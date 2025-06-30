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«Мистер Робот» и «Затерявшись в звездах» — высокотехнологичное «стекло» из Южной Кореи

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30 июня 2025
В российском прокате идет мультфильм «Мистер Робот» — трогательный научно-фантастический боевик из Южной Кореи, а еще недавно Netflix привлек внимание любителей анимации сай-фаем «Затерявшись в звездах» (а еще выпустил американских «Кейпоп-охотниц на демонов», но это совсем другая история). Популярность мультипликации из Южной Кореи, славной не только «Игрой в кальмара», неуклонно растет, несмотря на исторические и индустриальные сложности, а также скепсис тех, кто привык к рисованным историям из США и Японии. Сегодня разберемся, что же эти два фильма говорят о южнокорейской анимации (и чем они могут удивить).

«Мистер Робот» и «Затерявшись в звездах» — высокотехнологичное «стекло» из Южной Кореи

История современной южнокорейской анимации насчитывает около 60 лет: на фоне японской оккупации, войны и последующего разделения страны на Северную и Южную мультипликацию долгое время использовали только в рекламе, а результаты полнометражного и сериального производства оставались в тени более развитых индустрий. В последнее время, однако, всё больше проектов из Республики Корея привлекает внимание мировой аудитории, а Netflix довольно активно прибегает к услугам студии MirЛегенда о Корре», «DOTA: Кровь дракона», «Дьявол может плакать»), названной в честь советского спутника. По иронии стриминг, как и большинство прокатчиков (не только в России), предпочитает выдавать корейскую мультипликацию за аниме, хотя этот термин обозначает проекты из Японии. Движущиеся рисованные истории из Южной Кореи называется эни.

Затерявшись в звездах


«Мистер Робот» и «Затерявшись в звездах» — высокотехнологичное «стекло» из Южной Кореи

Яркий пример (дорогой) авторской мультипликации, которую в этот раз поддержал Netflix, всё активнее работающий с южнокорейским рынком и кинематографистами. Это первый большой проект студии Climax, раньше отвечавшей за графику в игровом кино («Балерина», «Выжившие. Бетонная утопия», «Чон-И»), а также важный шаг для режиссерки Хан Джи Вон, у которой за плечами 15 лет опыта в качестве аниматорки и часовой мультфильм «То лето». История почти без изысков: 2051 год, ученая Чу Нан Ён упорно работает над тем, чтобы принять участие в следующей марсианской экспедиции NASA. На Красной планете 25 лет назад погибла её мать, и молодая женщина одержима идеей найти там жизнь — как минимум (вне)земную. Четкий план однако приходится скорректировать: Чу не слишком удачно сдает психологические тесты, и её отправляют домой в Сеул — привести голову в порядок. На родине, правда, она знакомится с милым растяпой Джеем, который занимается ремонтом старинной техники и влюбляется в незнакомку с первого взгляда.

Первая ассоциация, возникающая у большинства зрителей, конечно, фильмы Макото Синкая: Хан Джи Вон также любуется окружающим футуристическим миром, очень фактурно изображая улочки и быт Сеула 2050-х. Есть и характерная для корейской инди-анимации плавность, мягкость форм, что максимально эффектно воплотил в «Архитекторе А» коллега постановщицы Джон Хун Ли. Расфокусы, блики, нестандартные кинематографические ракурсы и фотореалистичные натюрморты — всё это напоминает не столько о нынешних работах японского режиссера, сколько о ранних фильмах, вроде «Пяти сантиметров в секунду». Вместе с тем «Затерявшись в звездах» чужда экзистенциальная тоска Синкая: незакрытые гештальты Нан Ён и Джея — стремление в космос и подавляемое желание заниматься музыкой — не только формируют эмоциональный видеоряд, но и всё-таки находит разрешение в классическом формате «человеку нужен человек». Примечательно, что режиссерка Хан балансирует между теоретическим подходом Тарковского в «Солярисе» и квази-научной манипуляций Нолана в «Интерстелларе»: персонажи находят себя благодаря любви, а не в ней или друг друге. При всей потенциально отвлекающей вторичности это немаловажный акцент в истории о двух одиночествах, где в центре повествования оказывается женщина.

Мистер Робот


«Мистер Робот» и «Затерявшись в звездах» — высокотехнологичное «стекло» из Южной Кореи

Тоже этапный проект — как раз для студии Mir, ранее занимавшейся преимущественно сериалами и как подрядчик: например, помимо контента Netflix южнокорейские аниматоры приложили руку к американским «Людям Икс'97» и китайскому фильму «По ту сторону океана». Для режиссера Ли Дэ Хи это тоже второй полный метр: дебют назывался «Бульк: Побег в море» — остросюжетный 3D-мюзикл о скумбрии, желающей сбежать из ресторанного аквариума. «Мистер Робот» куда более конвенциональный проект, где люди всё активнее прибегают к помощи ИИ, а для контроля за поведением андроидов существует особая «полиция». Работающий там Хан Тхэ Пхён недолюбливает металлических трудяг, поскольку один из них, поломанный в результате подростковых издевательств, убил его маленькую дочь. По иронии, сознание мужчины оказывается в новейшей модели корпорации «К-Робот» под кодовым именем Max.

Ранее андроид взбесился на презентации и убил директора компании — отца избалованной Наны, которая живет в окружении услужливых механизмов, но тоскует без родительского внимания (мама занята бизнесом, папа пропадал в лаборатории). Встреча двух одиночеств обставлена более комично и драйвово: Хан не намерен помогать юной мажорке, а та привыкла смотреть на ИИ как на железных рабов. Однако внутренняя пустота — и угроза жизни со стороны мстительного дяди Кан Мина, который и стоит за роковым инцидентом, — помогает дуэту сблизиться. Глобально «Мистеру Роботу» не хватает оригинальных сюжетных и визуальных решений, однако кибернетическая версия «Леона» — без двусмысленностей и с обилием экшна — способна как минимум увлечь, а, возможно, и тронуть. В конце концов, даже андроидам снятся красные туфельки из «Волшебника страны Оз», а значит — у них есть сердце (в смелости и уме сомневаться не приходится).

«Мистер Робот» в кинотеатрах с 26 июня.

«Мистер Робот». Трейлер с английскими субтитрами

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№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   30.06.2025 - 18:18
Смотрим южнокорейские мультипликационные (Miseuteo robot, кибернетическая версия Леона («Leon: The Professional Professional») — эни, без двусмысленностей и с обилием экшна — способна как минимум увлечь,... читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   30.06.2025 - 17:57
Мистер Робот напомнил американский блокбастер Бамблби (2018) читать далее>>
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«Мистер Робот» и «Затерявшись в звездах» — высокотехнологичное «стекло» из Южной Кореи фотографии
«Мистер Робот» и «Затерявшись в звездах» — высокотехнологичное «стекло» из Южной Кореи фотографии
«Мистер Робот» и «Затерявшись в звездах» — высокотехнологичное «стекло» из Южной Кореи фотографии
«Мистер Робот» и «Затерявшись в звездах» — высокотехнологичное «стекло» из Южной Кореи фотографии
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