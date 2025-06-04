Папина точка: «Финикийская схема» — душевная пошаговая стратегия Уэса Андерсона

что почитать?

Выпустить фильм планируют в 2026 году

За новые приключения Петрова и Васечкина возьмется режиссер Петр Тодоровский

Режиссер полнометражного дебюта «Самозванцы» — о 90-х, Пушкине и достоверности в кино

Мария Рейзен: «Если нечего сказать, надо молчать»

Света Светикова стала мамой в третий раз

«Балерина» с Аной де Армас, якутский «Белый пароход» и еще 12 фильмов июня

Свадьба прошла на старинной вилле в Ялте

«У моего сына тяжелый характер»: Мама Филиппа Бегака прокомментировала его брак с Настей Ивлеевой

«Монах и бес»: Ездил чёрт в Ростов, да напугался крестов

Спутник телезрителя

«Мажор. Фильм»: Есть ли жизнь после финала

В ночь с 3 на 4 июня, 02:20, ТНТ