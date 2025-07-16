Шейх и мэтч: «Притворись моим мужем» — пресная комедия с Прилучным и «всё включено»

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Спутник телезрителя «Кто там?»: Осторожно, двери закрываются В ночь с 15 на 16 июля, 00:55, ТНТ

Новости кино Павла Прилучного и Кристину Асмус перевоспитают в третьей части «Холопа» В центре сюжета — избалованная семья

Обзор сериалов «Граница. Таёжный роман»: 20 лет без права на забвение Нестареющая классика отечественного сериалостроения снова на ТВ

Спутник телезрителя «Прогулка среди могил»: Боевик со вкусом Лиама В ночь с 16 на 17 июля, 00:55, Кино ТВ

Новости кино «Три сестры» с Гузеевой и Деревянко стартуют 1 августа Премьера комедийного сериала состоится в онлайн-кинотеатре KION

Рецензии на фильмы И у Питта не болид: «Формула 1» — гоночный блокбастер Джозефа Косински Бумер против зумера на самых известных автотрассах мира