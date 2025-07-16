Шейх и мэтч: «Притворись моим мужем» — пресная комедия с Прилучным и «всё включено»

В российских онлайн-кинотеатрах вышла романтическая комедия «Притворись моим мужем», которую спродюсировали братья Андреасян. Режиссером и исполнителем главной роли выступил Дмитрий Власкин, а из потенциальных аттракционов — виды Дубая и Павел Прилучный в кандуре. Разбираемся, чье сердце может растопить фильм с таким знакомым названием.
В Москве начинается очередной насыщенный день. До похода в офис бизнесвумен Виктория (Диана Пожарская
) успевает аккуратно застелить постель, позаниматься фитнесом и прикрикнуть на электросамокатчика. Где-то в другой части города программист Роман (Дмитрий Власкин
) тратит бесценные утренние часы, чтобы сладко потянуться, перекатиться с бока на бок и неспешно выдвинуться на работку — как раз на том виде транспорта, который так бесит начальницу. Тем временем коллеги собираются, чтобы поздравить с днем рождения Махаббат Хайруллаевну (Лира Кекеева
) — правда, уборщица из Центральной Азии не успеет задуть свечи: Виктория возникает в здании и торопит всех рассесться за компьютеры. Сегодня важный день: созвон с клиентом из ОАЭ решит судьбу филиала, которому необходимо срочно продать кому-нибудь приложение для знакомств. Даром, что работает оно пока с ошибками.
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«Притворись моим мужем»
На что только не пойдут сценаристы, дабы отыскать любовь в большом городе, где люди заняты чем угодно, кроме обустройства личной жизни какими-нибудь неубедительно кинематографическими способами. Для начала можно основать российскую компанию, для которой московский офис настолько второстепенный актив, что его можно безболезненно закрыть, если там не справятся с довольно узкопрофильной задачей: разработать халяльный Tinder для мусульманского рынка. Специально под эту задумку Ерзия Ертлес
и Гайк Асатрян
создают не менее уникального шейха Шахина (Павел Прилучный
) — богатого палестинца-русофила, отстроившего половину Дубая и обожающего сказку про трех поросят. Приверженец лозунга «Человек, имеющий семью, имеет честь
» зовет Викторию на деловую встречу — разумеется, с мужем, который становится удачно подвернувшийся Роман. У программиста тоже есть твердые принципы: ему претит врать и о семейном положении, и о состоянии приложения, которое, говоря без утайки, пока не работает. Только переспектива закрытия офиса заставляет его согласиться на авантюру (и отпуск в Дубае).
Многоэтажные условности, на которых еле-еле держится сюжет «Притворись моим мужем
», вряд ли смутят тех, у кого ёкало сердце на «Укрощении строптивого
», «За бортом
» или даже «Служебном романе
». Ромкомы старой школы и правда редко обходились без подкарауливающей за углом фантастики и ослепляющих контрастов, как в школьных сочинениях о городах. Пускай в мире сейчас мода на более приземленные сюжеты, вроде нашумевшей «Материалистки
» Селин Сон
, где у героини какой-никакой выбор, фильм Дмитрия Власкина поражает отнюдь не сетапом и предопределенностью. Наиболее красноречиво о выбранной коллизии говорит тот факт, что между всеми персонажами в кадре напрочь отсутствует химия — особенно между Викторией и Романом, чья любовь столь же убедительна и закономерна, как попытки Николая Наумова
в накладной бороде изображать воротилу из ОАЭ.
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«Материалистка» — доктор Франкенштейн от любви
Несмотря на четкую финансовую и романтическую задачи, сцены «Притворись…» разбегаются как сотрудники после планерки, отчего сюжет напоминает торопливую импровизацию, частично придуманную по пути в Дубай. Эпизод с Махаббат Хайруллаевной приятно осекает антимигрантские настроения в медиа (даже в «добрейшем» «Чебурашке
» садовник Геннадий недобро зыркал на дворника из ЦА), но никак не мешает параду стереотипов о мусульманах и ОАЭ. Линия самодостаточной Виктории, отвечающая за семена феминизма, одинаково пасует в вопросах, зачем ей карьерные высоты — и откуда возникла симпатия к Роману (объяснить всё разводом родителей как-то не получилось). Вдобавок ярлык корпоративной мегеры не очень вяжется с тем, как она пропускает мимо ушей хамство подчиненного, в других обстоятельствах вряд ли дожившего бы до «свадьбы». Кодер-правдоруб воспитан строгим дедом (Юрий Кузнецов
), уверенным, что сила в правде («Брата 2
», что ли пересмотрел?» — шутит внук), но не видит проблемы в разрабатываемом продукте. Всё-таки приложение для знакомств устанавливает — и, как следствие, навязывает — совместимость по довольно размытым и даже антинаучным параметрам. Нет ли в этом обмана или как минимум манипуляции?
Вот и получается, что ромком, питающийся от «семейных ценностей», во-первых, строится на лжи, стереотипах и подмене понятий, а во-вторых, напоминает тамаду, который торопится пробубнить что-то о великолепии семьи, любви и верности, чтобы поскорее отправиться в хамам или к шведскому столу. По аналогии с туристическим хитом All inclusive фильм Власкина можно охарактеризовать как услугу формата «Всё выключено».
«Притворись моим мужем» в онлайн-кинотеатрах с 10 июля
.
«Притворись моим мужем»
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