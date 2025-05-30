«сНежный человек»: Должны смеяться йети и в мирном мире жить

В российских кинотеатрах найден «сНежный человек» — чудесная семейная картина Олега Асадулина по сценарию Константина Трофимова о дружбе мальчика и йети. Мы посмотрели её в первый день проката и рассказываем, почему этот добрый и смешной фильм станет настоящим подарком ко Дню защиты детей.
Семья из Краснодарского края решает поздравить с юбилеем живущего отшельником в горах деда, который не очень-то рвется общаться с родственниками. «Ты нам нужен, а до тебя не дозвониться
», — сетует папа (Степан Девонин
), когда они добираются до сказочной избушки старика. «Дела у меня
», — вспыхивает неприветливый Егор Михайлович (Владимир Стеклов
). Пока взрослые спорят, мальчик Мирон (Сергей Стайкин
) выходит во двор, чтобы съесть шоколадную конфету втихаря от мамы (Екатерина Шпица
), которая считает, что сахар – причина всех болезней. Мирон – замкнутый ребенок, как и многие дети, имеющие проблемы со слухом: и друзей у него нет, и родители всё время ссорятся. И вот, заедая грусть сладким, он случайно обнаруживает в сарае белое чудовище. Дед Егор, понимая, что внуку нужны объяснения, быстренько спроваживает сына с невесткой, чтобы на выходных посвятить Мирона в свой невероятный секрет. Оказывается, не так давно он нашел в окрестных горах раненого в ногу йети и привел к себе подлечить.
Снежный человек (под шубой и гримом Михаил Блиндарь
) – абсолютно безобидное, дружелюбное создание, а еще — чемпион по поеданию сладостей. Дед называет его Громозека и сгущеночным монстром, а еще — Мирон Еней: мальчик тут же чувствует в нем родственную душу. После отъезда родителей йети быстро доедает праздничный торт и опустошает сахарницу. Вообще, он на редкость смышленый: не говорит, но всё понимает, немного неуклюжий, но способный к обучению. Обладает чувством ритма, а вот рисует и играет в баскетбол неважно. Зато – невероятно добрый и даже немножечко волшебный в силу безмерного благодушия. Мирону и Егору Михайловичу предстоит выяснить, откуда пришел Еня, и отправить его домой, но это оказывается не так-то просто, ведь окрестные леса в поиске мохнатого великана прочесывает вооруженный отряд. Местному коммерсанту (Игорь Гарбузов
) китайцы обещали сумму с девятью нулями за тушу йети. Именно он-то и подстрелил добряка, хотя, к счастью, рана была невелика.
История не выглядит сугубо сказочной, она прочно закреплена в реалиях сегодняшнего дня. Забавно, что скрываемому от посторонних глаз йети проще всего потеряться на улицах города: там он может сойти за аниматора в ростовом костюме, маскота спортивной команды и даже квадробера. В фильме много забавных ситуаций и шуток для разных возрастов. Стеклов уморителен в роли грубоватого некомпанейского деда, постепенно оттаивающего в компании снежного человека. Все лучшие шутки отданы сценаристом этому герою. «У частника с рук взял щенка, уверял, что лабрадор», — объясняет он попутчице, кивая на йети. Отличный образ у Степана Девонина, которому чертовски идут комичные роли, хотя его приятно видеть в любом амплуа. Запомнится, конечно, и Игорь Гарбузов, чей карикатурный злодей, безжалостный охотник на шкуру неубитого йети, оказывается едва ли не ключевым на фоне почти хичкоковской развязки.
О «сНежном человеке» хочется говорить только хорошие слова, потому что он сделан с большим уважением к зрителю. В фильме нет снисходительной назидательности, сюжетных невнятиц и скрытых политических посылов. Даже типичная для современного российского кино связь внука и деда тут не выглядит желанием продемонстрировать моральное превосходство старшего поколения. С одной стороны, перед нами классическая сказка о дружбе ребенка с монстром в духе «Там, где живут чудовища
» и «Как приручить дракона
», с другой – назревшая необходимость поговорить о человечности нас, взрослых, через историю о мифических существах, как в вышедшей месяц назад картине Ивана Соснина
«Легенды наших предков
». Еня имеет свойство исправлять человеческие недостатки: он приходит на помощь в трудных ситуациях, объединяет близких и дает возможность каждому герою обрести осознание счастья, внутреннюю нежность. Так и «сНежный человек» — кино, способное обнять, разбудить внутреннего ребенка, подарить счастье.
«сНежный человек» в кинотеатрах с 29 мая.
«сНежный человек»
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