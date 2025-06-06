Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Освобождение»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Жизнь Чака»: Есть только миг

Рецензии на фильмы >>
6 июня 2025
В российский прокат вышла «Жизнь Чака» — одноименный рассказ Стивена Кинга перенес на экран режиссер Майк Флэнаган, для широкого зрителя прославившийся сериалом «Призраки дома на холме», а так уже давно снимающий проекты по Кингу (в его фильмографии, помимо «Жизни Чака» – «Игра Джералда», «Доктор Сон», а вскоре должен выйти сериал «Кэрри»). С литературным материалом – вроде бы максимально кинематографичным, но, как показывает многолетняя практика, не таким уж поддающимся киноязыку – Флэнаган работает бережно, чутко и в собственном стиле, который идеально рифмуется с кинговским. И новый фильм не стал исключением – пронзительная философская история с минимальной долей мистики подчинилась режиссеру не хуже хорроров.

«Жизнь Чака»: Есть только миг

Линейно-нелинейное повествование, как книги, так и фильма, начинается с третьего акта, с апокалипсиса – Америка внезапно большими частями уходит под воду, интернет пропадает, за ним и остальная связь, люди бегут от наводнений и попадают в пожары, одни катастрофы сменяются другими. В неназванном городе жители с тревогой наблюдают, как за считанные недели рушится привычный мир – и обреченно принимают неизбежное. Среди них школьный учитель Марти (Чевитель Эджиофор), его бывшая жена – медсестра Фелисия (Карен Гиллан), которые, ощущая приближение конца света, сближаются друг с другом. Оба при этом, как и прочие горожане, с удивлением наблюдают, как улицы заполняются странными рекламными баннерами и граффити, на которых изображен неизвестный мужчина (Том Хиддлстон) за письменным столом и надписи «Чарльз Кранц. 39 прекрасных лет! Спасибо, Чак!».

В последующих главах станет понятно, кто такой Чак – бухгалтер и танцор, сирота и счастливый семьянин, обычный человек и целая вселенная. В чьем сознании, как и в сознании любого, умещается бесконечное количество мест, людей, событий, реальных и нафантазированных, случившихся и оставшихся мечтами. Сам не понимая до конца, почему, однажды он начнет танцевать посреди улицы, подхватив под руку незнакомую девушку (Анналиса Бассо) и следуя ритму, который будет отбивать на барабанах уличная музыкантша (Сайда Аррика Экулона) – и этот эпизод изменит каждую жизнь, в которой всегда есть место и чуду, и суровой, неумолимой обыденности, вроде внезапной болезни, настигающей в самом расцвете.

«Жизнь Чака»: Есть только миг

Чувство потери знакомо Чаку с детства, и о своем уходе он тоже узнает задолго до того, как столкнется с его приближением – тут в дело вступает мистическая часть истории, некоторые персонажи которой получают пророческие видения. Но, как ни странно, такое смешение жанров не вызывает отторжения. Оно свойственно и литературе Кинга, и кинематографу Флэнагана – оба чувствуют и умеют описать языком, которым владеют, тонкую грань между мирами, нечто неосязаемое, зыбкое. Вот он — истинный магический реализм, наполненный красивейшими метафорами.

Он пронизывает все повествование, но едва заметно – даже апокалипсис сегодня выглядит чем-то вполне понятным и даже предсказуемым, так что и не догадаешься поначалу, что за игры разума. Все герои фильма – например, 17-летнего Чака играет Джейкоб Тремблей, а его дедушку Марк Хэмилл – в сознании главного действующего лица наделены разными ролями, и в некоторых ипостасях они становятся не более чем плодом его угасающего сознания. Живут внутри, а потому конец Чака означает и конец этих полуреальных, полувымышленных персонажей. Не просто красивая, а жизнеутверждающая метафора – а ведь рождается она из рассказа о смерти. Впрочем, без тьмы нет света, без смерти не было бы жизни, точнее она не имела бы ценности – все конечно, и в этом смысл. Как и в том, чтобы не знать, когда наступит финал, а если знаешь, продолжать жить как ни в чем не бывало.

«Жизнь Чака»: Есть только миг

Чак, так и не ставший тем, кем мечтал, заглянувший в будущее, переживший слишком много потерь, в итоге не сожалеет ни о чем, одинаково наслаждаясь и конференцией бухгалтеров, и танцами на улице. Один из прекраснейших образов – история вселенной, перенесенная на обычный календарь, где большой взрыв случается 1 января, конец вселенной – 31 декабря, а все существование человечества умещается в последние даже не минуты, а секунды перед «новым годом». Но разве это сколько-нибудь уменьшает значимость каждой отдельно взятой жизни, единственной и неповторимой. Так что спасибо, Чак, ты, как и все мы, лишь человек, но для кого-то, обязательно, – весь мир.

«Жизнь Чака» в кинотеатрах с 5 июня.

«Жизнь Чака»

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   6.06.2025 - 20:21
Прикольный фильм.Без долгих размышлений помечен, еще в прошлом году. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Балерина» с Аной де Армас, якутский «Белый пароход» и еще 12 фильмов июня
Груня, династия Романовых и игра на миллион: главные трейлеры за неделю
Стивен Кинг, горячая тёща и карты Таро: главные трейлеры за неделю
Майк Флэнеган поработает над сериалом по роману Стивена Кинга «Кэрри»
Экранизация Стивена Кинга «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном победила на кинофестивале в Торонто
Поиск по меткам
Наталия Григорьева
персоны
Аннализ БассоКарен ГилланСтивен КингДжейкоб ТрамблеМайк ФлэнеганТом ХиддлстонМарк ХэмиллЧиветел ЭджиофорСайда Аррика Экулона
фильмы
Доктор СонЖизнь ЧакаИгра ДжеральдаПризраки дома на холме

фотографии >>
«Жизнь Чака»: Есть только миг фотографии
«Жизнь Чака»: Есть только миг фотографии
«Жизнь Чака»: Есть только миг фотографии
«Жизнь Чака»: Есть только миг фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Освобождение»

Скорбим

Константин Шелестун
4 июня ушёл из жизни актёр Константин Шелестун.
Валерий Панов
4 июня ушёл из жизни артист балета Валерий Панов.
Евгений Дога
3 июня ушел из жизни композитор Евгений Дога.

День рождения >>

Александр Арбат
Елена Аржаник
Татьяна Пельтцер
Юлия Полынская
Владимир Седов
Владимир Стержаков
Александр Стриженов
Владимир Сычёв
Лилия Толмачёва
Джейсон Айзекс
Сандра Бернхард
Роман Вильхельми
Гэри Грэм
Пол Джаматти
Роберт Инглунд
Элли Кендрик
все родившиеся 6 июня >>

Афиша кино >>

Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
Самозванцы
детектив, драма, триллер
Россия, 2024
Гадкая сестра
комедия, фильм ужасов
Норвегия, Дания, Польша, Румыния, Швеция, 2025
Джамбо и маленькое привидение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Индонезия, 2025
Жизнь Чака
драма, научная фантастика, фэнтези, экранизация
США, 2024
Заклятие. Демон внутри
фильм ужасов
Мексика, 2024
Копы в законе
драма, криминальный фильм
Индия, США, 2025
Моя мама - волшебница
биография, драма
Франция, Канада, 2025
Сны о ней
драма, мелодрама, научная фантастика
Бельгия, Испания, США, Финляндия, Франция, 2024
Балерина
боевик, триллер
США, 2025
Поле чудес
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Сорвать банк 2: Высокие ставки
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?