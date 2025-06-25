Род Зомби: «28 лет спустя» — эффектное возвращение культового хоррора

В международном прокате довольно успешно идет зомби-хоррор «28 лет спустя», формально продолжающий дилогию «28 дней спустя» и «28 недель спустя». Режиссер Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд, чей последний совместный фильм вышел в 2007-м, снова работают вместе — и предлагают довольно эффектный взгляд на историю о живых мертвецах и людях, которым (не) повезло выжить. Чем может удивить или разочаровать фильм, размышляет Алексей Филиппов.
В конце 90-х произошла историческая встреча: режиссер Дэнни Бойл
, уже снявший культовый фильм «На игле
», купил права на экранизацию дебютного романа Алекса Гарленда «Пляж
», ставшего бестселлером к удивлению издателя. За этим последовали еще два фильма, созданные в тандеме: прорывной зомби-хоррор «28 дней спустя
» (2002) и мелодраматичный сай-фай «Пекло
» (2007), над которым они работали вместо «28 лет спустя
». Освоившись с кинодраматургией под патронажем старшего коллеги, Гарленд вскоре — и довольно успешно — занялся режиссурой («Из машины
», «Падение империи
»). Бойл — получил «Оскар» за «Миллионера из трущоб
», поставил церемонию открытия летней Олимпиады в Лондоне, снял неожиданно энергичный сиквел «Трейнспоттинга
» и еще около дюжины менее удачных проектов, закрепивших за ним двойственный статус живого классика и ценителя старых трюков. И вот их пути вновь пересеклись.
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«28 дней спустя» как минимум по двум причинам оказались шок-контентом для зрителей начала миллениума: из-за непривычно ретивых зомби, которых разгоняла не хтоническая жажда плоти, но «вирус ярости», передающийся с укусом или любой телесной жидкостью, а также искусность репортажной камеры Энтони Дода Мэнтла
— постоянного соавтора Томаса Винтерберга
и одного из визуальных гуру «Догмы 95
». Фильм Бойла и Гарленда напоминал «Ночь живых мертвецов
» на спидах, а теперь, решив войти в ту же воду дважды, они демонстрируют, что будет, если «28 дней спустя» напичкать стероидами, выждать пару десятилетий — и включить айфон.
Пандемии ярости в 2002-м превратила Великобританию в зону отчуждения: континентальной Европе удалось купировать распространение вируса, но воды подле Туманного Альбиона бороздят военные патрули. 2030 год, на приливном острове Линдисфарн прекрасно себя чувствует община выживших, давно потерявшая связь с «большой землей». У 12-летнего Спайка (Элфи Уильямс
) особый день: дождавшись отлива, он отправляется с папой Джейми (Аарон Тейлор-Джонсон
) на охоту через перешеек — туда, где леса бесконечны и кишат зомби. Ранняя инициация — обычно вылазки совершают юноши на два-три года старше — оборачивается ночевкой в старинной ратуше и бегством от исполина-альфы: так островитяне прозвали новый вид мертвяков, отличающихся смекалкой и мощью.
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Впрочем, в памяти мальчика отпечатывается не первая добыча — медлительный разбухший зомби, похожий на слизня, — а костер где-то на горизонте. Значит, там обитают выжившие. Кажется, даже настоящий врач. Мама Айла (Джоди Комер
) как раз тяжело больна: регулярно страдает мигренью и теряет связь с реальностью. Ничего не сказав Джейми, у которого роман с соседкой, паренек ведет родительницу на «обследование». Пускай доктор Келсон (Рэйф Файнс
) в прошлой жизни был психотерапевтом, а теперь, возможно, лишился рассудка — и жжет трупы 24/7, «живые» и мертвые.
Вступительный наив «28 лет спустя
» хочется списать не на адреналиновый просчет, но реанимацию волшебной сказки: в мире, где от Британской империи остались призраки да заброшки, национальные сюжеты принимаются оживать, словно беспокойные мертвецы. В антиклерикальном прологе Бойл показывает, как группа детей, трясущаяся от криков на улице, пробует отвлечься на «Телепузиков
» — проект BBC стартовал аккурат 28 лет назад. Следом — под командный речитатив «Сапогов» Редьярда Киплинга
— поход Спайка и Джейми яростно монтируется с войнами и протестами, будоражившими Великобританию на протяжении всей истории. Обманчивая идиллия изоляционизма на Линдисфарне слегка окурена атмосферой фолк-хоррора в духе «Плетеного человека
», чье эхо можно расслышать в «Роде мужском
» Гарленда. Здесь же дети носят жутковатые маски, участся стрельбе на пугающе реалистичных мишенях, а пабный сабантуй зачем-то наблюдает со стены портрет молодой Елизаветы II.
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Странствие мамы и сына, в конце концов, эволюционирует из приключенческой одиссеи взросления, вроде «Джека и бобового стебля
» или «Острова сокровищ
», — в экзистенциальные переживания повести «Сердце тьмы
», чей дух, кажется, навсегда привязан к войне во Вьетнаме благодаря «Апокалипсису сегодня
» Копполы
. Эффектный выход Файнса — в «кровавом» йодном окрасе и с шекспировским панчлайном о Йорике — вызывает прямые ассоциации с героем Марлона Брандо
, полковником Курцем, величаво погружающимся в бездну ужаса (возможно, так же эксцентрично на поражение в «Конклаве
» мог бы отреагировать кардинал Лоуренс).
Впрочем, рассказывать маленькие человеческие истории и у Гарленда, и у Бойла получается не так захватывающе, как устраивать припадочный аттракцион с охотой (на) зомби или восторженно замирать перед храмом из костей (с таким подзаголовком скоро выйдет продолжение, снятое Ниа ДаКостой
). Если в «28 дней спустя» сержант Фаррелл (Стюарт Маккуорри
) походя напоминал, что для Земли существование без человечества более «естественно», чем наоборот, то доктору Келсону отведен более торжественный TED-talk
, тут же сводимый к латинской максиме «Помни о смерти» (Memento mori).
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Всё это довольно мило, но чересчур публицистично: намеки на Брекзит и опасного
телеведущего Джимми Сэвила
выглядят буквально приветом из параллельной реальности, хотя Великобритания уже 30 лет покорена зомби, а упомянутые события не произошли (или не были обнародованы). Да и забыть о смерти в окружении яростных мертвецов проблематично — здесь больше подошла бы мантра о «Круге жизни»
из «Короля льва
» (к слову, диснеевского пересказа «Гамлета»). Получается двоящийся сигнал — одновременно для тех, кто всё позабыл или не знаком с англоязычным каноном, но также и подмигивание всем, кто в курсе социальных и исторических перипетий.
На выходе зомби-хоррор не столько добавляет разрозненным высказываниям объема, сколько не дает им вообще разбежаться по острову. Мэнтл эффектно снимает плоть, приливы и пейзажи, используя значительно модернизированный
айфон (или целую iплаху из 20 смартфонов
), чтобы убийство зараженных отпечатывалось на экране стоп-кадром — столь же неумолимо, как в памяти юного Спайка. Внезапная эволюция живых мертвецов повышает уровень сложности, как и положено в любой франшизе: альфы — якобы результат усиленной из-за вируса выработки стероидов. Брутальность новых Homo mortuus позволяет Гарленду, признавшемуся
во время промо-тура «Рода мужского», как его впечатлила «Атака титанов
», подкинуть старшему коллеге несколько японских ноу-хау. Скажем, изменившуюся пластику мертвячьего бега или тревожные ночевки в старинных постройках, знаменующие транзит из привычного мира на территорию постоянного риска (в манге и аниме — замок Утгард
, здесь — храм, где в Айле просыпается невероятная сила).
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Параллельно возникает куда более интригующий сюжет, демонстрирующий способность зомби к размножению, то есть потенциальному замещению человечества. Однако значимость этого открытия — вместе с судьбой незараженного младенца — прояснят лишь в будущих сериях. Как и, хочется верить, роль во франшизе имени Джеймс, производные от которого встречаются подозрительно часто. Джимом звали персонажа Киллиана Мерфи
из первой части, которого обещают
вернуть в «Храме костей». Там же важная партия отведена садистичному лидеру секты Джимми (Джек О’Коннелл
из «Грешников
»), чье появление с бандой в финале напоминает об отморозках из «Заводного апельсина
» (и опасности замкнутых общин). С другой стороны, необязательно многое требовать от франшизы, родившейся
как размышление о (не)возможности вернуть человечество по гарантии. Всё будет так. Исхода нет.
«28 лет спустя». Трейлер №3 на английском языке
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