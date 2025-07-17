Пусть всё горит: «Дом в огне» — пылкая семейная драма на испанском побережье

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Дубай слезам и приложениям не верит

Шейх и мэтч: «Притворись моим мужем» — пресная комедия с Прилучным и «всё включено»

15 июля

И у Питта не болид: «Формула 1» — гоночный блокбастер Джозефа Косински

Бумер против зумера на самых известных автотрассах мира