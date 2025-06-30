«Мистер Робот» и «Затерявшись в звездах» — высокотехнологичное «стекло» из Южной Кореи

В российском прокате идет мультфильм «Мистер Робот» — трогательный научно-фантастический боевик из Южной Кореи, а еще недавно Netflix привлек внимание любителей анимации сай-фаем «Затерявшись в звездах» (а еще выпустил американских «Кейпоп-охотниц на демонов», но это совсем другая история). Популярность мультипликации из Южной Кореи, славной не только «Игрой в кальмара», неуклонно растет, несмотря на исторические и индустриальные сложности, а также скепсис тех, кто привык к рисованным историям из США и Японии. Сегодня разберемся, что же эти два фильма говорят о южнокорейской анимации (и чем они могут удивить).
История современной южнокорейской анимации насчитывает около 60 лет: на фоне японской оккупации, войны и последующего разделения страны на Северную и Южную мультипликацию долгое время использовали только в рекламе, а результаты полнометражного и сериального производства оставались в тени более развитых индустрий. В последнее время, однако, всё больше проектов из Республики Корея привлекает внимание мировой аудитории, а Netflix довольно активно прибегает к услугам студии Mir
(«Легенда о Корре
», «DOTA: Кровь дракона
», «Дьявол может плакать
»), названной в честь советского спутника. По иронии стриминг, как и большинство прокатчиков (не только в России), предпочитает выдавать корейскую мультипликацию за аниме, хотя этот термин обозначает проекты из Японии. Движущиеся рисованные истории из Южной Кореи называется эни
.
Затерявшись в звездах
Яркий пример (дорогой) авторской мультипликации, которую в этот раз поддержал Netflix
, всё активнее работающий с южнокорейским рынком и кинематографистами. Это первый большой проект студии Climax
, раньше отвечавшей за графику в игровом кино («Балерина
», «Выжившие. Бетонная утопия
», «Чон-И
»), а также важный шаг для режиссерки Хан Джи Вон
, у которой за плечами 15 лет опыта в качестве аниматорки и часовой мультфильм «То лето
». История почти без изысков: 2051 год, ученая Чу Нан Ён упорно работает над тем, чтобы принять участие в следующей марсианской экспедиции NASA. На Красной планете 25 лет назад погибла её мать, и молодая женщина одержима идеей найти там жизнь — как минимум (вне)земную. Четкий план однако приходится скорректировать: Чу не слишком удачно сдает психологические тесты, и её отправляют домой в Сеул — привести голову в порядок. На родине, правда, она знакомится с милым растяпой Джеем, который занимается ремонтом старинной техники и влюбляется в незнакомку с первого взгляда.
Первая ассоциация, возникающая у большинства зрителей, конечно, фильмы Макото Синкая
: Хан Джи Вон также любуется окружающим футуристическим миром, очень фактурно изображая улочки и быт Сеула 2050-х. Есть и характерная для корейской инди-анимации плавность, мягкость форм, что максимально эффектно воплотил в «Архитекторе А
» коллега постановщицы Джон Хун Ли
. Расфокусы, блики, нестандартные кинематографические ракурсы и фотореалистичные натюрморты — всё это напоминает не столько о нынешних работах японского режиссера, сколько о ранних фильмах, вроде «Пяти сантиметров в секунду
». Вместе с тем «Затерявшись в звездах» чужда экзистенциальная тоска Синкая: незакрытые гештальты Нан Ён и Джея — стремление в космос и подавляемое желание заниматься музыкой — не только формируют эмоциональный видеоряд, но и всё-таки находит разрешение в классическом формате «человеку нужен человек». Примечательно, что режиссерка Хан балансирует между теоретическим подходом Тарковского
в «Солярисе
» и квази-научной манипуляций Нолана
в «Интерстелларе
»: персонажи находят себя благодаря любви, а не в ней или друг друге. При всей потенциально отвлекающей вторичности это немаловажный акцент в истории о двух одиночествах, где в центре повествования оказывается женщина.
Тоже этапный проект — как раз для студии Mir
, ранее занимавшейся преимущественно сериалами и как подрядчик: например, помимо контента Netflix южнокорейские аниматоры приложили руку к американским «Людям Икс'97
» и китайскому фильму «По ту сторону океана
». Для режиссера Ли Дэ Хи
это тоже второй полный метр: дебют назывался «Бульк: Побег в море
» — остросюжетный 3D-мюзикл о скумбрии, желающей сбежать из ресторанного аквариума. «Мистер Робот» куда более конвенциональный проект, где люди всё активнее прибегают к помощи ИИ, а для контроля за поведением андроидов существует особая «полиция». Работающий там Хан Тхэ Пхён недолюбливает металлических трудяг, поскольку один из них, поломанный в результате подростковых издевательств, убил его маленькую дочь. По иронии, сознание мужчины оказывается в новейшей модели корпорации «К-Робот» под кодовым именем Max.
Ранее андроид взбесился на презентации и убил директора компании — отца избалованной Наны, которая живет в окружении услужливых механизмов, но тоскует без родительского внимания (мама занята бизнесом, папа пропадал в лаборатории). Встреча двух одиночеств обставлена более комично и драйвово: Хан не намерен помогать юной мажорке, а та привыкла смотреть на ИИ как на железных рабов. Однако внутренняя пустота — и угроза жизни со стороны мстительного дяди Кан Мина, который и стоит за роковым инцидентом, — помогает дуэту сблизиться. Глобально «Мистеру Роботу» не хватает оригинальных сюжетных и визуальных решений, однако кибернетическая версия «Леона
» — без двусмысленностей и с обилием экшна — способна как минимум увлечь, а, возможно, и тронуть. В конце концов, даже андроидам снятся красные туфельки из «Волшебника страны Оз
», а значит — у них есть сердце (в смелости и уме сомневаться не приходится).
«Мистер Робот» в кинотеатрах с 26 июня
.
«Мистер Робот». Трейлер с английскими субтитрами
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