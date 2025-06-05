Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Я и сам всё это видел: «Сны о ней» — сияние чистого разума в Мадриде

Рецензии на фильмы >>
5 июня 2025
Российские кинотеатры начинают показывать «Сны о ней» — фантастическую (мело)драму Начо Вигалондо, чей короткий метр «7:35 утра» 20 лет назад номинировался на «Оскар». С тех пор он поработал над сериалами «Наш флаг означает смерть» и «Навстречу тьме», а внимание киноманов привлек нестандартными жанровыми фильмами «Временная петля» и «Моя девушка — монстр». Чем испанец удивляет в этот раз, рассказывает Алексей Филиппов.

Я и сам всё это видел: «Сны о ней» — сияние чистого разума в Мадриде

Испанец Начо Вигалондо обратил на себя внимание киноманов во второй половине нулевых: в полнометражном дебюте «Временная петля» он знатно обновил формулу условного «Дня сурка». Десять лет спустя, поработав над хоррор-альманахами (например, «Азбука смерти»), режиссер провернул аналогичный трюк в циклопической мелодраме «Моя девушка — монстр». Там душевная фрустрация героини Энн Хэтуэй находила выход в образе кайдзю, крушащего Сеул, стоило молодой женщине забрести на детскую площадку в Нью-Джерси. Теперь, снова почти декаду спустя, которую Вигалондон посвятил сериалам (в том числе «Наш флаг означает смерть»), он снял новый фильм — о снах, утрате и ловушках сознания.

Читать Страшная сила: рецензия на фильм «Моя девушка — монстр»
Мадрид, кажется, 2023 год. Улочки испанской столицы помогли встретиться двум одиночествам: британскому диджею Николасу (Генри Голдинг из «Джентльменов») и итальянке-иллюстраторке Даниэле (Беатриче Гранно из второго сезона «Белого лотоса»). Страстный роман оказывается скоротечным и обрывается летальным ДТП. Потеряв любовь, Николас уйдет в себя и предпочтет оставаться в фантазиях, даже когда ему выпишут экспериментальные пилюли для осознанных сновидений. Цель лечения — проживание утраты, но техно-жокей примется строить мир грез, где они с Даниэлой вместе — навсегда.

Я и сам всё это видел: «Сны о ней» — сияние чистого разума в Мадриде

Онейрический сюжет Вигалондо мгновенно вызывает ассоциации с «Вечным сиянием чистого разума» и «Наукой сна» Мишеля Гондри или «Началом» Кристофера Нолана — яркими образчиками болезненных грез на заре XXI века. Сюда же можно отнести «Солярис» Станислава Лема, который под надзором Джеймса Кэмерона также в нулевые экранизировал Стивен Содерберг. Впрочем, подход испанца более созвучен времени: психотерапия, медикаментозное лечение, стремление к осознанности даже в сновидениях. Есть даже интерфейс, напоминающий механики видеоигр: диджей может тормозить целые толпы, менять день на ночь и стирать Даниэле память, чтобы избавить от грустных эмоций или саботировать встречу с подругой Терезой (Аура Гарридо).

Читать Снимите деда немедленно: рецензия на необычный испанский хоррор «Вопль»
Поначалу двоемирие четко разделено: выцветшая повседневность заперта в кадре 4:3 с артефактами съемки на ручную камеру, сказочная дрема отличается глубокими цветами и соотношением сторон 16:9. «Там» всё питается от воспоминаний и желаний Николаса, который ожидаемо увлекается могуществом: в какой-то момент скорбец превращает ожившую проекцию Даниэлы в пленницу симулятора жизни. Правда, даже эта контролируемая фантазия обладает минимумом свободы воли: мужчина видит улицы, которых не посещал в реальности, а возлюбленная, наделенная обрывками личности, начинает искать себя.

Я и сам всё это видел: «Сны о ней» — сияние чистого разума в Мадриде

Во многом ключами к фильму служат картины героини — вроде той, где изображена пара, сидящая друг напротив друга: на полотне видны только стулья и ноги, а тени падают в противоположных направлениях. Аналогично будто бы отталкиваются жизненные импульсы Николаса и Даниэлы, которых в Мадрид привели смутные карьерные перспективы. Диджей обречен на вечное возвращение самой природой техно, а иллюстраторка по крупицам ищет себя в окружающем мире (во всяком случае, такой он её видит/помнит). Символично, что её любимый художник — Джеймс Джин, семикратный обладатель премии Уилла Айснера. Шесть — за обложки к комиксу «Сказки» (Fables), где фольклорные существа, вроде Пиноккио, Волка и Красной шапочки, оказывались в современной Америке, сбегая от войны с загадочным Врагом в стране фантазии.

Смотреть онлайн Фильмы и сериалы Начо Вигалондо
Взаимопроникновения миров случается и у Вигалондо. В реальности Николаса начинают преследовать сгустки небытия — во снах они помечают «непрогрузившиеся» предметы и улицы, которых мужчина раньше не видел. Явь оборачивается живописными полотнами в духе Рене Магритта (особенно эффектны небоскребы пустоты), а люди начинают светиться как потускневшие гирлянды, словно навсегда застывая на дискотеке тоски. Так «Сны о ней» — в оригинале «Даниэла навсегда» (Daniela Forever) — формируют целую палитру отношений человека с искусством и памятью, где к горю примешивается нарциссизм, люди обретают бессмертие в фантазии и искусстве, но там же — остаются лишь их тени и образы. На это же указывает другая картина Даниэлы — с женской головой, утопающей в густой синеве. На лицо падает полоска света, будто проникающая из дверной щели. Красивый образ познания — себя, других, мира — и страха что-то потерять. Как вымышленное, так и настоящее.

«Сны о ней» в кинотеатрах с 5 июня.

«Сны о ней»

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Джентльмены» предпочитают...
Великий комбинатор: как менялся Стивен Содерберг — тысячеликий герой американского независимого
Мама миа, дольче вита и коза ностра: Богачи отдыхают на Сицилии во втором сезоне «Белого лотоса»
Разблокировано воспоминание: «Доктор Брейн» — мозголомный триллер режиссера «Я видел дьявола»
«Начало»: Полеты во сне и наяву
Поиск по меткам
Алексей ФилипповИспанское кино
персоны
Начо ВигалондоАура ГарридоГенри ГолдингМишель ГондриДжеймс КэмеронСтанислав ЛемКристофер НоланСтивен СодербергЭнн Хэтэуэй
фильмы
Азбука смертиБелый лотосВечное сияние чистого разумаВременная петляДень суркаДжентльменыМоя девушка - монстрНавстречу тьмеНаука снаНачалоНаш флаг означает смертьСны о нейСолярис

фотографии >>
Я и сам всё это видел: «Сны о ней» — сияние чистого разума в Мадриде фотографии
Я и сам всё это видел: «Сны о ней» — сияние чистого разума в Мадриде фотографии
Я и сам всё это видел: «Сны о ней» — сияние чистого разума в Мадриде фотографии
Я и сам всё это видел: «Сны о ней» — сияние чистого разума в Мадриде фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Константин Шелестун
4 июня ушёл из жизни актёр Константин Шелестун.
Валерий Панов
4 июня ушёл из жизни артист балета Валерий Панов.
Евгений Дога
3 июня ушел из жизни композитор Евгений Дога.

День рождения >>

Александр Берда
Марта Голубева
Алексей Дайнеко
Александр Дзюба
Дмитрий Дорохов
Кахи Кавсадзе
Анатолий Кот
Даниил Певцов
Евгений Сангаджиев
Уильям Бойд
Барбара Брыльска
Велимир 'Бата' Живоинович
Аманда Крю
Софи Лоу
Стефания Сандрелли
Марк Уолберг
все родившиеся 5 июня >>

Афиша кино >>

Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
Самозванцы
детектив, драма, триллер
Россия, 2024
Гадкая сестра
комедия, фильм ужасов
Норвегия, Дания, Польша, Румыния, Швеция, 2025
Джамбо и маленькое привидение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Индонезия, 2025
Жизнь Чака
драма, научная фантастика, фэнтези, экранизация
США, 2024
Заклятие. Демон внутри
фильм ужасов
Мексика, 2024
Копы в законе
драма, криминальный фильм
Индия, США, 2025
Моя мама - волшебница
биография, драма
Франция, Канада, 2025
Сны о ней
драма, мелодрама, научная фантастика
Бельгия, Испания, США, Финляндия, Франция, 2024
Балерина
боевик, триллер
США, 2025
Поле чудес
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Сорвать банк 2: Высокие ставки
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram