Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Бал Кроненберга: «Гадкая сестра» — скандинавское прочтение «Золушки» без купюр

Рецензии на фильмы >>
7 июня 2025
В российских кинотеатрах можно встретить «Гадкую сестру» — дебют норвежской постановщицы Эмили Блихфельдт, показанный на Sundance, Берлинале и ММКФ. История Золушки рассказана от лица третировавшей её в сказке родственницы, которая теперь вызывает сочувствие и эмпатию. Сам фильм при этом нарядный и вызывающий — как и положено фантазии пополам с фольклорным сюжетом. Подробнее читайте в рецензии Алексея Филиппов.

Бал Кроненберга: «Гадкая сестра» — скандинавское прочтение «Золушки» без купюр

Кинематограф практически сразу обратился за вдохновением к сказочным мотивам — и многие фантазии еще глубже укоренились в массовой культуре, хотя их нередко подвергают переосмыслению. Сегодня, кажется, очень фольклорные дела переживают очередной всплеск интереса: пока студия Disney выпускает игровые ремейки классических мультфильмов, в России через обновление славянской и советской выдумки пытаются искать общий язык с современностью. Примечательно, что в обоих случаях «новое прочтение» сводится к полумерам, когда констатируется неидеальность героев или прямолинейно обозначается субъектность принцесс, чьи жизненные приоритеты не ограничиваются «жили-долго и счастливо». Однако переписать концовку или ряд сцен зачастую недостаточно, чтобы звезды «бродячих сюжетов», зафиксированных Базиле, Перро или братья Гримм, не просто изменились согласно духу времени, но стали частью куда более масштабной ревизии. Кажется, одним из примеров такого основательного подхода можно считать полнометражный дебют норвежской режиссерки Эмили Блихфельдт.

Читать «Гретель и Гензель» и другие феминистские хорроры
Вдовец Отто (Ральф Карлссон), воспитывающий очаровательную дочь Агнес (Теа Софье Лок Несс), готовится к браку с Ребеккой (Ане Даль Торп), у которой сразу две наследницы — робкая Эльвира (Леа Мюрен) и несовершеннолетняя Альма (Фло Фагерли). Первый же совместный ужин новообразовавшейся семьи заканчивается гибелью патриарха, а следом приходит еще более дурная новость: покойник был беден. По иронии и Отто, и Ребекка вступали в союз, изображая благополучие и надеясь на капитал новой пассии. Теперь у семейства одна надежда — королевский бал, где Эльвира постарается найти состоятельного мужа. Если повезет — даже очарует принца Джулиана (Исак Калмрот). Ради этого мать отправляет дочь в специальную школу и на дорогостоящие косметические операции (часто сопряженные с членовредительством), а Агнес всячески третирует, чтобы пресечь конкуренцию.

Бал Кроненберга: «Гадкая сестра» — скандинавское прочтение «Золушки» без купюр

Блихфельдт предлагает не просто взглянуть на историю Золушки глазами вредной (в большинстве трактовок) сводной сестры, но встать на место Эльвиры — или, согласно английской идиоме, «примерить её обувь» (be in someone's shoes). Постановщица справедливо замечает, что отчаявшаяся девушка, готовая отрезать себе пальцы (или пятку), заслуживает не меньше эмпатии, чем титульная героиня. Вдобавок мизогинные насмешки противоречат (феминистской) идее сестринства, выбирая мишенью жертву (патриархальных) общественных установок. «Гадкая сестра» чуть озаряет этот темный лес предубеждений и калечащих практик, существующих и по сей день — в более, предположительно, безобидном виде. Впрочем, лозунг доктора Эстетика «Красота — это боль» и безжалостность к себе в погоне за эфемерной привлекательностью в любую эпоху могут толкнуть на крайние меры. Были бы средства и мрачная решимость.

Читать «Субстанция» — эффектный боди-хоррор с Деми Мур и Маргарет Куэлли
Не менее важно, что Блихфельдт с оператором культового скандинвского нуара «Убийство» Марселем Зискиндом создают атмосферу отравленной грезы, где Эльвира, зачитываясь стихами принца, воображает его объятия в розовой дымке. Среди источников вдохновения режиссерка называет чехословацкие «Три орешка для Золушки», а также эстетские триллеры Дарио Ардженто и Лучио Фульчи, чье влияние кажется более ярким, чем старой и новой классики боди-хоррора, вроде «Автокатастрофы» и «Видеодрома» Дэвида Кроненберга или «Сырого» Жюлии Дюкурно. Ряд отталкивающе физиологических сцен лишь дополняет атмосферу морока, в который погружается несчастная сестра, готовая терпеть косметические переломы носа и глотать ленточных червей. Шок-контент, до которого не додумалась ни одна мачеха или злая королева, роднит «Гадкую сестру» в первую очередь с условной «Суспирией» — джалло-версией «Белоснежки» — и только потом «Субстанцией», где ничто не уравновешивает обыкновенную (навязанную) жестокость к себе. Оба фильма, правда, роднит модельная внешность исполнительниц центральных ролей.

Бал Кроненберга: «Гадкая сестра» — скандинавское прочтение «Золушки» без купюр

В финале норвежская постановщица более отчетливо, чем французская коллега Корали Фарже, сохраняет надежду на свет в конце темного сказочного леса. Юная Альма, скептично взирающая на мамины ухищрения и процедуры сестры, не намерена бросать Эльвиру в отчаянном положении, куда её заводят культ изящества и зависимость от привлекательности на брачном рынке. Подвергая насмешке высшее общество и косметическую индустрию, Эмили Блихфельдт предостерегает от охоты за фантазиями (особенно за псевдо-романтичными рифмоплетами) и желает героине если не света, то покоя.

«Гадкая сестра» в кинотеатрах с 5 июня.

«Гадкая сестра»

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Почему женщины наблюдают: «Девушки на балконе» — экспрессивная черная комедия из Франции
Темница плоти: «Одержимая» — ужас духовных скреп, которые вгоняют в тело
Первобытный страх: фильмы ужасов, которые вдохновлены мифологией
Конкурс красоты человеческих внутренностей: 75 лет Дэвиду Кроненбергу
«Сохранить как»-2017: Лучшие фильмы года, не выходившие в российский прокат
Поиск по меткам
Алексей ФилипповБерлинале-2025боди-хоррорСказкаСкандинавское киноЭкранизация
персоны
Дарио АрджентоЖюлия ДюкурноИсак КалмротРальф КарлссонДэвид КроненбергТея Софи Лох НессАне Даль ТорпКорали ФаржеЛучио Фульчи
фильмы
АвтокатастрофаБелоснежкаВидеодромГадкая сестраМалефисентаПо щучьему велениюСубстанцияСуспирияСыроеТри орешка для ЗолушкиУбийствоЧебурашка

фотографии >>
Бал Кроненберга: «Гадкая сестра» — скандинавское прочтение «Золушки» без купюр фотографии
Бал Кроненберга: «Гадкая сестра» — скандинавское прочтение «Золушки» без купюр фотографии
Бал Кроненберга: «Гадкая сестра» — скандинавское прочтение «Золушки» без купюр фотографии
Бал Кроненберга: «Гадкая сестра» — скандинавское прочтение «Золушки» без купюр фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Наталия Потапова
7 июня ушла из жизни актриса Наталия Потапова.
Игорь Верховский
4 июня ушёл из жизни композитор Игорь Верховский.
Константин Шелестун
4 июня ушёл из жизни актёр Константин Шелестун.

День рождения >>

Татьяна Друбич
Леонид Кулагин
Татьяна Лаврова
Марина Митрофанова
Александр Овчинников
Юрий Сазонов
Людмила Свитова
Владимир Симонов
Юрий Степанов
Дин Мартин
Энрико Монтезано
Лиам Нисон
Майкл Сера
Карл Урбан
Уильям Форсайт
Либуше Шафранкова
все родившиеся 7 июня >>

Афиша кино >>

Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
Самозванцы
детектив, драма, триллер
Россия, 2024
Гадкая сестра
комедия, фильм ужасов
Норвегия, Дания, Польша, Румыния, Швеция, 2025
Джамбо и маленькое привидение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Индонезия, 2025
Жизнь Чака
драма, научная фантастика, фэнтези, экранизация
США, 2024
Заклятие. Демон внутри
фильм ужасов
Мексика, 2024
Копы в законе
драма, криминальный фильм
Индия, США, 2025
Моя мама - волшебница
биография, драма
Франция, Канада, 2025
Сны о ней
драма, мелодрама, научная фантастика
Бельгия, Испания, США, Финляндия, Франция, 2024
Балерина
боевик, триллер
США, 2025
Поле чудес
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Сорвать банк 2: Высокие ставки
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram