Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

События 1993-го, пушкинский «Годунов» и фильм в фильме: 5 причин посмотреть «Самозванцев»

Рецензии на фильмы >>
1 июня 2025
В российский прокат 5 июня выходит фильм «Самозванцы» – игровой полнометражный дебют выпускницы ВГИКа Марии Рейзен с Линдой Лапиньш в роли журналистки, которая избегает штурм Останкино 1993 года и погружается в недоснятый фильм своего учителя – по пушкинскому «Борису Годунову». Рассказываем, почему стоит посмотреть эту выразительную драму о сплетении временных контекстов и исторических аллюзий с судьбами конкретных людей.

События 1993-го, пушкинский «Годунов» и фильм в фильме: 5 причин посмотреть «Самозванцев»

Реальные события осени 1993 года


Лиза Корчакова (Лапиньш) только сняла репортаж о первом приезде Майкла Джексона в Москву, но это историческое событие померкло на фоне последующих, развернувшихся у телецентра «Останкино». Сама Лиза в эти дни, впрочем, работала над другим сюжетом – на даче в поселке Пахра предположительно покончил жизнь самоубийством «оскароносный» режиссер Борис Берков (Сергей Шакуров), у которого Лиза училась во ВГИКе. В попытках разобраться в обстоятельствах его смерти она находит огромное количество кассет с фрагментами незавершенного фильма мастера – в последние месяцы он работал над экранизацией «Бориса Годунова» Пушкина, где сам сыграл главную роль. Так opus magnum некогда известного режиссера о Смутном времени становится неожиданно актуальным осенью 1993-го.

Идея фильма пришла главному редактору телеканала «Культура» Сергею Шумакову во время ковидных ограничений, когда он разбирал со студентами своей мастерской во ВГИКе трагедию Пушкина. Сам Шумаков во время событий 1993-го находился в «Останкино», где тогда занимался кинопоказом и участвовал в работе частной телекомпании «Авторское телевидение» (АТВ), создававшей в том числе сюжеты для программы «Взгляд». Кстати, ведущий и корреспондент «Взгляда» и один из основателей телекомпании «ВИД» Александр Любимов выступил одним из консультантов фильма «Самозванцы». Кроме того, в картине есть отчасти собирательный образ авторов «Взгляда» – это начальник Лизы Вадим, которого сыграл Егор Бероев. Последний, кстати, учился в одном классе с продюсером и соавтором сценария ленты Георгием Лордкипанидзе.

События 1993-го, пушкинский «Годунов» и фильм в фильме: 5 причин посмотреть «Самозванцев»

Дедушка Егора Бероева, писатель Леонид Почивалов, был одним из лидеров ассоциации писателей «Апрель» и в 1993 году привлек внука и его друзей к участию в кампании агитации на референдуме о доверии президенту («Да! Да! Нет! Да!»). На одной из конференций «Апреля» было объявлено о создании движения «Юный апрель», на самом деле состоявшего из трех школьников (помимо Лордкипанидзе и Бероева это был будущий главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский). Первые дни октября 1993 года друзья провели вместе на улицах Москвы. Вечером 3 октября 1993 года у телецентра «Останкино» погиб отец их одноклассника, Сергей Чистяков.


Фильм в фильме


Несмотря на то, что «Самозванцы» – первая полнометражная работа Марии Рейзен, до этого снимавшей короткий метр и документальные проекты, ей удалось в одном фильме совместить по сути сразу три картины. Это история журналистки Лизы Корчаковой, развивающаяся на фоне исторических событий 1993 года, присутствующих здесь в виде объемной хроники, и фрагменты последней и так и не завершенной работы режиссера Бориса Беркова, которые просматривает Лиза в надежде отыскать там ответы и на вопросы о загадочной смерти «оскароносного» автора, и параллели с осенними днями 1993-го.

События 1993-го, пушкинский «Годунов» и фильм в фильме: 5 причин посмотреть «Самозванцев»

«Борис Годунов» Беркова – фильм экспериментальный. «В начале он хотел поставить историческую драму в духе сурового реализма. Потом вдруг решил, что фильм должен быть предельно современным и переодел всех бояр в модные костюмы. Но когда он посадил русских князей в турецкий хамам, я сказал – всё, Боря! Я ухожу! А незадолго до смерти он позвонил мне и сказал: «Миша, передай им, что каждого, кто попытается свести счеты с властью с помощью пушкинского "Бориса", поджидают свои кровавые мальчики», – в интервью (без камер) говорит Лизе бывший оператор картины Михаил Аганов. Его сыграл Владимир Симонов, однако прототипом этого героя стал Михаил Агранович, снявший «Самозванцев». «Для нас было важно не только передать атмосферу Москвы осени 93-го, но сделать это достоверно. Насколько получилось — судить зрителю. Работа над этим фильмом стала для меня возвращением к содержательному кинематографу, по которому я давно скучаю. Часть фильма – это экранизация «Бориса Годунова», а снимать Пушкина – это и честь, и удовольствие», – говорит Агранович.


Небанальная экранизация «Годунова» и воссоздание телевизионной «монтажной»


Наличие сразу нескольких пластов и эпох повествования «Самозванцев» продиктовало тщательную работу над атмосферой фильма, чтобы та, несмотря на единство тем, но не времени, все-таки выглядела на экране гармонично. Сцены из вымышленной экранизации «Годунова» решены в контексте модного сейчас осовременивания классики: собрание бояр проходит в парах того самого турецкого хамама, из-за которого случился разлад Беркова и Аганова, в сцене разговора с Шуйским Годунов больше напоминает Вито Корлеоне из «Крестного отца», а объяснение между Мариной Мнишек (Уршула Магдалена Малка) и Отрепьевым (Ильдар Гайнутдинов) снято сквозь прозрачное стекло, прямо как во время встречи с заключенным. Оператор Михаил Агранович ловит отражения и создает магическое пространство не то смуты, не то альтернативной версии 90-х.

События 1993-го, пушкинский «Годунов» и фильм в фильме: 5 причин посмотреть «Самозванцев»

При этом сами 90-е, как признаются авторы, было воссоздавать сложнее. И это касается не только атмосферы телестудии 1993-го, но и монтажной, которую Лиза нашла на даче Беркова. «Мир, придуманный Сергеем Шумаковым и бережно построенный Марией Рейзен, Михаилом Аграновичем, Евгением Миттой – это хрупкий, вневременной мир трудноуловимой красоты осенних дач, обветшалого архитектурного модернизма 60-х, фильмов на пленке «Свема» и вечеров за разговорами о Пушкина, Годунове, Рюриковичах. Во время съемок фильма мы шутили, что снимаем «последний советский фильм». В каждой шутке есть доля шутки», – говорит продюсер Георгий Лордкипанидзе. Особенно впечатляет финальная сцена картины, когда на одиннадцати маленьких экранах транслируются видео с Лениным, Лебединым озером, шапкой Мономаха, иконами и Гагариным.


Актеры разных поколений


Мозаичность и переплетение разных эпох в «Самозванцах» складывается не только за счет визуального ряда, но и за счет удивительного актерского состава, где даже в эпизодах задействованы исключительно большие артисты. Центральная героиня в исполнении внешне порой холодной, но тонко чувствующей Линды Лапиньш гармонично работает в кадре и с Егором Бероевым, который играет не только ее начальника, но и бывшего любовника, и с харизматичным артистом Владимиром Гуськовым, чья фильмография насчитывает уже несколько десятков проектов, но поистине драматических ролей, на которые он безусловно способен, ему отчаянно не хватает. И в «Самозванцах» ему как раз удалось сыграть яркого, хотя и трагического героя.

События 1993-го, пушкинский «Годунов» и фильм в фильме: 5 причин посмотреть «Самозванцев»

В качестве следователя в первых эпизодах картины появляется Анна Михалкова. Бориса Беркова, который сам же исполняет в своем фильме заглавную роль, играет Сергей Шакуров, тонко чувствующий гения и злодейство, властителя дум и самозванца. Сценаристом неоконченной картины и жителем Пахры, который поначалу не соглашается на разговор с Лизой, но затем сам находит ее, выступает Александр Адабашьян, герою которого и принадлежит ключевое для фильма высказывание: «Почему в драме Пушкина есть только один совершенно положительный персонаж – юродивый, Николка? Потому что все остальные самозванцы, потому как считают, что власть – это единственное, что может изменить мир, а пока она не доступна, то можно изворачиваться, лгать, предавать». И именно после этого до спокойной Пахры доходит новость о штурме «Останкино».


Актуальность затронутых тем


Герой Адабашьяна, идущий на контакт ближе к концу фильма, артикулирует не только ключевую тему картины, но и всегда вечную для отечественных широт идею: «Смута в России никогда не заканчивается и никогда не начинается. Это перманентное состояние сознания нашего народа». Хотя «Самозванцы» лишены и нарочитого морализаторства, и радикально-однозначного подхода к историческим событиям – будь то Смута, или осень 1993 года.

«Сергей Леонидович Шумаков создал очень изящную драматургическую конструкцию — такое тройное зеркало. Мы смотрим из сегодняшнего дня на себя тридцатилетней давности, которые там, в 1993-м, через "Годунова" вглядываются вглубь веков, во времена Смуты. И вдруг в истории конца XVI-начале XVII мы, как в зеркале, узнаем себя сегодняшних», – отмечает продюсер Георгий Лордкипанидзе. «Самозванцы» при этом вовсе не художественно осмысленная хроника Смутного времени, и не расследование начала «лихих» 1990-х, это разговор о частных судьбах, не лишенных творчества, любви, предательств и неоправданных надежд, связанных в том числе с историческими событиями и вечной для России «эпохой перемен» или ее ожиданием.

«Самозванцы» в кинотеатрах с 5 июня.

«Самозванцы»

версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 20:57
Сейчас крайне мало хорошего кино, в любом случае посмотрим. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Борис Борису рознь: «Самозванцы» — витиеватая драма о судьбах Родины
Мария Рейзен: «Если нечего сказать, надо молчать»
«Балерина» с Аной де Армас, якутский «Белый пароход» и еще 12 фильмов июня
Дети шпионов, «Одни из нас» и Никита Кологривый: главные трейлеры за неделю
«Борис Годунов» и октябрь 93-го: вышел трейлер «Самозванцев» с Линдой Лапиньш, Сергеем Шакуровым и Анной Михалковой
«Самозванцы», «Зомби-вампиры из космоса», «Нечто из унитаза»: Самое интересное кино ММКФ-2025
Линда Лапиньш, Сергей Шакуров, Александр Адабашьян и Анна Михалкова станут «Самозванцами»
Фильмы Ивана Соснина, Андрея Зайцева и Антона Маслова вошли в конкурсную программу 47-го ММКФ
персоны
Михаил АграновичАлександр АдабашьянЕгор БероевИльдар ГайнутдиновВладимир Гуськов (II)Алексей ДубровскийЛинда ЛапиньшГеоргий ЛордкипанидзеАлександр ЛюбимовУршула МалкаЕвгений МиттаАнна МихалковаМария РейзенВладимир СимоновСергей ШакуровСергей Шумаков
фильмы
Самозванцы

фотографии >>
События 1993-го, пушкинский «Годунов» и фильм в фильме: 5 причин посмотреть «Самозванцев» фотографии
События 1993-го, пушкинский «Годунов» и фильм в фильме: 5 причин посмотреть «Самозванцев» фотографии
События 1993-го, пушкинский «Годунов» и фильм в фильме: 5 причин посмотреть «Самозванцев» фотографии
События 1993-го, пушкинский «Годунов» и фильм в фильме: 5 причин посмотреть «Самозванцев» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Евгений Дога
3 июня ушел из жизни композитор Евгений Дога.

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Олег Билик
Ольга Долинина
Роман Евдокимов
Евгений Косырев
Феруза Рузиева
Ольга Сухарева
Павел Фартуков
Анджелина Джоли
Густав Линд
Шон Пертви
Тео Росси
Изабелла Скорупко
Сагамор Стевенен
Ноа Уайл
все родившиеся 4 июня >>

Афиша кино >>

Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
Самозванцы
детектив, драма, триллер
Россия, 2024
Гадкая сестра
комедия, фильм ужасов
Норвегия, Дания, Польша, Румыния, Швеция, 2025
Джамбо и маленькое привидение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Индонезия, 2025
Жизнь Чака
драма, научная фантастика, фэнтези, экранизация
США, 2024
Заклятие. Демон внутри
фильм ужасов
Мексика, 2024
Копы в законе
драма, криминальный фильм
Индия, США, 2025
Моя мама - волшебница
биография, драма
Франция, Канада, 2025
Сны о ней
драма, мелодрама, научная фантастика
Бельгия, Испания, США, Финляндия, Франция, 2024
Балерина
боевик, триллер
США, 2025
Поле чудес
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Сорвать банк 2: Высокие ставки
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен