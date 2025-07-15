И у Питта не болид: «Формула 1» — гоночный блокбастер Джозефа Косински

В мировом прокате идет «Формула-1» — спортивный блокбастер Джозефа Косински с Брэдом Питтом, играющим гонщика в отставке, который возвращается в самую престижную автосерию, чтобы помочь другу спасти команду и закрыть свой гештальт 30-летней давности. О том, есть ли в фильме что-то кроме блестящей игры Брэда Питта и рева моторов, размышляет Софья Чернозуб.
Пыльный тесный фургон, пятиминутные сборы и оглушительная песня Led Zeppelin «Whole lotta love» — так начинается длинная рабочая ночь Сонни Хейса (Брэд Питт), 30 лет назад выбывшего из «Формулы-1» из-за серьезной аварии, а теперь гоняющего по трассам за деньги. Он мастерски отрабатывает на гонке «24 часа Дейтоны», забирает расчетный чек и едет по направлению к курортному городу в Мексике, где некая компания ищет водителей. Но по дороге Сонни встречает старого друга Рубена Сервантеса (Хавьер Бардем
), ныне владельца вымышленной команды «Формулы-1» APXGP, который, увидев в давнем напарнике перспективу избавиться от долгов и закрыть вакансию второго пилота, предлагает ему вернуться в большую игру.
Стоит ли ждать от традиционно маскулинного жанра спортивной драмы, тем более под руководством Косински, снявшего тестостероновые хиты «Топ Ган: Мавэрик
» и «Дело храбрых
», чего-то большего, чем классическую историю аутсайдера, вернувшегося, чтобы победить любой ценой? Пожалуй, нет. Сюжет «Формулы-1» предсказуем, как белый день: Сонни принимает предложение Рубена и теперь вынужден доказать всем, что достоин первой строчки турнирной таблицы самой престижной автосерии мира. Брутальный и держащийся особняком Хейс за годы забвения успел проиграть свое состояние в азартные игры, трижды неудачно жениться и поработать таксистом. Потеряв все и обнулившись до состояния дзена, Сонни не старается вернуть былую славу, внимание красоток и безлимитные нули на банковском счете. Его вообще мало что волнует, кроме ощущения потока на бешеной скорости, за которым он садится в болид. Весь фильм Сонни только ухмыляется в ответ на вопрос «А зачем ты вернулся?», но под конец все-таки кладет карты на стол — да ни зачем, просто любит лететь по трассе, и чтобы его никто не трогал в этот момент.
Образ замученного жизнью бродяги дхармы дополняют совсем умиляющие детали: его забавное, практически детское лицо с выпирающими щечками, втиснутыми в защитный шлем, скрещенные перед заездом пальцы в надежде на удачу, цветные носки и игральная колода на счастье. Устоять перед обаянием Сонни, конечно, сложно. Тем более в исполнении Питта, уже немолодого актера, с которым на фоне скандального развода с Анджелиной Джоли
перестали общаться все дети. Как считают редакторы Vulture, такая удивительная синергия личной и экранной истории является исключительно пиар-ходом в попытках отмыть имя Питта от пьяных дебошей прошлого.
Но «Формула-1» спорт исключительно командный, поэтому одинокому волку Сонни приходится искать подход к своему напарнику, молодому и задиристому Джошуа Пирсу (Дамсон Идрис
). Еще до выхода на трассу, где они больше будут бороться друг с другом, нежели с остальными командами, Джошуа раздражает Сонни своей деланной самоуверенностью и оголтелой погоней за медийным успехом. Противостояние бумера и зумера разворачивается не на жизнь, а на смерть: Сонни ведет агрессивную политику в отношении юнца, бросается нравоучениями и учит уважать старших. Сыноотеческой магии между ними не происходит (еще бы — с такой мамой у Джошуа в исполнении Сары Найлз
!), но, вдохновившись олдскулом Сонни, Пирс принимает правила игры «старика». Найти общий язык им помогает технический директор команды Кейт (Керри Кондон
), первая женщина, занявшая такую должность в мире «Формулы-1», которая предсказуемо влюбляется в Сонни.
Вооружившись золотой формулой гоночного жанра, Косински снял маркетинговое кино для бренда, уже несколько лет ведущего кампанию по перетягиванию внимания в Штатах. Стратегия по привлечению новой аудитории в стране, где есть свои гонки (такие, как NASCAR или IndyCar), включала в себя запуск шоу Drive to Survive от Netflix, выступления на автодромах звезд от Джастина Тимберлейка
до Бритни Спирс
и сотрудничество с модными брендами. Спортивный блокбастер с секс-символом Брэдом Питтом в главной роли сработал, как на то и рассчитывали — к 13 июля в мировом прокате «Формула-1» собрала 136,2 миллиона долларов в США и Канаде и 257,2 миллиона долларов по всему миру, став самым кассовым фильмом Apple. Следующим шагом в этой долгоиграющей стратегии стала заявка Apple на получение права трансляции гонок F1 в США и возможные съемки сиквела.
Одной из главных составляющих такого успеха стала блестящая работа оператора Клаудио Миранда
, который прикрепил камеры ко всем возможным поверхностям внутри небольшого кокпита для создания эффекта максимального присутствия зрителя на гоночной трассе. Но так же и дома — кадры изнутри болида сменяются трансляций гонок, как если бы вы их смотрели по телевизору. Конечно, в фильме есть отклонения от реальности (например, гоночная стратегия Сонни и технические вмешательства в болид, позволившие выиграть), но при просмотре они не так заметны, как выверенная формула высокобюджетного кино, больше похожего на корпоративный рекламный ролик.
«Формула-1». Трейлер №2 на английском языке
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