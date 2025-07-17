«Супермен»: Доброта — новый панк-рок

Международный прокат вовсю покоряет «Супермен» — версия Джеймса Ганна, известного по франшизе «Стражи Галактики». Новый супергеройский блокбастер DC стартовал значительно лучше ожиданий (уже собрал больше $200 миллионов), а также получил неплохую критику. Впрочем, русскоязычные обзоры куда умереннее, чем американские. Что же такого необычного предложил новый фильм о пришельце с Криптона, разбирается Алексей Филиппов.
День у Супермена не задался. В разгар трудовой недели героя Метрополиса и всей Земли лупцует на глазах честного люда неказистый, но мощный робот с таким же неповоротливым позывным Молот Боравии. Три недели назад одноименная страна напала на соседнее государство Джарханпур, мотивируя это желанием свергнуть местную тиранию, а Кал-Эл (Дэвид Коренсвет
) прилетел и остановил сомнительный конфликт в зародыше. Сердобольный автократ Василь Гуркос (Златко Бурич
), желая доказать чистоту помыслов, отправляет через океан боевого андроида, чтобы тот поставил на место, как их теперь называют, метачеловека, вздумавшего лезть в дела независимой державы. Точнее, всё это спецоперация магната и миллиардера Лекса Лютора (Николас Холт
), уже три года мечтающего растоптать Человека из стали: под маской робота прячется Ультрамен, чьи убийственно точные удары направляет из командного пункта злой гений. Вскоре он не просто оттопчется на ненавистном супергерое, но и обратит против него общественное мнение.
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Режиссер дурашливой трилогии
«Стражи Галактики
» и дерзкого «Отряда самоубийц 2
» Джеймс Ганн давно присматривался к супергерою №1. В 2019-м он спродюсировал хоррор «Гори, гори ясно
», где могущественный ребенок-пришелец слетал с катушек, а в «Миссии навылет» планировал столкнуть команду суперзлодеев на службе правительству со злой версией Человека из стали. Вероятно, от нового пришествия Кларка Кента ожидали чего-то в том же духе, но режиссер-пересмешник, оказавшись у руля одноименного фильма (и всей киновселенной DC), решил снять панегирик самому известному и, казалось бы, идеальному защитнику планеты. Надоедливую предысторию о гибели Криптона и детстве в Канзасе он предпочел опустить (все и так знают, как всё начиналось), заодно подсветив одну из ключевых мыслей фильма: неважно, кем был Кал-Эл, главное — кем он стал.
Супермен 2025-го восхищает граждан на улицах и бесит политиков по обе стороны Атлантики (особенно Рика Флагга-старшего в исполнении Фрэнка Грилло
), наивно стремится всех спасти (что девочку, что белочку!) и болезненно реагирует на хейт в соцсетях (тролли выводят в топ #Суперхрень), тайком строит отношения с въедливой репортеркой Лоис Лейн (Рэйчел Броснахэн
из «Удивительной миссис Мейзел
») и берет у себя интервью в образе Кларка Кента, журналиста непотопляемого Daily Planet, наконец-то открывшего для себя интернет. Джеймс Ганн не просто вернул Кал-Элу фирменные трусы и непотопляемую простоту, игнорируя мессианские
обертона Зака Снайдера
и постмодернисткую фигу «Пацанов
», где эгоманьяк Хоумлендера воплощает уродливую фантазию американских политиков и предпринимателей о тотальном мировом доминировании. Режиссер слэшера «Слизняк
» и черной комедии «Супер
», когда-то начинавший на трэш-студии Troma, Ганн предпринимает смертельный номер: попытку разделить Супермена и США, напомнить, что сын Криптона послан всем землянам, чтобы вернуть надежду, осветив четкую грань между добром и злом. Казалось бы, банальнее некуда.
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Да, Супермен наивен, а новый Лекс Лютор напоминает карикатуру на Джеффа Безоса в аскетичных нарядах Стива Джобса, но конфликт между Боравией и Джарханпуром — славянским и арабским государствами — спровоцировал обширную дискуссию
, является ли это комментарием к ситуации на Ближнем Востоке (в Восточной Европе эту линию считывают по-своему). Поскольку Ганн написал сценарий еще в мае 2023-го, можно сказать, что он угодил в нерв времени, а не решил отреагировать на 11 сентября дюжину лет спустя, как Снайдер. Неимоверно злоободневным оказалось и напоминание об иммигрантском статусе Супермена, что вызвало отторжение
среди американских консерваторов. Жизнь в очередной раз повторила искусство: в фильме инопланетное происхождение тоже обернулось против супергероя, когда приспешники Лютора смогли выкрасть и восстановить прощальное напутствие родителей Кал-Эла (Брэдли Купер
и Анджела Сарафян
). Всю жизнь он слышал только мантру о помощи человечеству, но не призыв устроить на Земле гарем, заселив её могущественными отпрысками (буквально главный страх всех мигрантофобов). К счастью, чета Кент воспитала его иначе: с любовью к людям, а не флагу, желанием помогать, а не жаждой славы. Впрочем, совсем без любви к вниманию и похвале, конечно, не обойтись.
Внутренняя драма могущественного героя Земли, чья личность буквально расколота на Супермена, Кал-Эла и Кларка Кента, пожалуй, главный аттракцион новейшего блокбастера, в котором непривычно мало для Ганна острот, ностальгических поклонов или ретро-музыки — и даже фирменный бой, снятый одним планом, выглядит куда менее убедительно, чем аналогичные сцены в «Стражах» или «Отряде». Да и в остальном фильм им значительно уступает. В каком-то смысле режиссер умышленно разоружился, поверив в собственный месседж, и оставив столько юмора, сколько нужно для плавного движения сюжета. В основном — это повторяющиеся гэги с суперпсом Крипто и «Бандой справедливости» (во главе с самовлюбленным Зеленым фонарем Нэйтана Филлиона
). Есть, правда, и сомнительные шутки про карикатурную блондинку Еву (Сара Сампайю
), подругу Лютора, которая делает селфи при малейшей возможности, да и независимая на словах Лейн существует лишь как резонерка Супермена. В споре с ней, впрочем, звучит главный лозунг фильма: когда Лоис обвиняет Кента в показной нормальности и попсовом вкусе, тот отвечает, что, может быть, доброта и есть настоящий панк-рок. Идея, которая не так заурядна в эпоху победившего цинизма. Да, день у Супермена не задался. И всё же завтра будет новый день — и возможность что-то исправить. Наверное.
«Супермен». Трейлер №3 на английском языке
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