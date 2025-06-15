«Как стать миллионером»: Вращайте барабан

В российский прокат вышел фильм «Как стать миллионером» — участник прошлогоднего фестиваля в Торонто. Режиссер Самир Оливерос рассказывает реальную историю, произошедшую в 1984 году на одном из выпусков американского развлекательного телешоу «Испытай удачу» (Press Your Luck). Водитель фургона с мороженым выиграл рекордную кучу денег – более $110 тысяч, чем чуть не свел с ума всю команду передачи. Хотите узнать, как ему это удалось?
Поклонник игры «Испытай удачу» Майкл Ларсон (Пол Уолтер Хаузер
из «Круэллы
» и «Дела Ричарда Джуэлла
») прибывает на видеокастинг участников из Ливана, штат Огайо, выдав себя за другого человека, уже прошедшего первое собеседование. Обман раскрывается, и его с позором выставляют из здания, но продюсер шоу (Дэвид Стрэтэйрн
из «Земли кочевников
») решает вернуть нелепого бородача, посчитав, что тот понравится зрителям: американцы любят, когда простые люди приезжают на грузовиках с мороженым и выигрывают кучу денег. Может две или даже десять тысяч долларов. Ну и ладно, что придурок. Прикупив в комиссионке поношенный пиджак и бабочку, но решив пренебречь брюками в пользу привычных шорт, Майкл в назначенный день приезжает на съемки. Игра неказистая, эдакий микс из «Поля чудес» и «Своей игры»: перед тремя участниками квадратное поле с загорающимися секторами, на которых рандомно выпадают суммы денег, дополнительные ходы или обнуление результата. Нужно отвечать на несложные вопросы, зарабатывая попытки испытать удачу, а как только их количество иссякнет – право «вращать барабан» переходит сопернику. В первом туре Майклу не везет, его небольшой выигрыш пропадает, но то, что происходит дальше, сбивает с толку всех руководителей программы, заставив их изрядно попотеть.
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Оригинальное название фильма «Самый удачливый человек в Америке
», конечно, окрашено сарказмом. Майкл Ларсон, никогда ранее не бывавший в Калифорнии и ошибочно принятый продюсером за аутсайдера, выигрывает, непонятным образом обманывая систему. Его банк растет, а вместе с ним — паника продюсеров, которые понимают, что головы полетят, как только руководитель канала узнает о происходящем. Несмотря на то, что передача пойдет в записи, тормознуть процесс они не могут – опасаются скандала, ведь на съемках присутствует слишком много зрителей, которые уже увидели в здоровяке символ главной американской мечты: фарта быстро разбогатеть.
История мало известна даже в Америке, хотя подробно о ней можно прочитать в Википедии. Судя по статье, настоящий Майкл Ларсон был человеком малосимпатичным — с гнильцой, склонным к разнообразным финансовым махинациям еще до участия в шоу. В фильме ниспровергатель системы, выудивший из жадных телевизионщиков уйму денег, не выглядит злодеем и вызывает даже восхищение, хотя болеешь за него не так, как за красавцев Оушена
, грабящих казино, Питера О’Тула
в «Как украсть миллион
» и других схожих персонажах. Всё-таки герой Хаузера не настолько симпатичен, а к любованию примешивается и чувство жалости: ведь главная мотивация Майкла – впечатлить бывшую жену, которая не разрешает видеться с дочерью. Ни он, ни пребывающие в замешательстве сотрудники передачи не выглядят безукоризненно: вторые подозревают Майкла в мошенничестве, хотя и не понимают, как он приближает их к банкротству, но пытаются любыми способами разрешить ситуацию в свою пользу. Они лезут в его фургон, проверяют, нет ли на игроке жучка или наушника, подумывают о наличии сообщника, но ничего не могут найти.
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Для тех, кто знает разгадку, «Как стать миллионером» как будто лишен интриги, однако фильм всё равно не дает отвлечься за счет напряжения, постоянно нарастающего по мере увеличения выигрыша. Хаузер блестяще справляется с ролью, удерживает на себе внимание не только во время игры, но и в перерывах, когда его герой пытается дозвониться до дочери или шастает по территории студии. На втором плане отличные актерские работы Уолтона Гоггинса
в роли ведущего и Шамира Андерсона
в качестве правой руки продюсера Билла, с первого взгляда подозревающего в Майкле нечистого игрока. Атмосфера производства шоу 80-х – еще одна сильная сторона фильма – воспроизведена с особой тщательностью: от костюмов и декораций до технологических особенностей телевидения тех лет. Погружение во внутреннюю кухню и хаос, а также в эстетику телестудий и аппаратных довольно любопытно. Единственное, что не стоит искать, — это глубокая мораль: история Ларсона ничему особенному не учит. Лотереи и телеигры – популярная забава огромного количества людей, обусловленная мечтой быстро и легко разбогатеть. Только везение всегда на стороне того, кто достаточно умен, чтобы обокрасть других, не нарушая при этом никаких законов.
«Как стать миллионером» в прокате с 12 июня.
«Как стать миллионером»
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