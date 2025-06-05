Я и сам всё это видел: «Сны о ней» — сияние чистого разума в Мадриде

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Интервью Мария Рейзен: «Если нечего сказать, надо молчать» Режиссер полнометражного дебюта «Самозванцы» — о 90-х, Пушкине и достоверности в кино

Рецензии на фильмы Борис Борису рознь: «Самозванцы» — витиеватая драма о судьбах Родины Дебютный фильм Марии Рейзен о 90-х

Лайфстайл «Никому не нужно, чтобы мы дружили»: Николай Цискаридзе об отношениях со Светланой Захаровой Артист прокомментировал слова коллеги о том, что он «плохой партнёр»

Лайфстайл «Ответственность вызвала во мне отторжение»: Николай Цискаридзе об отказе от семьи Артист объяснил, почему у него нет детей, собак и жён