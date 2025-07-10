«Верни её из мертвых»: Братья Гримм современного хоррора

В российских онлайн-кинотеатрах вышел хоррор «Верни её из мертвых» — новая работа братьев Филиппу, заявивших о себе три года назад фильмом «Два, три, демон приди!». Алексей Филлиппов рассказывает, чем, помимо выдающегося перфоманса Салли Хокинс, интересен этот фильм.
Одна девочка видела только силуэты и свет, а её сводный брат — лишь равнодушие и кулаки отца. Познав жестокость окружающего мира, Энди (Билли Бэррэтт
) стремился оберегать от них слабовидящую Пайпер (Сора Вон
). Правда, уровень сложности рос день ото дня: одно дело — язвительные сверстницы, совсем другое — смерть отца, казалось бы, успешно проходившего лечение от рака. Девочке быстро нашли приемную мать, но брат настоял, что их нельзя разлучать: через три месяца ему исполнится 18, и он сам подаст на опеку. Осталось их пережить, а в доме Лоры (Салли Хокинс
), кажется, это будет непросто.
Сценарий второго фильма Дэнни
и Майкл Филиппу
написали почти одновременно с дебютом — оттого «Верни её из мертвых
» порой кажется близнецом «Два, три, демон приди!
». Там — сестра с младшим братом переживают смерть матери, находя отдушину в мистической игре с жутковатой керамической рукой. Тут — зеркальная расстановка плюс фигура взрослой женщины, отвечающей за оккультные изыскания. Лора с порога кажется угрожающе блаженной, даром что 20 лет зарабатывала психотерапией. В аккуратном домике, где всё пестрит яркими цветами, Пайпер и Энди ждут чучело песика Пом-пома, кот Мусорщик и отстраненный короткостриженный Олли (Джона Рен Филлипс
), который перестал говорить после смерти матери и, кажется, хочет себе навредить при любом удобном случае.
Если забыть, что Филиппу — молодые таланты с YouTube, увлеченные городскими легендами и мокьюментари, может показаться, что это современная версия «Гензеля и Гретель». Только в уютный с виду домик брата и сестру приводят не сладости, а социальные службы и обещания заботы. Предыстория Пайпер и Энди отдаленно напоминает «Золушку»: объединение двух семей порождает помыкание одним из детей, вынужденным подстраиваться под несправедливые запросы родителя. Сходства, конечно, пунктирные, но помогают лучше обозначить творческий вектор братьев, работающих с отголосками современного фольклора. Зачастую — связанного с различными медиа.
«Верни её из мертвых» начинается с тревожного VHS-пролога, где запечатлен некий ритуал. Женщина загробным голосом что-то бормочет на русском, пузатый мужчина рисует круг на лбу отстраненной девушки с красной отметиной под глазом, потом кого-то подвешивают — чистое снафф-видео. Надпись предупреждает «Это не культ
» (и ниже — «Мы нашли тебя
»). Кто это снял — загадка, но у Олли — такой же взгляд и пятно на щеке. В опасности Лоры нет никаких сомнений: очевидно, что ей непросто расставаться с близкими созданиями, даже собачку она держит при себе в виде чучела, а смерть дочери Кэти, вероятно, перепахала бывшую соцработницу еще сильнее.
Кажется, именно взгляд отчаявшейся матери и запечатлевает оператор Аарон Маклиски
, чья работа куда более спокойна, чем при «подростковой» оптике «Демона». Несколько кадров от первого лица, пара небанальных ракурсов, но в остальном — сдержанный видеоряд хоррора с претензией, выходящего под лейблом А24. Вновь обращаясь к темам горя и травмы, братья Филиппу делают ставку на физиологические подробности и саму тяжесть утраты — возможно потому, что их двоюродная сестра потеряла двухлетнего ребенка незадолго до съемок фильма. Близость смерти продиктовала отказ от пижонства и сценарных выкрутасов. Впрочем, количество допущений — даже в истории о потенциальном воскрешении — заставляет относиться к каждому ходу фильма с большим подозрением.
Нельзя сказать, что режиссеры не справились со вторым фильмом: «Верни её из мертвых» ловко сделан и производит должный эффект — опустошения, отвращения и парадоксального обнадеживания (Энди убеждает сестру, что души отправляются в рай на самолете). Однако в галерее модной студии работа Филиппу смотрится как попытка вписать стиль молодых талантов в рамки «хоррора А24», с которым ассоциируются Ари Астер
и Оз Перкинс
, чьи «Реинкарнация
» и «Собиратель душ
» не раз вспоминаются во время просмотра (у второго даже есть ревизионистская версия сказки о Гретель и Гензеле
). Лучше бы, конечно, Филиппу оставались собой, не позволяя подселять в себя сторонние сущности. В конце концов, они сами показывают, чем это заканчивается.
«Верни её из мертвых» в онлайн-кинотеатрах с 4 июля
.
«Верни её из мёртвых». Трейлер №2
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