Позвоните родителям: «Нейробатя» – комедия, в которой Виталий Хаев становится петухом

До российского проката дошел «Нейробатя» – странноватая, хотя и высокотехнологичная трагикомедия о семье, где сын айтишник пытается разорвать семейные узы с отцом-бандитом с помощью умных гаджетов. В главных ролях – Денис Власенко, Виталий Хаев и говорящий киберпетух.
фото: DUDKA FILMS, Инфинити Контент
Рукастый айтишник Гриша Бесов (Денис Власенко) пытается презентовать свою новую технологию модным стартаперам. Гриша изобрел киберпетуха, который управляется не пультом, а человеческим разумом. Достаточно надеть специальное оборудование на голову, и вот уже петух и кукарекает по команде и даже готов участвовать в боях – не классических петушиных, а новых технологических – с такими же железными животными всех мастей. Стартаперы вроде бы и готовы вложиться в Гришину разработку, но краткий интернет-поиск по фамилии компьютерного гения сразу же выдает старшего Бесова по прозвищу Бес – бывшего криминального авторитета, только что сбежавшего из тюрьмы. С такими криминальными семейными узами – даром что Гриша с отцом давно не общается и видел его в последний раз лет 20 тому назад – в петуха никто не вложится, все повязаны госконтрактами и бесконечными проверками.
В отчаянии Гриша обращается в контору, которая может почистить биографию, но там просят за это кругленькую сумму. Задумавшись о поиске денег, Гриша приходит в гараж, где применяет свои нанотехнологии, и неожиданно видит там лежащего в коме под аппаратом ИВЛ отца и совершенно незнакомую женщину (Настасья Самбурская), которая рассказывает о тайнике, который спрятал Бес перед тем, как сесть в тюрьму. Гриша про деньги, конечно, ничего не знает, но под пытками соглашается применить свое изобретение, чтобы перенести сознание отца, пока тот находится в коме, в какой-нибудь подающий сигналы или даже говорящий гаджет, способный привести к тайнику. Так, голос Виталия Хаева вместе с токсичными отцовскими репликами его героя звучит то из умных часов, то из игрушечного розового кролика, то из железного петуха (у этого гаджета самая большая роль), то из умной колонки и даже робота-пылесоса.
фото: DUDKA FILMS, Инфинити Контент
Звуковая составляющая «Нейробати» должна стать ключом к пониманию всей истории – в том числе и потому, что сам Гриша не слышит на одно ухо из-за перенесенного в детстве отита. Но создатели фильма (режиссер Виталий Дудка, сценаристы Дмитрий Кирюшкин при участии Алана Монро), будто бы, специально отводят зрителей от ключевого разговора о том, как важно слушать и слышать своих близких, бесконечным визуальным мельтешением всевозможных отсылок к другим отечественным фильмам и сериалам. В ход идет и прием из «Изображая жертву» с якобы оперативной съемкой, и, конечно, вездесущая полиция с тюрьмой – главные люди и локации российского кино, а порой заимствуются и целые герои. Есть отсылка к «Холопу», и к «Хутору» со старообрядцами во главе с героем Сергея Чихачева, у которого теперь не кибердеревня, а вполне себе настоящая, а еще дочь – глухая Пелагея (Валентина Ляпина), которой, естественно, Гриша покажет дивный новый звуковой мир.
За многоголосным многокартиньем не всякий рассмотрит проблемы отцов и детей – одинаково болезненные и в семье отличников-полицейских, и в общине старообрядцев, и в так и не случившемся бандитском клане. Дети здесь – не принципиально, сыновья или дочери – будто не имеют право иметь свое мнение и высказывать его, тем более, если оно отличается от родительского. Но парадоксальным образом слепленный из разных фильмов и точек зрения «Нейробатя» к финалу приобретает собственное звучание и индивидуальный голос поколения – молодого, технологичного, свободного, способного не столько учиться на ошибках предков, сколько прощать их. И несмотря ни на что, все-таки звонить родителям, даже если их уже нет рядом.
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