забавно, что скрываемому от посторонних глаз йети проще всего потеряться на улицах города: там он может сойти за аниматора в ростовом костюме, маскота спортивной команды и даже квадробера. В фильме много забавных ситуаций и шуток для разных возрастов. Стеклов уморителен в роли грубоватого некомпанейского деда, постепенно оттаивающего в компании снежного человека. Все лучшие шутки отданы сценаристом этому герою. «У частника с рук взял щенка, уверял, что лабрадор», — объясняет он попутчице, кивая на йети. Отличный образ у Степана Девонина, которому чертовски идут комичные роли, хотя его приятно видеть в любом амплуа. Запомнится, конечно, и Игорь Гарбузов, чей карикатурный злодей, безжалостный охотник на шкуру неубитого йети, оказывается едва ли не ключевым на фоне почти хичкоковской развязки.

О «сНежном человеке» хочется говорить только хорошие слова, потому что он сделан с большим уважением к зрителю. В фильме нет снисходительной назидательности, сюжетных невнятиц и скрытых политических посылов. Даже типичная для современного российского кино связь внука и деда тут не выглядит желанием продемонстрировать моральное превосходство старшего поколения. С одной стороны, перед нами классическая сказка о дружбе ребенка с монстром в духе «Там, где живут чудовища» и «Как приручить дракона», с другой – назревшая необходимость поговорить о человечности нас, взрослых, через историю о мифических существах, как в вышедшей месяц назад картине Ивана Соснина «Легенды наших предков». Еня имеет свойство исправлять человеческие недостатки: он приходит на помощь в трудных ситуациях, объединяет близких и дает возможность каждому герою обрести осознание счастья, внутреннюю нежность. Так и «сНежный человек» — кино, способное обнять, разбудить внутреннего ребенка, подарить счастье.

«сНежный человек» в кинотеатрах с 29 мая.

«сНежный человек»

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обсуждение >>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 19:57
нелепый снежный человек, еле передвигается, неуклюжий, обиженный или опущенный) увидел таким. читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 21:02
... его знали потому что типо видели в горах Колорадо, но это же эндемик гор)) я так помню по истории. читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   30.05.2025 - 21:01
Как то странно - Снежный человек а живёт среди лета, грубо говоря. Ему ж по идее должно быть плохо. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   30.05.2025 - 20:35
Немного страшный снежный человек. Маленькие детишкиик думаю не испугаются. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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«сНежный человек»: Должны смеяться йети и в мирном мире жить фотографии
«сНежный человек»: Должны смеяться йети и в мирном мире жить фотографии
«сНежный человек»: Должны смеяться йети и в мирном мире жить фотографии
«сНежный человек»: Должны смеяться йети и в мирном мире жить фотографии
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