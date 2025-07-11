«Главы государств»: Боевик на высшем уровне

На Amazon Prime Video вышел фильм «Главы государств» Ильи Найшуллера. Режиссер, более десяти лет назад прославившийся буквально на весь мир завирусившимся клипом на трек своей группы Biting Elbows, который снял сам, сегодня весьма успешно работает за рубежом. На его счету POV-боевик «Хардкор», комедийный экшен «Никто», продюсирование нескольких российских фильмов и работа над музыкальными клипами. Стиль Найшуллера — чистейший аттракцион, и новый проект не стал исключением, хоть, на первый взгляд, и эксплуатирует политическую повестку.
Недавно избранный президентом США популярный актер, звезда франшизы «Водяная кобра», Уилл Дерринджер (Джон Сина
) готовится к первой встрече с британским премьером Сэмом Кларком (Идрис Эльба
). Последний на своем посту уже шесть лет и успел заочно впасть в немилость нового американского главы, так как в разгар избирательной кампании осмелился пообедать фиш-энд-чипс с его оппонентом. Знакомство получается напряженным, к тому же накануне в Испании была жестоко сорвана совместна операции ЦРУ и МИ-6, которые ловили русского торговца оружием Виктора Градова (Пэдди Консидайн
), но почти все погибли от рук его киллеров. Неизвестна судьба агентши, а по совместительству бывшей возлюбленной Сэма, Ноэль (Приянка Чопра Джонас
). Премьер-министр переживает и не жаждет общаться со слишком воодушевленным и оптимистично настроенным Уиллом, который превращает любую пресс-конференцию в фанатскую встречу. Неприязнь взаимна, но советники рекомендуют обоим играть на публику дружбу. Решено отправить лидеров вместе первым бортом США в Италию, где им предстоит участвовать в саммите НАТО. На самолет совершают нападение наемники Градова, которые планируют уничтожить руководителей стран, развалить НАТО и взять под контроль секретную систему слежения за населением. Борт терпит крушения, но Сэму и Уиллу удается спрыгнуть на Беларусью с последними уцелевшими парашютами.
Смотреть онлайн
Фильм «Хардкор» Ильи Найшуллера
Предельно динамичное действие несется вперед, утаскивая за собой комичный дуэт героев, постоянно поддевающих друг друга, но внезапно находящих первую из многочисленных точек соприкосновения в любви к словесным каламбурам – кажется, это начало прекрасной дружбы. Впрочем, до нее еще дожить нужно, что становится все труднее. Изрядно покалеченные и всем своим видом напоминающие героев второсортных боевиков, Сэм и Уилл отчаянно пытаются не пасть жертвами вездесущих наемных убийц в исполнении Александра Кузнецова
и Катрины Дерден
. Они в секунды оказываются там, куда с помощью все-таки захваченной системы слежения их отправляет Градов. Русский злодей, впрочем, не так однозначен – его действия становятся логичным ответом на угрозу со стороны все тех же англосаксов, без разбора готовых раскидывать бомбы направо и налево. Однако никакому ультранасилию нет оправдания, что понимают в какой-то момент даже некоторые подельники Градова.
Количество шпионов и двойных агентов, меняющих стороны и переобувающихся в воздухе, растет на глазах. Как и количество чудесных воскрешений, сулящих благостный хэппи-энд. Главное, конечно, не сюжет. Он полон условностей и диванной геополитики, которая сводится к спасению не только секретных данных, но и всего НАТО, чуть не развалившегося изнутри. Проникновенные речи о необходимости единения перед лицом общей угрозы, которую не называют напрямую (разве что общим определением «диктатура»), но которая маячит за окнами всех овальных и обычных кабинетов лицом вооруженного до зубов Градова, прилагаются. Главное – само действие, которое оправдывает любые фабульные провалы. Снято поистине эффектно, ракурсы и движения камеры напоминают о катании на американских горках, где персонажей швыряет из угла в угол, а изображение совершает вслед за ними головокружительные пируэты.
Читать также
Рецензия на фильм «Никто» Ильи Найшуллера
Найшуллер, очевидно, не стремится к какой-либо серьезности. Эталонный развлекательный контент. Не глупый за счет юмора, который заложен в самом сюжете и всех предлагаемых обстоятельствах, пронизывает все диалоги Эльбы и Сины, а также присутствует в некоторых сценах – например, в схватке с вооруженными вилами белорусскими деревенскими гопниками в Беловежской пуще, которую одним убедительным выстрелом в воздух прерывает сама Ингеборга Дапкунайте
. Она же оказывается тайной поклонницей таланта Уилла Дерринджера и показывает президенту и премьеру не откуда готовилось нападение, а куда им держать путь. Милое напоминание о том, что не только оружие, но и кино является универсальным языком общения.
«Главы государств». Трейлер на английском языке №2
обсуждение >>