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«Ровесник»: Как молоды все были

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12 июня 2025
В российский прокат выходит «Ровесник», отмеченный как лучший дебют на фестивале «Окно в Европу». Режиссер и сценарист Федор Кудрявцев до этого работал над сериалом о персональных данных «Ничего личного» — совместно с научно-популярным порталом N+1 (его издатель Андрей Коняев появляется и в «Ровеснике»). Взявшись за полный метр, он также заигрывает с форматом неигрового кино, сняв убедительный псевдодок о юноше, который с помощью камеры телефона и найденных пленок пытается узнать отца, пропавшего до его рождения. В главной роли – еще один дебютант Юрий Вершинин, а также Анна Михалкова, Александр Яценко, Даниил Спиваковский, Сергей Аброскин и их омоложенные deepfake-копии.

«Ровесник»: Как молоды все были

Студент Гриша (Вершинин) отчислен из университета и брошен девушкой, но не унывает: ему 20 лет, на дворе лето, а в руках — телефон, на который он без разбору записывает разрозненные отрывки молодой и беззаботной жизни. В один из очередных праздников юноша находит в родительской квартире старые кассеты с записями конца 90-х, а также документы, не попадавшиеся ему на глаза раньше. Так Гриша выясняет, что биологический отец пропал незадолго до его рождения, а на обнаруженных дома пленках запечатлены последние годы предка до исчезновения. Оказывается, папа Петя (Вадим Громыко) стоял у истоков Рунета и, в частности, отечественной интернет-рекламы: вместе с друзьями строил медиабизнес, стоившим некоторым жизни – возможно, и ему самому. Парень начинает собственное расследование, отправляясь с камерой к тем, кто был знаком с его родителями.

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Форма в «Ровеснике» определяет содержание и двигает сюжет. Это очень сложносочиненное, местами сумбурное повествование, в котором стилизованные под хоум-видео записи с использованием технологии deep fake – к примеру, для «омоложения» Анны Михалковой в роли мамы героя — перемежаются вполне современными, а оттого выстроенными совсем иначе и в другом ритме, съемками на смартфон и обычную камеру. Есть здесь и классические интервью, и короткие сторис, и будто слегка затертые временем фрагменты — мешанина лиц, мест, времен. Работа, очевидно, проделана большая и кропотливая, что само по себе заслуживает внимания. А если учесть, что и не бессмысленная, то и уважения.

«Ровесник»: Как молоды все были

Псевдодокументальный формат и жанр «найденных пленок», зачастую используемый в хоррорах, в данном случае рождает фейковый тру-крайм. Историю нескольких становлений и преступлений, полную тайн, разгадать которые вряд ли когда-то удастся. Однако найти ответы всё-таки получается — в частности на вопрос, почему исчез отец Гриши. Но так ли важно, что с ним стало? Попутно авторы создают настоящий документ эпохи: не растиражированных начала и середины 90-х, а пока не столь осмысленного конца нынешнего периода. Еще одной эпохи перемен, обладающей всеми признаками уходящего прошлого и — отчетливым предчувствием неизбежного будущего.

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С философской точки зрения «Ровесник» - еще и важное поколенческое высказывание, фокусирующееся на повторении судеб, преемственности, разности и сходстве ровесников, разделенных эпохами. Оказывается, что между Гришей из 2020-х и его папой из 1990-х не такая уж пропасть, ведь и тот был молод, беззаботен, безрассуден, жил одним днем, как упивается одним летом сын. Оба документируют на камеру будни, не задумываясь о будущем: просто фиксируют момент, который однажды может стать важным свидетельством, а пока – еще одна обычная хроника жизни молодого человека. Те же переживания, те же развлечения. Разве что качество картинки стало лучше.

«Ровесник» в прокате с 12 июня.

«Ровесник»

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