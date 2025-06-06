«Пункт назначения: Узы крови»: Бревно в глазу

В год своего 25-летия и спустя почти без малого 15 лет после выхода предыдущей части на экраны, надо признать, неожиданно вернулась культовая для поколения миллениалов кино-серия «Пункт назначения». Запущенная одновременно с отсчетом нового тысячелетия, она за пять вышедших с относительно небольшими промежутками фильмов сумела оставить отпечаток – в виде бревна – в сознании множества выросших на ней подростков во всем мире. Так что у продолжения заранее был весьма мощный зрительский потенциал, построенный как минимум на ностальгических чувствах. И авторы свежего «Пункта» под заголовком «Узы крови» оправдали ожидания, подарив давно выросшим, но все еще преданным фанатам новую порцию полных зловещей иронии историй про людей, играющих в прятки с самой смертью.
На протяжении пары месяцев студентка колледжа Стефани (Кейтлин Санта Хуана
) видит один и тот же сон, отравляющий ей жизнь. В нем некая девушка Айрис (Брэк Бэссинджер
) из 60-х отправляется на свидание со своим женихом (Макс Ллойд-Джонс
) в высотный ресторан Skyview – со стеклянным полом и держащийся на изящной, но не такой уж толстой «ножке»-столбе. Вечер оканчивается обрушением здания и жуткой гибелью всех гостей. Примечательно, что имя Айрис носила и бабушка Стефани, которую она никогда не видела – но вряд ли такие совпадения возможны, так что героиня отправляется домой, чтобы разобраться в происходящем. Оказывается, что во сне она и впрямь видела свою родственницу, которая давным-давно бросила всю семью и добровольно заточила себя в уединенной и укрепленной избушке – дабы избежать смерти, которая ходит за ней по пятам с самой юности.
Тот случай с рестораном имел место быть, правда тогда Айрис удалось спасти всех. Но смерть, как оказалось (и как известно из всех предыдущих «Пунктов назначения») не любит, когда вмешиваются в ее планы, так что за прошедшие годы планомерно избавилась не только ото всех, кто должен был погибнуть в Skyview, но и от их потомков. В живых осталась лишь бабушка Стефани и, соответственно, двое ее детей и несколько внуков. И теперь им предстоит как-то выжить, ведь Айрис, чтобы доказать внучке свою правоту, выходит из укрытия – и тут же погибает, на глазах у Стефани и самым нелепейшим образом.
Режиссерами новой части «Пункта назначения» стали Зак Липовски
и Адам Б. Стейн, которых можно похвалить, как и команду сценаристов, в первую очередь за бережное отношение к наследию «Пункта назначения» и за следование всем принципам франшизы, построенной на чернейшем, но все же юморе. Смерть в качестве главной героини и главного антагониста иронична, так что ее жертвы отправляются в мир иной всегда не банальными способами – и «Узы крови» не стали исключением. К странным фобиям из детства – от боязни аттракционов до абсурдного страха, что в голову прилетит дерево, – прибавятся еще пара-тройка новых. Как насчет того, чтобы подальше держаться от мусоровоза, газонокосилки или аппарата МРТ?
При этом, по традиции «Пункта назначения», авторы путают зрителя, крутят ложные смертельные финты, а еще разбрасывают «пасхалки» для фанатов – одной из них можно считать даже эпизодическую роль Тони Тодда
, одну из последних в карьере умершего в прошлом году актера, прославившегося фильмами ужасов, в том числе не менее знаковой франшизой «Кэндимен
». Не переходя тонкую грань безумия, но и не отказываясь от абсурдности и комичности, заложенных в изначальной концепции – все должно быть не совсем адекватно, но при этом все-таки реально. По сути, никакой мистики, только бесконечная бытовая опасность – все, что угодно, может убить, если человек попадает в список на выбывание. И обмануть «женщину с косой» почти невозможно.
Таким образом, «Пункт назначения: Узы крови» — приятное исключение из негласного правила о том, что сиквелы, особенно в количестве больше трех, убивают любую качественную оригинальную идею. Данная серия, так сказать, настоявшись, триумфально вернулась на экраны – может быть, с последним вздохом, но зато все еще на пике формы.
«Пункт назначения: Кровные узы». Трейлер на английском языке
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