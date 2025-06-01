События 1993-го, пушкинский «Годунов» и фильм в фильме: 5 причин посмотреть «Самозванцев»

В российский прокат 5 июня выходит фильм «Самозванцы» – игровой полнометражный дебют выпускницы ВГИКа Марии Рейзен с Линдой Лапиньш в роли журналистки, которая избегает штурм Останкино 1993 года и погружается в недоснятый фильм своего учителя – по пушкинскому «Борису Годунову». Рассказываем, почему стоит посмотреть эту выразительную драму о сплетении временных контекстов и исторических аллюзий с судьбами конкретных людей.
Реальные события осени 1993 года
Лиза Корчакова (Лапиньш) только сняла репортаж о первом приезде Майкла Джексона в Москву, но это историческое событие померкло на фоне последующих, развернувшихся у телецентра «Останкино». Сама Лиза в эти дни, впрочем, работала над другим сюжетом – на даче в поселке Пахра предположительно покончил жизнь самоубийством «оскароносный» режиссер Борис Берков (Сергей Шакуров
), у которого Лиза училась во ВГИКе. В попытках разобраться в обстоятельствах его смерти она находит огромное количество кассет с фрагментами незавершенного фильма мастера – в последние месяцы он работал над экранизацией «Бориса Годунова» Пушкина, где сам сыграл главную роль. Так opus magnum некогда известного режиссера о Смутном времени становится неожиданно актуальным осенью 1993-го.
Идея фильма пришла главному редактору телеканала «Культура» Сергею Шумакову
во время ковидных ограничений, когда он разбирал со студентами своей мастерской во ВГИКе трагедию Пушкина. Сам Шумаков во время событий 1993-го находился в «Останкино», где тогда занимался кинопоказом и участвовал в работе частной телекомпании «Авторское телевидение» (АТВ), создававшей в том числе сюжеты для программы «Взгляд». Кстати, ведущий и корреспондент «Взгляда» и один из основателей телекомпании «ВИД» Александр Любимов
выступил одним из консультантов фильма «Самозванцы». Кроме того, в картине есть отчасти собирательный образ авторов «Взгляда» – это начальник Лизы Вадим, которого сыграл Егор Бероев
. Последний, кстати, учился в одном классе с продюсером и соавтором сценария ленты Георгием Лордкипанидзе
.
Дедушка Егора Бероева, писатель Леонид Почивалов, был одним из лидеров ассоциации писателей «Апрель» и в 1993 году привлек внука и его друзей к участию в кампании агитации на референдуме о доверии президенту («Да! Да! Нет! Да!»). На одной из конференций «Апреля» было объявлено о создании движения «Юный апрель», на самом деле состоявшего из трех школьников (помимо Лордкипанидзе и Бероева это был будущий главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский
). Первые дни октября 1993 года друзья провели вместе на улицах Москвы. Вечером 3 октября 1993 года у телецентра «Останкино» погиб отец их одноклассника, Сергей Чистяков.
Фильм в фильме
Несмотря на то, что «Самозванцы» – первая полнометражная работа Марии Рейзен, до этого снимавшей короткий метр и документальные проекты, ей удалось в одном фильме совместить по сути сразу три картины. Это история журналистки Лизы Корчаковой, развивающаяся на фоне исторических событий 1993 года, присутствующих здесь в виде объемной хроники, и фрагменты последней и так и не завершенной работы режиссера Бориса Беркова, которые просматривает Лиза в надежде отыскать там ответы и на вопросы о загадочной смерти «оскароносного» автора, и параллели с осенними днями 1993-го.
«Борис Годунов» Беркова – фильм экспериментальный. «В начале он хотел поставить историческую драму в духе сурового реализма. Потом вдруг решил, что фильм должен быть предельно современным и переодел всех бояр в модные костюмы. Но когда он посадил русских князей в турецкий хамам, я сказал – всё, Боря! Я ухожу! А незадолго до смерти он позвонил мне и сказал: «Миша, передай им, что каждого, кто попытается свести счеты с властью с помощью пушкинского "Бориса", поджидают свои кровавые мальчики
», – в интервью (без камер) говорит Лизе бывший оператор картины Михаил Аганов. Его сыграл Владимир Симонов
, однако прототипом этого героя стал Михаил Агранович
, снявший «Самозванцев». «Для нас было важно не только передать атмосферу Москвы осени 93-го, но сделать это достоверно. Насколько получилось — судить зрителю. Работа над этим фильмом стала для меня возвращением к содержательному кинематографу, по которому я давно скучаю. Часть фильма – это экранизация «Бориса Годунова», а снимать Пушкина – это и честь, и удовольствие
», – говорит Агранович.
Небанальная экранизация «Годунова» и воссоздание телевизионной «монтажной»
Наличие сразу нескольких пластов и эпох повествования «Самозванцев» продиктовало тщательную работу над атмосферой фильма, чтобы та, несмотря на единство тем, но не времени, все-таки выглядела на экране гармонично. Сцены из вымышленной экранизации «Годунова» решены в контексте модного сейчас осовременивания классики: собрание бояр проходит в парах того самого турецкого хамама, из-за которого случился разлад Беркова и Аганова, в сцене разговора с Шуйским Годунов больше напоминает Вито Корлеоне из «Крестного отца
», а объяснение между Мариной Мнишек (Уршула Магдалена Малка
) и Отрепьевым (Ильдар Гайнутдинов
) снято сквозь прозрачное стекло, прямо как во время встречи с заключенным. Оператор Михаил Агранович ловит отражения и создает магическое пространство не то смуты, не то альтернативной версии 90-х.
При этом сами 90-е, как признаются авторы, было воссоздавать сложнее. И это касается не только атмосферы телестудии 1993-го, но и монтажной, которую Лиза нашла на даче Беркова. «Мир, придуманный Сергеем Шумаковым и бережно построенный Марией Рейзен, Михаилом Аграновичем, Евгением Миттой
– это хрупкий, вневременной мир трудноуловимой красоты осенних дач, обветшалого архитектурного модернизма 60-х, фильмов на пленке «Свема» и вечеров за разговорами о Пушкина, Годунове, Рюриковичах. Во время съемок фильма мы шутили, что снимаем «последний советский фильм». В каждой шутке есть доля шутки», – говорит продюсер Георгий Лордкипанидзе. Особенно впечатляет финальная сцена картины, когда на одиннадцати маленьких экранах транслируются видео с Лениным, Лебединым озером, шапкой Мономаха, иконами и Гагариным.
Актеры разных поколений
Мозаичность и переплетение разных эпох в «Самозванцах» складывается не только за счет визуального ряда, но и за счет удивительного актерского состава, где даже в эпизодах задействованы исключительно большие артисты. Центральная героиня в исполнении внешне порой холодной, но тонко чувствующей Линды Лапиньш гармонично работает в кадре и с Егором Бероевым, который играет не только ее начальника, но и бывшего любовника, и с харизматичным артистом Владимиром Гуськовым
, чья фильмография насчитывает уже несколько десятков проектов, но поистине драматических ролей, на которые он безусловно способен, ему отчаянно не хватает. И в «Самозванцах» ему как раз удалось сыграть яркого, хотя и трагического героя.
В качестве следователя в первых эпизодах картины появляется Анна Михалкова
. Бориса Беркова, который сам же исполняет в своем фильме заглавную роль, играет Сергей Шакуров, тонко чувствующий гения и злодейство, властителя дум и самозванца. Сценаристом неоконченной картины и жителем Пахры, который поначалу не соглашается на разговор с Лизой, но затем сам находит ее, выступает Александр Адабашьян
, герою которого и принадлежит ключевое для фильма высказывание: «Почему в драме Пушкина есть только один совершенно положительный персонаж – юродивый, Николка? Потому что все остальные самозванцы, потому как считают, что власть – это единственное, что может изменить мир, а пока она не доступна, то можно изворачиваться, лгать, предавать
». И именно после этого до спокойной Пахры доходит новость о штурме «Останкино».
Актуальность затронутых тем
Герой Адабашьяна, идущий на контакт ближе к концу фильма, артикулирует не только ключевую тему картины, но и всегда вечную для отечественных широт идею: «Смута в России никогда не заканчивается и никогда не начинается. Это перманентное состояние сознания нашего народа
». Хотя «Самозванцы» лишены и нарочитого морализаторства, и радикально-однозначного подхода к историческим событиям – будь то Смута, или осень 1993 года.
«Сергей Леонидович Шумаков создал очень изящную драматургическую конструкцию — такое тройное зеркало. Мы смотрим из сегодняшнего дня на себя тридцатилетней давности, которые там, в 1993-м, через "Годунова" вглядываются вглубь веков, во времена Смуты. И вдруг в истории конца XVI-начале XVII мы, как в зеркале, узнаем себя сегодняшних», – отмечает продюсер Георгий Лордкипанидзе. «Самозванцы» при этом вовсе не художественно осмысленная хроника Смутного времени, и не расследование начала «лихих» 1990-х, это разговор о частных судьбах, не лишенных творчества, любви, предательств и неоправданных надежд, связанных в том числе с историческими событиями и вечной для России «эпохой перемен» или ее ожиданием.
«Самозванцы» в кинотеатрах с 5 июня.
«Самозванцы»
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