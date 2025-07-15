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И у Питта не болид: «Формула 1» — гоночный блокбастер Джозефа Косински

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15 июля 2025
В мировом прокате идет «Формула-1» — спортивный блокбастер Джозефа Косински с Брэдом Питтом, играющим гонщика в отставке, который возвращается в самую престижную автосерию, чтобы помочь другу спасти команду и закрыть свой гештальт 30-летней давности. О том, есть ли в фильме что-то кроме блестящей игры Брэда Питта и рева моторов, размышляет Софья Чернозуб.

И у Питта не болид: «Формула 1» — гоночный блокбастер Джозефа Косински

Пыльный тесный фургон, пятиминутные сборы и оглушительная песня Led Zeppelin «Whole lotta love» — так начинается длинная рабочая ночь Сонни Хейса (Брэд Питт), 30 лет назад выбывшего из «Формулы-1» из-за серьезной аварии, а теперь гоняющего по трассам за деньги. Он мастерски отрабатывает на гонке «24 часа Дейтоны», забирает расчетный чек и едет по направлению к курортному городу в Мексике, где некая компания ищет водителей. Но по дороге Сонни встречает старого друга Рубена Сервантеса (Хавьер Бардем), ныне владельца вымышленной команды «Формулы-1» APXGP, который, увидев в давнем напарнике перспективу избавиться от долгов и закрыть вакансию второго пилота, предлагает ему вернуться в большую игру.

Стоит ли ждать от традиционно маскулинного жанра спортивной драмы, тем более под руководством Косински, снявшего тестостероновые хиты «Топ Ган: Мавэрик» и «Дело храбрых», чего-то большего, чем классическую историю аутсайдера, вернувшегося, чтобы победить любой ценой? Пожалуй, нет. Сюжет «Формулы-1» предсказуем, как белый день: Сонни принимает предложение Рубена и теперь вынужден доказать всем, что достоин первой строчки турнирной таблицы самой престижной автосерии мира. Брутальный и держащийся особняком Хейс за годы забвения успел проиграть свое состояние в азартные игры, трижды неудачно жениться и поработать таксистом. Потеряв все и обнулившись до состояния дзена, Сонни не старается вернуть былую славу, внимание красоток и безлимитные нули на банковском счете. Его вообще мало что волнует, кроме ощущения потока на бешеной скорости, за которым он садится в болид. Весь фильм Сонни только ухмыляется в ответ на вопрос «А зачем ты вернулся?», но под конец все-таки кладет карты на стол — да ни зачем, просто любит лететь по трассе, и чтобы его никто не трогал в этот момент.

И у Питта не болид: «Формула 1» — гоночный блокбастер Джозефа Косински

Образ замученного жизнью бродяги дхармы дополняют совсем умиляющие детали: его забавное, практически детское лицо с выпирающими щечками, втиснутыми в защитный шлем, скрещенные перед заездом пальцы в надежде на удачу, цветные носки и игральная колода на счастье. Устоять перед обаянием Сонни, конечно, сложно. Тем более в исполнении Питта, уже немолодого актера, с которым на фоне скандального развода с Анджелиной Джоли перестали общаться все дети. Как считают редакторы Vulture, такая удивительная синергия личной и экранной истории является исключительно пиар-ходом в попытках отмыть имя Питта от пьяных дебошей прошлого.

Но «Формула-1» спорт исключительно командный, поэтому одинокому волку Сонни приходится искать подход к своему напарнику, молодому и задиристому Джошуа Пирсу (Дамсон Идрис). Еще до выхода на трассу, где они больше будут бороться друг с другом, нежели с остальными командами, Джошуа раздражает Сонни своей деланной самоуверенностью и оголтелой погоней за медийным успехом. Противостояние бумера и зумера разворачивается не на жизнь, а на смерть: Сонни ведет агрессивную политику в отношении юнца, бросается нравоучениями и учит уважать старших. Сыноотеческой магии между ними не происходит (еще бы — с такой мамой у Джошуа в исполнении Сары Найлз!), но, вдохновившись олдскулом Сонни, Пирс принимает правила игры «старика». Найти общий язык им помогает технический директор команды Кейт (Керри Кондон), первая женщина, занявшая такую должность в мире «Формулы-1», которая предсказуемо влюбляется в Сонни.

И у Питта не болид: «Формула 1» — гоночный блокбастер Джозефа Косински

Вооружившись золотой формулой гоночного жанра, Косински снял маркетинговое кино для бренда, уже несколько лет ведущего кампанию по перетягиванию внимания в Штатах. Стратегия по привлечению новой аудитории в стране, где есть свои гонки (такие, как NASCAR или IndyCar), включала в себя запуск шоу Drive to Survive от Netflix, выступления на автодромах звезд от Джастина Тимберлейка до Бритни Спирс и сотрудничество с модными брендами. Спортивный блокбастер с секс-символом Брэдом Питтом в главной роли сработал, как на то и рассчитывали — к 13 июля в мировом прокате «Формула-1» собрала 136,2 миллиона долларов в США и Канаде и 257,2 миллиона долларов по всему миру, став самым кассовым фильмом Apple. Следующим шагом в этой долгоиграющей стратегии стала заявка Apple на получение права трансляции гонок F1 в США и возможные съемки сиквела.

Одной из главных составляющих такого успеха стала блестящая работа оператора Клаудио Миранда, который прикрепил камеры ко всем возможным поверхностям внутри небольшого кокпита для создания эффекта максимального присутствия зрителя на гоночной трассе. Но так же и дома — кадры изнутри болида сменяются трансляций гонок, как если бы вы их смотрели по телевизору. Конечно, в фильме есть отклонения от реальности (например, гоночная стратегия Сонни и технические вмешательства в болид, позволившие выиграть), но при просмотре они не так заметны, как выверенная формула высокобюджетного кино, больше похожего на корпоративный рекламный ролик.

«Формула-1». Трейлер №2 на английском языке

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И у Питта не болид: «Формула 1» — гоночный блокбастер Джозефа Косински фотографии
И у Питта не болид: «Формула 1» — гоночный блокбастер Джозефа Косински фотографии
И у Питта не болид: «Формула 1» — гоночный блокбастер Джозефа Косински фотографии
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