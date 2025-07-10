Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Верни её из мертвых»: Братья Гримм современного хоррора

Рецензии на фильмы >>
10 июля 2025
В российских онлайн-кинотеатрах вышел хоррор «Верни её из мертвых» — новая работа братьев Филиппу, заявивших о себе три года назад фильмом «Два, три, демон приди!». Алексей Филлиппов рассказывает, чем, помимо выдающегося перфоманса Салли Хокинс, интересен этот фильм.

«Верни её из мертвых»: Братья Гримм современного хоррора

Одна девочка видела только силуэты и свет, а её сводный брат — лишь равнодушие и кулаки отца. Познав жестокость окружающего мира, Энди (Билли Бэррэтт) стремился оберегать от них слабовидящую Пайпер (Сора Вон). Правда, уровень сложности рос день ото дня: одно дело — язвительные сверстницы, совсем другое — смерть отца, казалось бы, успешно проходившего лечение от рака. Девочке быстро нашли приемную мать, но брат настоял, что их нельзя разлучать: через три месяца ему исполнится 18, и он сам подаст на опеку. Осталось их пережить, а в доме Лоры (Салли Хокинс), кажется, это будет непросто.

Сценарий второго фильма Дэнни и Майкл Филиппу написали почти одновременно с дебютом — оттого «Верни её из мертвых» порой кажется близнецом «Два, три, демон приди!». Там — сестра с младшим братом переживают смерть матери, находя отдушину в мистической игре с жутковатой керамической рукой. Тут — зеркальная расстановка плюс фигура взрослой женщины, отвечающей за оккультные изыскания. Лора с порога кажется угрожающе блаженной, даром что 20 лет зарабатывала психотерапией. В аккуратном домике, где всё пестрит яркими цветами, Пайпер и Энди ждут чучело песика Пом-пома, кот Мусорщик и отстраненный короткостриженный Олли (Джона Рен Филлипс), который перестал говорить после смерти матери и, кажется, хочет себе навредить при любом удобном случае.

«Верни её из мертвых»: Братья Гримм современного хоррора

Если забыть, что Филиппу — молодые таланты с YouTube, увлеченные городскими легендами и мокьюментари, может показаться, что это современная версия «Гензеля и Гретель». Только в уютный с виду домик брата и сестру приводят не сладости, а социальные службы и обещания заботы. Предыстория Пайпер и Энди отдаленно напоминает «Золушку»: объединение двух семей порождает помыкание одним из детей, вынужденным подстраиваться под несправедливые запросы родителя. Сходства, конечно, пунктирные, но помогают лучше обозначить творческий вектор братьев, работающих с отголосками современного фольклора. Зачастую — связанного с различными медиа.

«Верни её из мертвых» начинается с тревожного VHS-пролога, где запечатлен некий ритуал. Женщина загробным голосом что-то бормочет на русском, пузатый мужчина рисует круг на лбу отстраненной девушки с красной отметиной под глазом, потом кого-то подвешивают — чистое снафф-видео. Надпись предупреждает «Это не культ» (и ниже — «Мы нашли тебя»). Кто это снял — загадка, но у Олли — такой же взгляд и пятно на щеке. В опасности Лоры нет никаких сомнений: очевидно, что ей непросто расставаться с близкими созданиями, даже собачку она держит при себе в виде чучела, а смерть дочери Кэти, вероятно, перепахала бывшую соцработницу еще сильнее.

«Верни её из мертвых»: Братья Гримм современного хоррора

Кажется, именно взгляд отчаявшейся матери и запечатлевает оператор Аарон Маклиски, чья работа куда более спокойна, чем при «подростковой» оптике «Демона». Несколько кадров от первого лица, пара небанальных ракурсов, но в остальном — сдержанный видеоряд хоррора с претензией, выходящего под лейблом А24. Вновь обращаясь к темам горя и травмы, братья Филиппу делают ставку на физиологические подробности и саму тяжесть утраты — возможно потому, что их двоюродная сестра потеряла двухлетнего ребенка незадолго до съемок фильма. Близость смерти продиктовала отказ от пижонства и сценарных выкрутасов. Впрочем, количество допущений — даже в истории о потенциальном воскрешении — заставляет относиться к каждому ходу фильма с большим подозрением.

Нельзя сказать, что режиссеры не справились со вторым фильмом: «Верни её из мертвых» ловко сделан и производит должный эффект — опустошения, отвращения и парадоксального обнадеживания (Энди убеждает сестру, что души отправляются в рай на самолете). Однако в галерее модной студии работа Филиппу смотрится как попытка вписать стиль молодых талантов в рамки «хоррора А24», с которым ассоциируются Ари Астер и Оз Перкинс, чьи «Реинкарнация» и «Собиратель душ» не раз вспоминаются во время просмотра (у второго даже есть ревизионистская версия сказки о Гретель и Гензеле). Лучше бы, конечно, Филиппу оставались собой, не позволяя подселять в себя сторонние сущности. В конце концов, они сами показывают, чем это заканчивается.

«Верни её из мертвых» в онлайн-кинотеатрах с 4 июля.

«Верни её из мёртвых». Трейлер №2

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Алексей Филиппов
персоны
Ари АстерБилли БэррэттОз ПеркинсДэнни ФилиппуМайкл ФилиппуСалли Хокинс
фильмы
Верни её из мёртвыхГретель и ГензельДва, три, демон, приди!РеинкарнацияСобиратель душ

фотографии >>
«Верни её из мертвых»: Братья Гримм современного хоррора фотографии
«Верни её из мертвых»: Братья Гримм современного хоррора фотографии
«Верни её из мертвых»: Братья Гримм современного хоррора фотографии
«Верни её из мертвых»: Братья Гримм современного хоррора фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Галина Карелина
9 июля ушла из жизни актриса Галина Карелина.
Игорь Поклад
9 июля ушёл из жизни композитор Игорь Поклад.

День рождения >>

Илья Акинтьев
Владимир Балашов
Александр Кавалеров
Антон Кузнецов
Альгимантас Масюлис
Иван Михайловский
Илья Олейников
Юрий Стоянов
Гиртс Яковлевс
София Вергара
Далтон Виг
Адриан Гренье
Томас Ян Николас
Джон Симм
Гэйл Харольд
Чиветел Эджиофор
все родившиеся 10 июля >>

Афиша кино >>

Гонка
драма, спортивный фильм
Великобритания, США, 2013
Саван
триллер
Канада, Франция, 2024
Девочка, покорившая время
драма, мелодрама, научная фантастика
Япония, 2006
Взвести курки
боевик, комедия
США, 2025
Хищные твари
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2025
Письма о любви
драма, мелодрама, экранизация
Великобритания, Ирландия, 2024
Плагиатор
комедия, мелодрама, музыкальный фильм, научная фантастика
Россия, 2025
Побег из будущего
научная фантастика, приключения, семейное кино
Китай, 2025
Другой
триллер, фильм ужасов
Франция, 2025
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Открытое море. Смерть рядом
детектив, приключения, триллер
Великобритания, 2025
Письмо для Момо
драма, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2011
все фильмы в прокате >>

что почитать?