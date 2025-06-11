ЗаДача на лето: «Денискины рассказы» — полнометражный фильм по произведениям Драгунского

В цифровой прокат вышел самый каникульный фильм года — «Денискины рассказы», не киноверсия, а полноценное продолжение прошлогоднего одноименного сериала, хотя путаницы с одинаковым названием не избежать. Те, кто не посмотрел фильм в прокате, имеют возможность увидеть его дома, а лучше на даче. Ведь именно там разворачиваются приключения Дениса Кораблева. Рассказываем о второй части большого проекта для всей семьи.
Дед Денис Викторович Кораблев (Александр Пашутин
) едет с внуком, тоже Денисом (Максим Матузный
) на дачу, где прошло самое счастливое лето его жизни, и вспоминает те беспечные теплые дни, родителей, друзей и первую любовь. Всё начинается с плацкартного вагона, где папа Виктор (Дмитрий Ендальцев
) показывает скучающему мальчику фокус с маминой шляпой: делает вид, что выкидывает её в окно, а потом «возвращает». Восторженный Дениска (Роман Панков
) реагирует слишком быстро: схватив головной убор, снова кидает в окно мчащегося поезда — теперь уже по-настоящему — и требует немедленно повторить восхитивший его трюк. Мама Настя (Анна Пескова
) и бабушка (Ольга Волкова
), отправившиеся в отпуск на дачу, в шоке.
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Полнометражный фильм «Денискины рассказы»
История со шляпой, как и многие из тех, что последуют дальше, описана в цикле рассказов советского писателя Виктора Драгунского
, посвященном жизни младшеклассника Дениски Кораблева. Серия насчитывает более 60 произведений, которые стали классикой отечественной литературы, много раз переиздавались и экранизировались. Несколько лет назад кинокомпания братьев Андреасян
приобрела права на адаптацию у наследников писателя и заявила о намерении создать по ним полнометражный фильм и сериал. Многосерийная версия получилась яркой, пропитанной атмосферой старой Москвы и украшенной анимацией, но немного несобранной — как кубики, выпавшие из коробки. Полнометражный фильм, имеющий строгую драматургическую логику, выглядит намного убедительнее. Хотя команда работала та же: режиссер Артемий Драгунский
— племянник того самого Дениски, то есть писателя и публициста Дениса Викторовича Драгунского
.
Семья приезжает на чудесную зеленую дачу в Авидово, чей вид сулит приключения, и они очень быстро начинаются. Хозяйка комнаты, в которой размещаются Денис с бабушкой, – грозная собирательница палок-рогаток Ленка (Любава Долински
) – поначалу, конечно, не готова к тому, что на её кровати будут спать чужие люди. Однако детям всегда проще найти общий язык — особенно, когда есть лодки, тарзанка, лес, собака и общие тайны. Дениса принимает в команду местная шпана, точнее — милые дети, которым нравится считать себя бандой. Ванька-богатырь (Андрей Андреев
) в тельняшке и талантливый Павля (Дмитрий Плаксин
), по мнению доброй бабули «рисующий как Кандинский и поющий как Козловский». Еще у Ленки есть старшая сестра – красавица Наташка (Таня Сабинова
), при виде которой у Дениски начисто отключается мозг, а вокруг начинают парить анимашные сердечки. Часть лета уходит на то, чтобы покорить зазнобу, а потом приезжает её жених – капитан дальнего плаванья (Евгений Зарубин
). Силы не равны, поэтому борьбу с серьезным соперником Денису приходится вести не очень честными способами.
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Сериал «Денискины рассказы»
В загородные приключения встроены несколько рассказов Драгунского: самые узнаваемые — «Похититель собак» и «Расскажите мне про Сингапур». Истории хорошо связаны общим сюжетом и показывают, как беззаботно и легко проходит дачное детство, как совершенно иначе там течет время (и как оно бесконечно важно для взросления). Эта же легкость делает кино как будто бы слишком простым, лишает его рыков драматургического мотора. В нем нет реальных и опасных антагонистов, один только подозрительный Лев Кондратьевич (Юрий Цурило
), про которого сразу понятно, что он мнимый злодей. Впрочем, в отличном советском фильме
, у Дениса тоже не было проблем, кроме разве что страха разозлить маму с папой или ослушаться кого-то из старших. Так что можно считать дуплет «Денискиных рассказов» удачным образцом детского кино, где передаются ощущение легкости, свободы и непринужденности летнего веселья.
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«Денискины рассказы»
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