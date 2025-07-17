Пусть всё горит: «Дом в огне» — пылкая семейная драма на испанском побережье

В российских кинотеатрах можно увидеть «Дом в огне» — драму каталонского режиссера Дани де ла Ордена, предлагающего ироничный и одновременно мрачный взгляд на внутрисемейные отношения. Ранее фильм показали в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля, где Мария Родригес Сото получила приз за лучшую женскую роль. Рассказываем, в чем уникальность картины, снятой в испанской автономии.
Монсеррат (Эмма Виларасау
) приезжает в Барселону, чтобы продать фамильный домик у моря. Предварительно она созывает всех членов семьи (детей и внуков), с которыми давно не виделась, в надежде провести несколько дней там, где они когда-то были счастливы вместе. Деньги от сделки нужны ей, чтобы отправить пожилую мать в частный дом престарелых, — во всяком случае, так она объясняет сыну Давиду (Энрик Аукер
), приехавшему с девушкой (Макарена Гарсия
). По дороге на побережье они заезжают навестить бабушку, Монсе поднимается в квартиру одна и находит ту мертвой. Паника длится недолго: женщина решает ничего не говорить семье, дабы не портить запланированный уикенд. На живописном берегу Коста-Бравы к компании присоединяется уже взрослая дочь Джулия (Мария Родригес Сото
) — с мужем Тони (Хосе Перес Оканья
) и двумя непослушными девочками, раскрывающими рот только затем, чтобы громко повторить за взрослыми ругательства. Следом является экс-глава семьи Карлос (Альберто Сан Хуан
), чтобы уговорами да ухищрениями помешать продаже недвижимости.
Сокрытие смерти бабушки – лишь первая ложь в череде последующих обманов, уловок и недомолвок, которые стали обычной манерой взаимодействия между членами фамилии. В эти выходные, оказавшись вместе, они будут перманентно ссориться, перебирать в памяти не угасающие обиды прошлого, изливать накопленную желчь и в лучшем случае притворяться — чтобы спрятать истинные суждения и мотивы. Эгоист и трус, изменница и пофигистка, нарцисс и инфантил, манипуляторша и лгунья – вот краткие характеристики членов клана, собирающегося за семейным ужином, где временно не повезло оказаться и парочке посторонних свидетелей: уже упомянутой девушке Давида Марте и новой подруге отца Бланке (Клара Сегура
), которая когда-то была его психотерапевтом.
Последняя предлагает семейству с виду невинное развлечение, иллюстрируя опыт повседневной практики: нужно закрыть глаза, представить себя в безопасном месте, где внезапно вспыхивает пожар, а затем, испытав тревогу, увидеть человека, который помогает тебе выбраться. Игра обостряет потаенные страхи и обнажает истинные, порой чудовищные черты характеров, вызывая у присутствующих лишь неприятные эмоции и негодование на себя и окружающих. За годы жизни накоплено столько углекислой лжи, что правда становится взрывоопасна. Напряжение только растет, когда дети находят под кроватью использованный презерватив и требуют объяснения, что это, хотя гораздо больших нервных усилий требует другая дилемма — «чей он».
«Дом в огне
» блюдет баланс живых диалогов, язвительного юмора и эмоционального напряжения, хотя порой кажется, что фильм чрезмерно болтлив. События развиваются бодро, герои терзают друг друга, не особо стараясь сохранять даже видимость единства, а каждый разговор парадоксально выявляет их неумение общаться из-за взрывных характеров и душевной замшелости. У каждого — особая неприличная тайна и сюжетная арка, но, наблюдая за токсичной семейкой, нельзя не заметить, что изъяны их отношений типичны и узнаваемы («Я пахал, чтобы кормить семью, а ты ни дня не работала» или «Я вырастила двух детей и отказалась от своей мечты ради вас»
). Это дает зрителям возможность не только потешаться над ними, но и увидеть себя, а значит – проявить понимание. Это обстоятельство возводит историю в ранг глубокой драмы.
Главной героиней на протяжении всей картины остается Монсе, стремящаяся любой ценой объединить разрозненный клан. Через нее Дени де ла Орден
исследует тему распада не только семейных связей, но и патологического страха надвигающейся старости, сопряженного с чувством тщетности жизни. Эмма Виларасау блестяще справляется со сложной задачей, изображая женщину, мучительно переживающую одиночество и обиду, что семья, ради которой она многим пожертвовала, совсем не уделяет ей внимания. Тонкая игра актрисы показывает человека на грани, до поры маскирующего чувства, в попытке удержать контроль. В кульминационной сцене энергия матери вырывается наружу и доходит до крайности — решения спалить фамильное гнездо дотла. Поразительным образом огонь оказывается единственным способом расчистить место для новой жизни, и очень здорово, что авторы оставляют шанс на обновление и движение вперед для таких, казалось бы, безнадежных людей. А значит – и для нас.
«Дом в огне» в кинотеатрах с 17 июля
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«Дом в огне»
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