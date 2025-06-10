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«Больше чем футбол»: В Россию можно только верить

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10 июня 2025
В российский кинопрокат выходит «Больше чем футбол» — спортивная драма сценариста и режиссера Виктора Демента с необычным, даже сказочным сюжетом. Релиз не случайно приурочен к главному патриотическому празднику – дню России, ведь речь в фильме пойдет о том, как российская сборная побеждает …в Кубке Европы. Как невозможное обретает зримый образ и воплощается на экране, рассказываем в нашем обзоре.

«Больше чем футбол»: В Россию можно только верить

Российская сборная по футболу на смогла пробиться на кубок Европы, проиграв в отборочной группе одно очко. Тренер увольняется, команда разбредается, спасти ее может только чудо. И оно случается: незадолго до ЕВРО английская сборная получает дисквалификацию из-за продолжительного бесчинства болельщиков, и Россия занимает их место. Чиновники из футбольной федерации собираются на переговоры в чебуречной, чтобы по-простому, а не на высшем уровне обсудить, как за считанные дни собрать команду. На место тренера решают взять бесцеремонного нахала Сорокина (Иван Охлобыстин), которого футбольный мир презрительно окрестил вампиром, и ставят перед ним задачу максимум – хотя бы одна ничья в группе. Назначение шумно обсуждается по ТВ и радио, комментаторы наперебой критикуют нового наставника команды, которой нет, но Сорокина ничего не смущает. Буквально за три дня он и его помощник Михалыч (Александр Самойленко) вытаскивают будущих игроков сборной России, потерявших возможность играть, как котят за шкирку, из злачных мест, а двоих нападающих – Матвеева (Иван Алексеев-Лару) и Санаева (Игорь Сильченко) – вовсе из СИЗО, где они ожидают суда по делу о хулиганстве.

Самое сложное – уговорить капитана Иванова (Алексей Воробьев). У него серьезно больна дочь Даша (Адель Гудаускас), и папа хочет быть с ней, понимая, что им осталось не так много времени. Но именно девочка, настоящая фанатка футбола, уговаривает отца вернуться к команде. Он сдался, а она борется — и хочет, чтобы папа тоже боролся. Сборная России едет на ЕВРО играть в «группе смерти», где кроме легких соперников — болгар — их ждут команды Швеции и Португалии. Несмотря на недавние публичные разносы в прессе, футболистов на чемпионат провожает вся Россия, внезапно истово уверовавшая в победу. Но доехать до Парижа в полном составе еще не значит выйти на поле командой. В коллективе нет слаженности, доверия друг к другу, а особенно игроки недолюбливают капитана. И тут снова необходимо чудо, даже ряд чудес.

«Больше чем футбол»: В Россию можно только верить

Несмотря на сказочные допущения, в основе фильма — реальная история сборной по футболу, правда не России, а Дании. В 1992 году она не вышла на чемпионат Европы, но за несколько дней до начала европейского первенства узнала о своём участии в турнире. Она была приглашена туда, чтобы заменить дисквалифицированную сборную распадающейся на части Югославии. Занявший пост главного тренера Рихард Мёллер-Нильсен собрал команду, которая в итоге стала победителем. У лидера сборной Кима Вильфорта, забившего решающий гол в ворота немцев в финале чемпионата, тяжело болела семилетняя дочь Лин. Виктор Демент, вдохновленный этой историей, адаптировал ее, руководствуясь патриотическим чувством, и начал съемки летом 2023-его без оглядки на действительное положение дел в российском спорте и политике. А в декабре 2023-ем фильм получил субсидию Министерства культуры, поддержавшего идею дополненной победами реальности.

Наблюдать за дерзостной выдумкой, как российская сборная обыгрывает ведущие футбольные державы увлекательно — тем более, что мифические победы обставлены вполне узнаваемыми документальными деталями: матчи и назначения комментируют Дмитрий Губерниев, Георгий Черданцев и Кирилл Кикнадзе, на новостных каналах вещает Эльмира Эфендиева, постоянная ведущая НТВ. Хроника и телевизионные передачи выглядят аутентично, и не только они: самое главное – футбольные матчи поставлены и сняты фантастически правдоподобно и тщательно. Даже на большом экране футбол выглядит именно так, будто на монтажный стол и впрямь легли эпизоды с международных телетрансляций.

«Больше чем футбол»: В Россию можно только верить

«Больше чем футбол» почти полностью состоит из чудес не только драматургического свойства. Например, чудо – видеть на экране в новой (и не последней, кстати) роли Романа Мадянова, сыгравшего зловредного спортивного функционера, препятствующего победе сборной ради собственной выгоды. В целом же актерский состав подобран на радость зрителям. На главную роль взят самый красивый российский актер Алексей Воробьев, сыгравший русского футболиста с простой символичной фамилией, отчаявшегося, но постепенно набирающего силу духа, благодаря близким и команде. Иван Охлобыстин играет грубого тренера-отца, воспитывающего раздолбаев не без крепкого словца, «жопоногие» среди них – не самое забористое. Но с первого же взгляда очевидно, что Сорокин — «наш человек»: неподкупный, целеустремленный, ратующий за Россию. Алексей Гуськов исполнил роль доктора Буськова, замечающего невероятную тенденцию в динамике Дашиной болезни: каждый раз, когда сборная выигрывает, ее состояние улучшается и наоборот.

Отбор актеров на роль футболистов проходил по физическим параметрам. Мало того, что они обязаны были хорошо играть в футбол, от них требовалось идеальная физическая форма, ведь в фильме они появятся не только на поле, но также в раздевалках и душе. Кирилл Дыцевич, например, был вынужден похудеть на 10 кг для роли защитника Бушагова. Линия этого героя здорово дополняет основной сюжет: от потерявшего работу футболиста ушла жена (слабый мужчина не может быть опорой семьи), и победа в общем деле необходима ему, чтобы обрести веру в себя. Идея о необходимости больших побед как для всей страны, так и для каждого конкретного человека внутри нее, звучит в фильме громким, почти навязчивым рефреном. Мечта о победе и есть та смыслообразующая конструкция фильма, которая больше, чем футбол. Отрадно, что речь идет о спорте: самое правильное место, чтобы бороться и побеждать другие страны, – стадион. Но фильм не только разрешает смелые грёзы, но и показывает, что необходимо для их воплощения. Сплочение, единство в семье и стране, вера в людей, дающая благотворные силы преодолевать преграды, сила духа, которой можно поучиться иногда у собственных детей, настоящая дружба — вот каковы ингредиенты большого чуда.

Больше чем футбол«» в кинотеатрах с 12 июня.

«Больше чем футбол»

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№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   10.06.2025 - 13:13
Сходить правда что ли на «Футбол» в кино?!? ;-) читать далее>>
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